Из Дейр-эз-Зора – в Нахабино

12 декабря после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике в пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино вернулся отряд Международного противоминного центра Вооружённых Сил Российской Федерации.

Специалисты центра занимались гуманитарным разминированием освобождённого Дэйр-эз-Зора. Обследовали социально значимые объекты инфраструктуры города, дороги, обочины и прилегающие здания на подъездах к городу и его окраинах. «Военнослужащие вернулись домой, не потеряв ни одного человека», – подчеркнул на торжественной церемонии встречи заместитель начальника инженерных войск генерал-майор Константин Смешко. По его словам, операция была уникальной.

Напомним, что за всё время проведения этой операции наши сапёры очистили от взрывоопасных предметов свыше 1,2 тысячи гектаров территории, около 250 километров дорог и свыше 1,8 тысячи социально значимых зданий и сооружений.

Слова благодарности за отличную службу вернувшимся на Родину сапёрам выразили представители Минобороны России, командования инженерных войск Вооружённых Сил РФ, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», ветеранских организаций, сослуживцы, родственники, члены семей. 10 военнослужащих Международного противоминного центра были удостоены государственных и ведомственных наград. Их вручил заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал-полковник Сергей Истраков.

От взрывоопасных предметов очищено 250 километров дорог, свыше 1,8 тысячи социально значимых зданий и сооружений

Один из награждённых рядовой Дмитрий Константинов, получивший медаль «За отвагу», вернулся уже из третьей командировки в Сирию. В этот раз она длилась семь месяцев. Вспоминая пережитое, Дмитрий признаётся, что больше всего ему не хватало общения с родными. «Я очень рад, что этот Новый год смогу встретить со своей семьёй, ведь прошлый пришлось отмечать в Алеппо», – сказал он. На самый популярный вопрос, а было ли страшно, Константинов ответил с улыбкой: «Главное – уметь страх в себе побороть. Этому и учат в армии».

Известно, что в работе сапёров не обойтись без минно-разыскных собак. Они находят то, что не в состоянии обнаружить самая современная электроника, и проникают туда, куда не может проникнуть техника. В разминировании Дейр-эз-Зора также принимал участие отряд инженерной разведки с немецкими овчарками. В его составе был старший сержант Рафаэль Илаев со своей напарницей – овчаркой Зарёй. Он рассказал, что собака всегда следует впереди человека, а если что-то учуяла, ложится и ждёт. «Однажды Заря учуяла радиоуправляемый фугас, закопанный в земле на глубине 30 сантиметров, благодаря ей мы это хитрое устройство обезвредили».

Министерство обороны сообщило, что 14 декабря в Россию из Сирии морским транспортом отправлена специальная инженерная и автомобильная техника, оборудование и снаряжение отряда Международного противоминного центра. Бронетранспортёры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», специальная инженерная техника и робототехнические комплексы «Уран-6» были загружены в Тартусе, пункте материально-технического обеспечения ВМФ.



Фото Михаила ФРОЛОВА.