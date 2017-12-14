На стремнине века

О том, как сегодня в Московском высшем общевойсковом командном училище готовят специалистов для войск, на каких примерах растят, воспитывают нынешнее поколение кремлёвцев, рассказывает начальник училища генерал-майор Александр НОВКИН.

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Александр Иванович Новкин родился в 1967 году в селе Красный Рог Брянской области. Окончил Благовещенское высшее танковое командное училище и Общевойсковую академию Вооружённых Сил РФ. Проходил службу в Сибирском, Северо-Кавказском, Забайкальском и Западном военных округах, в группе российских войск в Закавказье. Прошёл служебные ступени от командира танкового взвода до командира мотострелковой бригады.

Выполнял боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона, награждён орденом Мужества.

В 2014 году назначен начальником Военного института (обще­войскового) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Об­ще­войсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации». Ныне это Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Лени­на и Октябрьской Революции Краснознамённое училище.





– Александр Иванович, за последние годы училище пережило несколько переименований, были существенно скорректированы учеб­ные программы. Как сегодня организовано обучение в вузе?

– В Московском высшем общевойсковом командном училище подготовка специалистов для Сухопутных войск по специальности «Управление персоналом» выстроена по программам специалитета в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 3-го поколения. Срок обучения – пять лет, при этом нельзя не отметить, что для значительной части курсантов подготовка организована по индивидуальным планам, а с 1 сентября 2016 года мы приступили к обучению своих питомцев уже по 4-летней программе.

Наши выпускники, как свидетельствует практика, готовы решать самые сложные задачи, и для их подготовки мы используем эффективные образовательные программы. Кроме этого, постоянно анализируем, как служат наши выпускники в войсках, какие знания и навыки, полученные в стенах училища, применяют на деле. На этой основе оперативно корректируем учебные программы, совершенствуем обучающие технологии, внедряем в учебный процесс всё то новое, что имеется в нашей стране и за рубежом, учитываем изменения в характере вооружённой борьбы. Подготовка высококвалифицированных офицерских кадров – приоритет и одна из составляющих фундамента Вооружённых Сил государства. Свидетельством того, что обучение в нашем вузе востребовано, может служить и тот факт, что в стенах Московского ВОКУ сегодня обретают военные знания представители 10 зарубежных государств, а это около ста курсантов-иностранцев.

– А ведь, чего скрывать, было время, когда общевойсковые вузы, скажем так, не пользовались особой популярностью у потенциальных абитуриентов… Как сейчас обстоят дела с набором?

– В этом году конкурс составил 3,5 человека на место, и это хороший показатель. Нельзя не обратить внимания на тенденцию к увеличению числа молодых людей, желающих поступить в наш вуз. Так, если в 2015 году конкурс составил 2,7 человека на место, в 2016-м – 3, то в нынешнем году, как я уже сказал, 3,5 человека на место. Считаю, что рост связан прежде всего с повышением престижа военной службы, с возрастанием авторитета человека в погонах в российском обществе, с изменением роли образования в этой сфере. Военное образование, на мой взгляд, имеет целый ряд преимуществ перед гражданским. Не будем забывать, что это и гарантированное трудоустройство, и стабильное будущее. Важно и то, что выпускник военного вуза, офицер, представляется не просто государственным человеком. Для многих в нашем обществе человек в погонах – ещё и обладатель настоящего мужского характера, достойный пример для подражания.

– Александр Иванович, что можно сказать об обновлении учебно-материальной базы, развитии военно-научной деятельности в училище?

– У нас созданы все условия для обучения, соответствующие требованиям реализуемых образовательных программ. Я бы сказал, довольно напряжённых и сложных. Так, наша учебно-лабораторная база включает в себя комплекс зданий и сооружений с лекционными аудиториями, специализированными классами, кабинетами и лабораториями, залами для курсового и дипломного проектирования. В свою очередь, тренажёрная база укомплектована современными аппаратами и средствами, что позволяет качественно проводить занятия по любой теме.

Имеется и достойная полевая база, которая представлена тремя комплексами учебных объектов и полей и позволяет обучать курсантов действиям на местности с вооружением и боевой техникой. Причём в любых погодных условиях, днём и ночью.

Если говорить об обновлении, то отмечу, что современные технические средства обучения поступают в училище в массовом порядке. Курсанты уже осваивают стрелковые тренажёры, тренажёры вождения боевых машин и автомобилей. Особая наша гордость – тактический тренажёр «Рубеж», который интегрирован с автоматизированной системой управления тактического звена и позволяет проводить занятия по организации всех видов боевых действий и по управлению подразделениями в реальном масштабе времени. Разумеется, в различных условиях местности и динамично меняющейся обстановке с использованием современных средств разведки и целеуказания. Занятия на таком тренажёре дают возможность сгладить, упростить переход от получения теоретических знаний к практическому опыту управления, причём не только мотострелковыми, но и приданными и поддерживающими подразделениями.

Наши выпускники с честью несут службу не только в различных уголках нашей страны, но и за её пределами, выполняют сложнейшие задачи в трудных и опасных условиях

– А что можно сказать о научной работе?

– Две трети преподавательского состава училища имеют учёную степень или учёное звание. У нас трудятся 3 доктора и 90 кандидатов наук, 4 профессора, 37 доцентов. Научная деятельность училища направлена на организацию планирования и проведение научных исследований, развитие изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы, обеспечение кафедр и научных подразделений научной информацией.

Профессорско-преподавательский и научный состав училища ежегодно участвует в разработке более 15 заданных и инициативных научно-исследовательских работ. Только за текущий год разработано свыше ста электронных и печатных пособий, две монографии и пять учебников.

Нельзя не отметить и заслуги сотрудников училища в изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работе. В ней участвуют практически все категории постоянного и переменного состава: командование, преподаватели, научные сотрудники, курсанты, специалисты отделов и служб. Следует также выделить совместную творческую деятельность педагогов кафедр с курсантами, которые ежегодно участвуют в разработке более 25 рационализаторских предложений, добиваются свыше 10 патентов на изобретения и полезные модели. Достижения курсантов в военно-научной работе по таким отраслям военной науки, как «Оперативное искусство и тактика Сухопутных войск», «Вооружение и военная техника Сухопутных войск», отмечены призами и дипломами. Курсанты также получают в качестве награды денежные премии от министра обороны РФ.

В этом году наше училище впервые в качестве самостоятельного вуза приняло участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». На выставке были презентованы обучающие комплексы, разработанные нашими педагогами и используемые в образовательной деятельности. Это электронные учебники, учебные пособия, система контроля остаточных знаний обучающихся «Эрудит». Также были представлены изобретения наших ведущих специалистов: устройство защиты легкобронированных боевых машин от самоприцеливающихся боевых элементов, тренажёр для комбинированных действий бойцов рукопашного боя.

Не одно поколение кремлёвцев воспитано на подвиге курсантов 1941 года

– Александр Иванович, Московское общевойсковое всегда славилось победами своих воспитанников и в спортивных сражениях. Как с этим сегодня?

– На протяжении всей истории училища в нём активно развивается и совершенствуется подготовка спортсменов по различным военно-прикладным, олимпийским и профессионально значимым видам спорта. В последние годы особенно успешно развиваются такие виды, как военное пятиборье, армейский рукопашный бой, самбо, пауэрлифтинг, универсальный бой. Команды училища регулярно участвуют в Спартакиаде Сухопутных войск, чемпионатах и кубках Вооружённых Сил РФ, первенствах города Москвы, областных соревнованиях. Многие курсанты стали победителями и призёрами этих турниров, а высокий уровень подготовки многих позволяет им участвовать и в международных состязаниях. В целом за последние три года в училище подготовлены 18 мастеров и более 900 кандидатов в мастера спорта России, свыше 1,5 тысячи перворазрядников. Тут, конечно, сказывается и качество отбора абитуриентов в период прохождения вступительных испытаний по критериям их физической и спортивной подготовленности. В стенах училища курсантам предоставлены все возможности для систематических занятий спортом как в составе сборных команд, так и индивидуально, а также в формате спортивно-массовой работы.

А теперь по теме, которая не совсем спортивная, но тоже имеет отношение к соревновательности. В этом году наши курсанты участвовали во Всеармейском этапе Международных армейских игр. По итогам этого турнира представители Московского ВОКУ завое­вали почётное третье место среди мотострелковых взводов Сухопутных войск, а экипаж боевой машины из нашего училища признан победителем. С состязательностью связаны и наши достижения в курсантских олимпиадах, где представители вуза также регулярно участвуют. В 2017 году команда училища победила во Всеармейском (национальном) этапе Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по военно-профессиональной подготовке.

– Вы упомянули о том, что училище постоянно держит связь с войсками, оценивает, как служат выпускники. А как ещё организовано это взаимодействие, в каких направлениях?

– Контакты осуществляются по нескольким направлениям. Преподавательский состав и курсанты постоянно привлекаются на различные учения, в том числе стратегического уровня. Перечислю только наиболее крупные из них: «Запад-2013», «Восток-2014», «Центр-2015», «Кавказ-2016». Их тематика, как известно, носила межвидовой характер и соответствовала реалиям нашего времени и прогнозам развития военно-политической обстановки. Полученный в ходе этих манёвров опыт широко используем в образовательной деятельности.

Важным направлением взаи­модейст­вия с войсками была и остаётся стажировка курсантов. Будущие офицеры благодаря ей получают возможность проникнуться жизнью войск, получить опыт решения задач по предназначению, продемонстрировать на деле все знания и умения, по­лученные в стенах вуза, чем-то попол­нить свой профессиональный багаж.

Скажу, что наши нынешние выпускники востребованы в со­единениях и воинских частях Сухопутных войск, готовы командовать взводами и ротами. В них не меньше заинтересованы и другие структуры – Росгвардия, Федеральная служба безопасности, иные ведомства. Должен сказать, что, судя по отзывам, поступающим к нам из частей, знания, умения, а самое главное – желание служить на благо Отечества у кремлёвцев есть. Сегодня наши выпускники с честью несут службу не только в различных уголках нашей страны, но и за её пределами, выполняют сложнейшие задачи в трудных и опасных условиях.

– Насколько значимо в жизни училища сохранение традиций?

– Это один из ключевых моментов всего процесса обучения и воспитания. Например, традиция проведения церемонии выпуска. Московскому ВОКУ – единственному учебному заведению среди военных вузов России – предоставлено право проводить выпуск на Красной площади. Скажу без пре­увеличения: это настоящая гордость для каждого молодого лейтенанта, а для нас, руководителей вуза, это ещё гордость за те кад­ры, которые мы подготовили для Вооружённых Сил. Кроме того, личный состав училища замыкает пеший расчёт парада Победы на Красной площади 9 Мая, а также участвует в шествии на главной площади страны 7 ноября – в честь исторического парада 1941 года.

Кремлёвцы чтут традиции родного училища, передают их из поколения в поколение. Ежегодно 15 декабря, в день образования училища, проводим встречи выпускников. В октябре 2016 года мы возобновили военно-патриотическую акцию «Марш памяти», посвящённую героическому подвигу Отдельного кремлёвского полка в битве под Москвой. Проходим те же 85 километров, что выпали на долю кремлёвцев в октябре 1941-го: первые сутки – 50 км (форсированным маршем), вторые – оставшиеся 35 км, в том числе по лесам и болотам. В финальной точке похода, у села Ярополец Волоколамского района Подмос­ковья, вместе с представителями молодёжных и общественных организаций, ветеранами училища стараемся ещё раз осмыслить то, что было здесь в военное лихолетье. Наш святой долг – знать о тех событиях, хранить их в памяти. Ни разу за период жестоких боёв курсантский полк не оставил обороняемый рубеж без приказа. На подвиге курсантов 1941 года воспитывается и будет воспитываться ещё не одно поколение кремлёвцев.