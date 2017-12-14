Встреча на Приволжском

Этот день стал по-настоящему праздничным для военнослужащих Астраханского центра боевой подготовки истребительной авиации (ЦБПИА). После завершения операции и успешного выполнения боевых задач в небе Сирии экипажи истребителей МиГ-29СМТ, простившись с базой в Хмеймиме, благополучно приземлились на родном военном аэродроме Приволжский в Астраханской области.

Конечно, их тут с нетерпением ждали. У выхода на лётное поле в парадном строю с развёрнутым Боевым Знаменем замер личный состав части. Для встречи авиационной эскадрильи прибыли заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов, губернатор Астраханской области Александр Жилкин, ветераны и юнармейцы. А у кромки лётного поля прилёта авиаторов ждали их родные и близкие.

Первым на аэродроме приземляется пассажирский самолёт ВКС с инженерно-авиационным персоналом на борту. Затем посадку совершают истребители МиГ-29СМТ. И вот наконец перед строем своего подразделения подполковник Максим Шалдуга докладывает генерал-лейтенанту Сергею Дронову:

– Авиационная эскадрилья после выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике прибыла, – чеканит комэск. – Задачи выполнены!

Лётный состав, как доложил временно исполняющий обязанности командира соединения ВКС полковник Алексей Ротько, в составе Российской группировки войск в Сирии совершил более 150 боевых вылетов. Лётчики наносили удары по наземным объектам террористических группировок, прикрывали ударную авиацию российских ВКС. Впервые личный состав центра участвовал в реальных боевых действиях, где показал высокие мастерство и выучку.

– Благодарю всех за стойкость, выдержку, высочайшую ответственность, желаю новых успехов в военной службе на благо нашей Родины, – поблагодарил лётный и технический состав замглавкома ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Самая высокая оценка действиям наших Воздушно-космических сил в Сирии, подчеркнул он, была дана Верховным Главнокомандующим Российской Федерации. Что же касается непосредственно боевой работы этой эскадрильи, то лётчики успешно испытали в боевых условиях новый авиационный комплекс истребительной авиации – МиГ-29СМТ, установленные на нём новые виды вооружения, предназначенные для поражения не только воздушных, но и наземных целей.

– Новая техника и вооружение подтвердили все свои технические характеристики, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Дронов. – Сейчас, например, проводится большая работа по обобщению опыта применения истребительной авиации совместно с бомбардировщиками в одних боевых порядках.

После торжественной встречи и добрых слов командования лётчики наконец-то смогли обнять своих родных. Они не сдерживали эмоций:

– Ждали, очень ждали, – волновалась жена командира эскадрильи Ирина. – И конечно, переживали за него...

– Наш папа – герой! – подала голос Софья.

– Мы верили, что всё будет хорошо, – добавила Ярослава. – Перед прилётом приготовили для папы салат, борщ и селёдку с картошкой. Он это особенно любит.

Астрахань



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