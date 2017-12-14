Ядерный щит надёжен

17 декабря – день ракетных войск стратегического назначения

О задачах на ближайшие годы, перевооружении, освоении новых районов боевого патрулирования, о предстоящих в 2018 году пусках баллистических ракет рассказывает командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ.

– Сергей Викторович, роль РВСН в обеспечении безопасности страны в ближайшие годы и в отдалённом будущем по-прежнему ключевая? Каковы перспективы развития войск до 2020 года?

– Роль РВСН в обеспечении безопасности страны останется ключевой до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли. В этом смысле как на современном этапе, так и в перспективе Стратегические ядерные силы России, имеющие на вооружении ракетно-ядерное оружие, в наибольшей мере будут отвечать геостратегическому и экономическому положению нашей страны. Обладая глобальной досягаемостью и огромной разрушительной мощью и не требуя непосильных затрат на содержание, они существенно дополняют возможности сил общего назначения.

В сложившейся геополитической обстановке Стратегические ядерные силы – гарант обеспечения безопасности Российской Федерации и её союзников, а также независимости при проведении внешней и внутренней политики. Поддержание и развитие СЯС, в том числе группировки Ракетных войск стратегического назначения как их наземной составляющей, остаётся приоритетным направлением деятельности государства. В настоящее время приняты все решения, обеспечивающие гибкость и многовариантность развития группировки ракетных комплексов для адекватного реагирования на имеющиеся и вновь возникающие угрозы. Выделяемые до 2020 года объёмы финансирования позволяют сохранить плановые темпы перевооружения войск и обеспечить подготовку соответствующей инфраструктуры позиционных районов.

При развитии ударной группировки РВСН основные усилия будут сосредоточены на её качественном преобразовании и значительном увеличении доли современных ракетных комплексов. На этот же период наряду с разработкой новых ракетных комплексов намечено совершенствование систем боевого управления войсками и оружием. В конечном итоге Ракетные войска стратегического назначения будут иметь сбалансированную структуру, а на вооружении – оптимальное количество ракет, предназначенных для решения разноплановых задач обеспечения ядерного сдерживания и безопа­сности России.

– Как реализуются контракты по гособоронзаказу в интересах РВСН? Какие новые образцы вооружения и военной техники поступили в Ракетные войска стратегического назначения?

– Государственные контракты на поставку новых РКСН выполняются в полном объёме. Основные образцы вооружения и техники поставляются в соответствии с графиком. За последние годы закупка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 66 процентов долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания.

Отмечу, что одновременно с поставками основных видов вооружения осуществляется приёмка большого количества агрегатов, обеспечивающих их эксплуатацию, охрану и боевое применение. Среди них, если, например, речь идёт о подвижных грунтовых комплексах, – подвижные и стационарные командные пункты, машины обеспечения боевого дежурства, машины инженерного обеспечения и маскировки, боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», машины дистанционного разминирования и другие.

На вооружении будут находиться как РКСН 4-го поколения («Стилет», «Воевода» и «Тополь»), так и РКСН 5-го поколения («Тополь-М», «Ярс» и его различные модификации)

– Каким к 2020 году и на более отдалённую перспективу будет соот­ношение между стационарной и мобильной группировками?

– Количество развёрнутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН сегодня примерно одинаковое. Оно и впредь будет поддерживаться исходя из главного условия – обеспечения гарантированного выполнения задач ядерного сдерживания. Необходимо подчеркнуть, что по Договору СНВ-3 каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений. Тем не менее ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной. Это прежде всего объясняется наличием «тяжёлых» ракетных комплексов «Воевода». В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН гарантированно выполнять весь спектр задач по предназначению.

Данное соотношение до 2020 года не претерпит существенных изменений. В перспективе намечено сохранить структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью к применению. Ракетные дивизии, оснащённые ракетными комплексами мобильного базирования, будут решающим средством нанесения неприемлемого ущерба в ответном ударе за счёт высокой манёвренности и живучести.

– Сколько сейчас в РВСН самоходных пусковых установок?

– В настоящее время в боевом составе РВСН находится около 200 подвижных пусковых установок. Их количество в последние годы существенно не изменилось. Взамен вырабатывающих гарантийный ресурс ПГРК «Тополь» мы вводим в боевой состав и ставим на боевое дежурство ПГРК «Ярс».

Вне зависимости от типов и модификаций все из них в рамках мероприятий подготовки войск с той или иной периодичностью несут дежурство на маршрутах боевого патрулирования. При этом каждой мобильной пусковой установкой управляет подготовленный расчёт, обученный не только совершать манёвры на маршрутах боевого патрулирования, но и способный немедленно выполнить любую поставленную перед ним задачу. С учётом активного перевооружения уровню профессиональной подготовки этого личного состава уделяется особое внимание. Отмечу, что нам удаётся решать задачу поддержания высокой маршевой выучки в ракетных полках подвижного грунтового комплекса.

– Можно ли утверждать, что основу мобильной группировки РВСН ныне составляет ПГРК «Ярс», а не «Тополь», как было ранее?

– Можно. Что же касается плановой замены комплексов, то здесь уместнее говорить о существенно возросших возможностях новых ракет. Следует учитывать международные договорные обязательства Российской Федерации, ограничивающие количество боезарядов на развёрнутых носителях ядерного оружия. Поэтому плановая замена «Тополей» на «Ярсы» с отказом от моноблочных ракет никак не связана, просто возможности современной группировки РВСН растут опережающими темпами.

– Можно ли говорить, что ракетный комплекс «Ярс», особенно в мобильном варианте, стал неуязвимым, в том числе и для систем ПРО?

– Одно из основных свойств ракетного комплекса «Ярс» мобильного базирования – живучесть, которая достигается за счёт создания неопределённости местоположения пусковой установки. Ведь не имея достоверных данных о нахождении объекта, нанести по нему прицельный удар невозможно. По сравнению с предшествующим однотипным комплексом «Тополь» живучесть комплекса «Ярс» повышена в несколько раз. И это не единственное преимущество «Ярса», данный комплекс обладает большей защищённостью, устойчивостью системы управления и менее заметен для технических средств разведки.

В ракетном комплексе «Ярс» применена ракета, в конструкции которой реализованы технические решения, позволяющие в разы повысить эффективность преодоления существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Ракета может оснащаться головными частями различного типа с многообразными комплексами средств преодоления ПРО.

В настоящее время в боевом составе РВСН находится около 200 подвижных пусковых установок

– Действительно ли при перевооружении Ракетных войск стратегического назначения основной упор делается на мобильную группировку?

– Такое впечатление могло сложиться из-за того, что Ракетные войска стратегического назначения начали перевооружение на новый ракетный комплекс «Ярс» с ракетных дивизий, вооружённых подвижными грунтовыми ракетными комплексами предыдущих поколений. При перевооружении в значительной степени используется имеющаяся инфраструктура позиционных районов и военных городков. Высокая степень использования уже существующей инфраструктуры позиционных районов Ракетных войск и совместимость с действующей системой боевого управления и связи позволяют быстрее решать задачи перевооружения.

Конечно, высокая подвижность мобильных комплексов обеспечивает им значительно большую живучесть по сравнению со стационарными, координаты которых хорошо известны. Но это совсем не означает, что мы отдаём предпочтение мобильной составляющей. Повторю, что сегодня соотношение развёрнутых пусковых установок стационарного и мобильного типов базирования в группировке примерно равное.

– Когда начнётся перевооружение Бологовского и Барнаульского ракетных соединений?

– Перевооружение Бологовской и Барнаульской ракетных дивизий спланировано с учётом истечения гарантийных сроков эксплуатации ПГРК «Тополь». Переоснащение данных соединений начнётся с 2020 года.

– Что даёт мобильным комплексам РВСН освоение новых районов боевого патрулирования? Для чего это нужно?

– Тактико-технические характеристики новых комплексов позволяют использовать для их применения территории по площади значительно больше тех районов, которые изначально предназначались для предыдущих поколений подвижных ракетных комплексов. Это поможет добиться существенного прироста живучести за счёт более высоких возможностей по уходу от космических средств разведки, повышения мобильности и в конечном итоге – защищённости от воздействия различных средств поражения.

Выбор новых районов боевого патрулирования позволит полностью раскрыть потенциал нового вооружения, сделать ракетные комплексы практически неуязвимыми.

– Сколько ракетных полков заступило на боевое дежурство в этом году? Какие заступят на боевое дежурство в 2018 году?

– В 2017 году на боевое дежурство в Иркутском соединении поставлен ракетный полк, оснащённый ракетным комплексом «Ярс» мобильного базирования. Кроме того, в этом году завершены начатые в 2016 году мероприятия по постановке в полном составе ещё двух полков мобильного комплекса «Ярс» в Новосибирском и Йошкар-Олинском соединениях, продолжается перевооружение очередного ракетного полка в Козельском соединении.

В 2018 году очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружён на ракетный комплекс «Ярс» мобильного базирования.

– Правда ли, что комплексы ПГРК весь год без перерыва находятся на маршрутах боевого патрулирования?

– Да, правда.

– Не собираетесь ли автономным пусковым установкам присваивать почётные наименования, как, например, кораблям или самолётам дальней авиации?

– Этот вопрос достоин внимания. В РВСН, как и в ВМФ, и в ВВС, много заслуженных людей, которые командовали дивизиями и армиями, беззаветно служили Отечеству. Не меньшей чести заслуживают учёные и конструкторы ракетного оружия. Их имена могли бы быть присвоены не только пусковым установкам, но и ракетным комплексам и воинским частям. Об этом можно подумать.

– Как долго в боевом составе РВСН будут находиться ракетные комплексы «Воевода»?

– Ракетный комплекс «Воевода» будет находиться в боевом составе РВСН в течение продлеваемого срока эксплуатации, который достигается выполнением опытно-конструкторской работы. Её головным исполнителем является акционерное общество «Государственный ракетный центр имени Макеева» (г. Миасс Челябинской области) с российской кооперацией промышленности.

Планируется обеспечить несение боевого дежурства ракетным комплексом до 2024 года, что обеспечит своевременное перевооружение ракетных полков на перспективный ракетный комплекс тяжёлого класса. Кроме того, головным исполнителем работ намечены пути по продлению срока эксплуатации, что обеспечит несение боевого дежурства комплексом до 2025–2027 годов.

– Готовы ли российские предприятия в необходимом объёме производить новые ракетные комп­лексы, в том числе тяжёлого класса?

– По ракетным комплексам «Ярс» долгосрочные государственные контракты заключены и выполняются в нужном для РВСН объёме. Перевооружение спланировано без так называемых скачков и спадов производства, с оптимальным ежегодным количеством выпуска продукции.

По ракетным комплексам тяжёлого класса предприятия ОПК переоснащаются в рамках соответствующей федеральной целевой программы.

– Сколько пусковых установок поступит в РВСН в 2018 году?

– Более 20 пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования.

– Какие типы ракетных комплексов будут на вооружении РВСН в 2020 году?

– На вооружении будут находиться как РКСН 4-го поколения («Стилет», «Воевода» и «Тополь»), так и РКСН 5-го поколения («Тополь-М», «Ярс» и его различные модификации).

– Сколько РВСН проведено в 2017 году пусков ракет, сколько запланировано в 2018 году и каковы их особенности?

– В 2017 году проведено 5 пусков ракет и ещё один запланирован, а в 2018 году намечено провести 12 пусков.

– Почему для испытаний перспективного боевого оснащения используется ракетный комплекс «Тополь»?

– Сама ракета «Тополь» имеет основные технические характеристики, схожие с ракетой «Ярс». Поэтому использование подлежащего утилизации по срокам эксплуатации носителя и его утилизация методом пуска существенно снижает стоимость лётных испытаний боевого оснащения.

– С ракетами понятно, а как с теми, кто их эксплуатирует? Насколько устраивает вас подготовка молодых офицеров?

– Кадровый потенциал офицерского корпуса РВСН полностью соответствует решаемым задачам. Система подготовки офицерских кадров в РВСН успешно работает. Сегодня 99 процентов выпускников вузов РВСН, по отзывам из войск, полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к офицеру-ракетчику.

В 2018 году мы ожидаем поступления более 800 лейтенантов – выпускников вузов, а это свидетельствует о дальнейшем омоложении офицерского корпуса.

Средний возраст офицера РВСН – 33 года.