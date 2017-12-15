Диалоги в прямом эфире

1640 представителей российских и иностранных СМИ собрались в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной Москвы в четверг. Большая пресс-конференция Президента РФ – событие, к ко­торому приковано внимание не только в нашей стране, но и за рубежом. Так, прямую трансляцию вели не только российские телеканалы, но и, например, американский CNN. Места в зале журналисты занимали задолго до объявленного времени начала. За 12 предыдущих пресс-конференций Владимир Путин ответил на сотни заданных вопросов. Аудиторию особенно волнуют состояние экономики и социального развития страны, здравоохранения и образования, национальная оборона и служба в армии, внешнеполитические темы, многие задают личные вопросы. «Сейчас, когда уже идёт к завершению нынешний президентский срок и когда мы знаем, что Владимир Путин будет баллотироваться, ожидаем много вопросов об электоральном процессе и о выборах в целом. И различных вопросов, связанных с внутренней политикой», – отметил незадолго до начала пресс-конференции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО У НАС ПРОИСХОДИЛО В 1990-Х»

Первый же заданный вопрос касался целей Владимира Путина на новый президентский срок и его представления о том, какой должна быть Россия будущего. «Россия будущего должна быть очень современной, экономика должна быть построена на высоких технологиях и многократно возрасти. Главное, на чём необходимо сосредоточить внимание власти и общества, – это развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это высокие технологии, производительность труда. Необходимо повысить доходы граждан», – таким был ответ главы государства, затронувшего и аспекты предстоящей предвыборной гонки.

Выдвигаться на новый шестилетний срок глава государства намерен в качестве самовыдвиженца и при этом рассчитывает на поддержку тех сил, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему.

– Почему у нас оппозиционеры не составляют реальной конкуренции политической власти? Не мне же себе оппозицию воспитывать? Конечно, очень хочу, чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а её нельзя представить без конкуренции в политическом поле, – подчеркнул Владимир Путин. – У нас сложилась, мягко говоря, специфическая ситуация. Молодые люди не знают, что у нас происходило в 1990-х и не могут сравнить. У нас ВВП вырос на 75 процентов с 2000 года, промышленное производство – на 70 процентов, реальная зарплата с начала 2000-х выросла в 3,5 раза, пенсия реальная – в 3,6, младенческая смертность снизилась в 2,6 раза, снизилась и материнская. Мы переломили демографическую ситуацию. Дополнительные меры будут приняты. Уверен, что мы с этим тоже справимся. У нас продолжительность жизни была 65 лет, а сейчас 73. Почти десять лет мы жили в условиях гражданской войны, необстрелянных пацанов отправляли под пули. Посмотрите, какая у нас сейчас армия. Резервы страны выросли в 30 раз.

Главное, на чём необходимо сосредоточить внимание власти и общества, – это развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования

«ИДЁТ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ»

Экономический блок вопросов, как обычно, занял заметное место в диалоге с президентом.

– Рост экономики – очевидный факт, здесь никаких приписок нет. Рост ВВП – 1,6 процента, рост промышленного производства – тоже 1,6. Развиваются автопром, фармацевтика, сельское хозяйство, конечно. В этом году будет под 3 процента. Рекордный урожай. Самый большой за всю историю. Растёт экспорт, мы вы­шли на первое место в мире по зерновым. Рост есть, и основывается он на том, что мы преодолели два шока – в 2014 и 2015 годах. Наше развитие стало больше опираться на внутренний спрос. У нас инвестиции в основной капитал – 4,2 процента. Это значит, что вложения в развитие превышают даже то, что сейчас есть. То есть дальнейшее развитие уже гарантированно. Прямые иностранные инвестиции в этом году достигли 23 млрд долларов, это вдвое больше, чем в прошлом году.

– У нас инфляция рекордно низкая за всю новейшую историю России – 5,2 процента, – продолжил президент. – Идёт оздоровление экономики. Так что правительство говорит объективно. Если будем продолжать в том же духе, мы на верном пути.

Коснулся Владимир Путин и деятельности регулятора – Центрального банка. «Если в прошлом году Центральный банк дважды снизил ставку – с одиннадцати до десяти процентов, то в этом году Центральный банк пять раз снижал ключевую ставку. И сейчас она составляет 8,25 процента. Он показал и цели своей дальнейшей деятельности. Где-то к 2020 году, если мне память не изменяет, ключевая ставка будет шесть-семь процентов», – сказал российский лидер, отметив, что снижаются вслед за ключевой ставкой (а это один из важных факторов, но не единственный) и ставки по кредитам коммерческих банков.

Была затронута и тема предполагаемого повышения пенсионного возраста.

– Все европейские страны, включая ближайших соседей, приняли это решение, а мы пока нет. «Доходы пенсионеров будут заморожены и с учётом инфляции будут сокращаться», – так говорят сторонники повышения. Они говорят, что надо повышать одинаково для всех – и для мужчин, и для женщин. Но есть и те, кто говорит о проблемах в случае повышения пенсионного возраста. Что будет с рынком труда? Нужно всё просчитать. Я говорю, не чтобы уклониться от ответа. Надо понимать, к чему это приведёт. В любом случае это не коснётся тех, кто уже вышел на пенсию. И это не должно быть шоковым решением, действовать надо постепенно и мягко. Хочу подчеркнуть: никакого окончательного решения не принято. Такие решения не принимаются кулуарно, это надо делать открыто, с привлечением общественности, – заявил Владимир Путин.

«МЫ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ,

НЕ ДОПУСТИВ РАЗРУШЕНИЯ ЭКОНОМИКИ»

Традиционно немало вопросов журналисты посвятили геополитике и национальной обороне.

– Мы не выходили из основополагающих договоров, которые являлись краеугольным камнем мировой безопасности. Мы не выходили из договора по ПРО – США это сделали в одностороннем порядке, – напомнил Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами. – Они готовятся выходить и из других договоров, создаётся соответствующий информационный фон. Они пытаются нас в чём-то обвинять, а сами поставили в Румынии пусковые системы, которые можно легко заменить на ракеты средней дальности. Если и дальше так дело пойдёт, ничем хорошим это не закончится. Но мы сами выходить из чего-либо не собираемся.

– Что касается СНВ-3 – мы слышим от США, что им это невыгодно, – заметил Владимир Путин. – Если они выйдут из договора в одностороннем порядке, это будет очень плохо для мировой стабильности и безопасности. Мы свою безопасность обеспечим, не втягиваясь в гонку вооружений. Военные расходы у нас сбалансированы несколькими моментами. Мы должны обеспечить безопасность, не допустив разрушения экономики – именно из этого мы и исходим. В США сейчас уже подписан закон о военных расходах в 700 млрд долларов. А у нас 46 млрд с небольшим. Нам этого достаточно.

– Есть известное высказывание «Кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую», – добавил президент. – Есть и более современные шутки: к бывшему офицеру приходит сын, он его спрашивает: «Тут кортик был, ты не видел?» Сын говорит, что поменял на часы. Тот попросил показать. А потом сказал: «Покажи часы. Да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?» Мы же с вами не хотим такого развития событий.

По словам главы государства, расходы России на закупки и содержание военной техники и вооружений в 2018 году составят 2,8 трлн рублей. «Военные расходы ни в коей мере не отразятся на социальных программах и не приведут к разрушению экономики», – заверил он.

Представитель американского телеканала АВС интересовался у Президента России его мнением о деятельности Дональда Трампа и о двусторонних контактах.

– Прежде всего, не мне оценивать работу президента Трампа, – подчеркнул Путин. – Это должен сделать его избиратель, американский народ. Мы видим некоторые – достаточно серьёзные – достижения. Посмотрите на рынки. Они растут. Это говорит о доверии к тому, что Трамп делает. Это объективно, и нужно признавать вне зависимости от оппозиции к Трампу. Есть вещи, которые, как я думаю, он хотел сделать, но пока не смог, – как реформа здравоохранения. Или во внешней политике, например отношения с Россией. Понятно же, что, может, он и хотел улучшения, но не может этого сделать из-за известных ограничений.

– Надеюсь, желание его сохранилось, – высказался российский лидер. – Надеюсь, что мы нормализуем наши отношения и будем развиваться. У нас много того, что мы можем эффективно делать, если объединимся. Про связи с командой Трампа всё придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу. Это сделано, чтобы придать его работе нелегитимный характер. Это делается без понимания того, что это наносит ущерб внутриполитическому состоянию США.

«ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫ РЕБЯТА…»

Отдельное внимание заострялось на проблематике ситуации на Корейском полуострове. Корреспондент американского агентства Ассошиэйтед Пресс задала вопрос о поддержке Москвой более серьёзных санкций по отношению к Пхеньяну, гипотетическое принятие которых могло бы, по её мнению, улучшить отношения России и США.

– Интересные вы ребята… – заметил президент, после чего в зале на несколько секунд повисла пауза. – Вы обратили внимание, что ваши конгрессмены, которые так хорошо выглядят, вроде умные люди, поставили нас в один ряд с КНДР и Ираном? И при этом подталкивают Трампа к тому, чтобы мы совместно решали вопросы по Северной Корее и иранской ядерной программе. Вы вообще нормальные люди, нет? Странно, согласитесь, честное слово, это как-то за скобками здравого смысла. Наша политика в отличие от политики некоторых стран главным образом лишена политической конъюнктуры, – сказал Путин. – Мы стараемся работать со всеми конструктивно по злободневным вопросам. И не надувать губы по поводу некоторых странных решений в наш адрес.

Расходы на закупки и содержание военной техники и вооружений в 2018 году составят 2,8 трлн рублей

Президент заметил, что российская позиция по КНДР хорошо известна. «Мы не признаём ядерный статус КНДР. Мы признаём, что то, что происходит в Северной Корее, контрпродуктивно. Ещё в 2005 году договорились, что КНДР сворачивает ядерную программу. Через несколько месяцев США этого показалось мало, ввели новые санкции, выдвинули новые требования. В результате Северная Корея отказалась от договорённостей», – констатировал глава государства

– Спровоцировали Корею на самом деле, – продолжил он. – И дальше ещё хуже – Ливия, Ирак. КНДР не видит других выходов, кроме как развитие этих технологий. Уже дошло до того, что они могут доставать до территории США. Договорились не проводить учения. Нет, опять провели. И Северная Корея провела учения. Ядерный конфликт – не решение. Куда будете бить-то? Что, ЦРУ знает, где находятся стратегические цели? Нет, конечно. Северная Корея – закрытая страна. США однажды применили ядерное оружие. И тогда необоснованно, но сейчас в этом нет вообще никакой необходимости. И всё же в руководстве США есть подвижки к осознанию реалий. Если будем двигаться, исходя из здравого смысла, мы, конечно, будем сотрудничать с США по вопросу КНДР.

«НАС СНАЧАЛА РАСТАЩИЛИ, А ПОТОМ СТРАВИЛИ»

В очередной раз возможность задать вопрос Владимиру Путину получил украинский журналист агентства УНИАН Роман Цымбалюк, снова интересовавшийся наличием российских военнослужащих в Донбассе.

– То, что происходит в Донбассе, – трагедия. Надо смотреть на первоисточник этой трагедии, это государственный переворот, вооружённый захват власти. Российской армии на территории Донбасса нет, – заявил российский лидер. – Там действительно созданы определённые военные милицейские формирования, которые самодостаточны и готовы отразить любые военные акции против Донбасса. Мы считаем, что это соответствует интересам местных жителей, потому что если их не будет, начнётся резня – хуже, чем в Сребренице, которую устроят участники националистических формирований. И мы это прекрасно осознаём.

– Всё сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль ООН эту территорию, – подчеркнул Путин. – Мы не против этого, но для этого киевским властям нужно договариваться с самим Донбассом. И вообще конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти, к сожалению, уклоняются от прямых контактов.

Касательно обстановки на Украине, Президент России высказал мнение, что действия Михаила Саакашвили – это плевок в лицо украинского и грузинского народов.

– Как вы это терпите? – задал риторический вопрос Владимир Путин. – Бегает по площадям, кричит, что он украинец. У вас что, нет настоящих украинцев? Жалко на это смотреть, сердце кровью обливается. Славянский мир развивался сложно. Киев был частью и центром Руси. В основе своей мы – один народ. По мере развития Украина, будучи близка к западным границам, развивалась определённым образом. В России любят украинскую культуру, считают её частью своей. А народ Крыма определил себя так, как определил. Мы пройдём через это, я уверен. Кто-то считает, что Украина должна развиваться как независимое государство. Значит, наверное, так тому и быть. Бороться с этим контрпродуктивно. Но нужно обратить внимание, что сейчас в мире тенденции к тому, что люди тянутся к объединению друг с другом. Нас сначала растащили, а потом стравили.

«БОРОТЬСЯ С ИСТОЧНИКАМИ ТЕРРОРИЗМА»

В свете поездки на этой неделе в Сирию и возвращения части российских войск на Родину у Владимира Путина не могли не поинтересоваться послевоенным будущим этой страны.

– Все люди доброй воли должны помогать Сирии, – констатировал глава государства. – И бороться с источниками терроризма. Мы готовы работать в рамках международного сотрудничества. Необходимость поездки в Сирию была понятна давно. Вопрос был в том, будут ли созданы соответствующие условия, какая будет обстановка. Безопасность на земле и в воздухе обеспечивали наши военные. Специалисты знают, что самые опасные моменты таких событий – это посадка и взлёт самолёта, который может быть целью ПЗРК. Но лётчики, ребята, я посмотрел, они не просто летели рядом, они при посадке ушли ниже нашего самолёта. Сопла боевых машин разогреваются гораздо сильнее, чем двигатели гражданского самолёта, и они, по сути, прикрывали наш самолёт. Потом разошлись. За что я, разумеется, им благодарен и хочу, чтобы они об этом знали, услышали.

Для борьбы с террором необходимо повышать уровень образования и благосостояния

«Для борьбы с террором необходимо повышать уровень образования и благосостояния. Важно, чтобы у глобальных игроков не было соблазна использовать радикальные группировки для решения собственных задач. Лётчики наши видят, что боевики уходят в Ирак, передают американцам – реакции нет. Думают, наверное, что можно их использовать против Асада. Это самое страшное», – заметил Владимир Путин.

По его словам, Россия озабочена усилением террористических группировок на севере Афганистана на границах с бывшими советскими республиками. «Мы видим нарастающую угрозу в Афганистане со стороны международных террористов, мы видим, что радикальные международные формирования занимают всё больше и больше участков на севере Афганистана на границе с бывшими республиками Советского Союза, – заметил глава государства. – Это касается Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана».

«ПОМОЖЕМ СПОРТСМЕНАМ ОТСТОЯТЬ ЧЕСТЬ

И ДОСТОИНСТВО»

Ещё одна животрепещущая тема, волновавшая представителей СМИ, – ситуация с Олимпиадой-2018, где российским спортсменам предстоит выступать под олимпийскими флагом и гимном, обвинения в использовании допинга и взаимоотношения с Международным олимпийским комитетом.

– Для нас очевидным является то обстоятельство, что скандал раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря, – акцентировал внимание глава государства. – И кто бы чего ни говорил, убеждён, просто знаю, что это так и есть. Но в то же время, и тоже уже об этом неоднократно было сказано, мы сами в этом виноваты, мы дали повод для этого. Потому что действительно выявлены реальные случаи применения, использования допинга. Правда, и в других странах такое тоже выявляется, просто вокруг этих стран нет такого политизированного ажиотажа. А то, что здесь политическая подоплёка, – сомнений нет.

«Как мы будем выстраивать отношения и с ВАДА, и с МОК? Надеюсь, конструктивно. Мы спокойно будем с ними работать, устраняя те проблемы, которые у нас действительно есть, но добиваясь, конечно, защиты интересов наших спортсменов, в том числе и в гражданских судах. Знаю, что этого многие международные чиновники не хотят, но что нам делать? Мы вынуждены будем там, в гражданских судах, помогать спортсменам отстаивать свои честь и достоинство», – подчеркнул Владимир Путин, добавив, что необходимо разобраться в том, как бывший глава Московской лаборатории ВАДА Григорий Родченков, ставший информатором по делу о допинговых махинациях в российском спорте, мог оказаться на столь важной должности, несмотря на ряд компрометирующих обстоятельств.

– Это ошибка тех людей и тех структур, которые его туда привели, – признал президент. – Нельзя работать с людьми, которые пытаются покончить жизнь самоубийством по любым соображениям. Но нельзя тем более основывать решения исключительно на показаниях этих людей.

По мнению Президента России, обосновательная часть решений МОК по дисквалификациям российских спортсменов вызывает массу вопросов, поскольку доказательная база, изложенная в ней, основывается на спорных субъективных выводах. Кроме того, Владимир Путин заверил, что предстоящий будущим летом чемпионат мира по футболу в 11 городах России пройдёт на самом высоком уровне.

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3 часа 42 минуты – столько продлилась пресс-конференция Президента России в 2017 году. За это время Владимир Путин ответил на 65 вопросов, заданных 54 журналистами (один признался, что он не сотрудник СМИ, а председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината). Помимо озвученных выше тем, аудиторию интересовали ещё и деятельность правительства, правоохранительных органов, исполнение майских указов 2012 года, система налого­обложения, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, ЖКХ, экология, освоение Арктического региона, судьба военных городков, развитие Евразийского экономического союза, отношения с Китаем, Польшей, возможное укрупнение российских регионов, изучение национальных языков в российских республиках, инфраструктура в субъектах Федерации.

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После пресс-конференции президент вернулся в Кремль, где в Георгиевском зале прошёл торжественный приём по случаю Дня Героев Отечества. На него были приглашены более 300 военных и гражданских лиц, имеющих звания Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Традиция ежегодных приёмов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возрождена в 2013 году.

– Сегодня мы чествуем Героев России, Советского Союза, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Эти награды были учреждены в разные исторические эпохи, но получали их люди несгибаемой закалки, исключительной доблести, отваги и чести. И День Героев Отечества – это ещё один символ прочной связи, преемственности традиций мужества и патриотизма, – сказал Владимир Путин. – Мы отдаём дань уважения подвигам ратников Древней Руси, воинов 1812 года и Первой мировой, героев Великой Отечественной войны и тех, кто воевал в «горячих точках», гордимся теми, кто в наши дни защищает Россию, безопасность наших граждан. Именно так – мужественно, чётко, профессионально – действовали российские военнослужащие в Сирии. Они выполняли поставленные задачи, выполнили их, вместе с сирийской армией разгромили крупнейшую организованную группировку террористов, и сейчас открывается дорога к политическому урегулированию сирийского конфликта, к возрождению страны, для того чтобы сотни тысяч людей смогли вернуться к мирной жизни.