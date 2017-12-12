Взаимодействие власти и общества

В ходе встречи генерал-полковник Юрий Садовенко напомнил, что 8 декабря под сопредседательством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и заместителя председателя Центрального военного совета Китая генерал-полковника Чжана Юся прошло очередное заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. «Всестороннее углубление связей с Китайской Народной Республикой – безусловный внешнеполитический приоритет России», – подчеркнул Юрий Садовенко, отметив, что установившиеся между двумя странами отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия неуклонно обогащаются новым содержанием.

Всестороннее углубление связей с Китайской Народной Республикой – безусловный внешнеполитический приоритет России

Юрий Садовенко также отметил, что в Министерстве обороны Российской Федерации уделяется большое внимание работе с обращениями граждан. Подтверждением тому служат положительные изменения, произошедшие за последние пять лет, в том числе сокращение общего количества ежегодно поступающих обращений.

По словам заместителя министра, для руководства ведомства обращения граждан служат важным источником информации, которая систематически анализируется и представляется главе военного ведомства для принятия решений. «Работа с обращениями граждан становится всё более мощным инструментом в борьбе с коррупцией. По существу, она ведётся у нас в стране на всех уровнях государственного управления, она становится делом всего общества, каждого гражданина», – подчеркнул генерал-полковник Садовенко.

Заместитель министра обороны РФ рассказал китайским коллегам, что основу системы работы с обращениями граждан составляют общественные приёмные в Москве, во всех военных округах и на флотах: от Владивостока до Калининграда. Также, по его словам, активно применяется практика выездных приёмных: с 2014 по 2017 год Аппаратом министра обороны проведено 12 таких выездных приёмов граждан. «В них принимали участие лучшие профильные специалисты Минобороны России», – отметил Садовенко.

При этом он отдельно остановился на впервые проведённом в сентябре этого года совместном личном приёме граждан Управлением Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и соответствующими организациями в Южном военном округе. Так, в ходе его проведения была опробована трёхуровневая система взаимодействия представителей федеральных, региональных и местных властей для решения вопросов военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооружённых Сил. «Такая форма совместной работы позволяет качественно и в срок решать вопросы, которые входят в компетенцию как Минобороны России, так и других органов государственной власти и местного самоуправления», – подчеркнул Юрий Садовенко.

Китайская делегация приветствовала стремление российских коллег к обмену опытом в «такой важной и чувствительной сфере, как взаимодействие власти и общества».