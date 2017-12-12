По заданному вектору

Министерства обороны России и Японии проведут 27 мероприятий в 2018 году, который объявлен перекрёстным годом двух стран. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам встречи с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой. Она состоялась в Токио, куда российский военачальник прибыл в понедельник с рабочим визитом.

По словам Валерия Герасимова, Минобороны РФ приветствует начавшуюся активизацию взаимодействия между двумя страна­­ми и готово развивать полити­ческий диалог и практическое сотрудничество. «Япония – наш важный сосед, развитию отношений с которым уделяем особое внимание. Сейчас с удовлетворением отмечаем начавшуюся активизацию российско-японских связей», – сказал он при этом. Военные ведомства двух стран намерены направить усилия на реализацию согласованной Пре­зидентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ позитивной повестки дня. «Исходим из того, что задан новый вектор двусторонних отношений, нацеленный на возобновление сотрудничества в прежнем объёме.

Российское военное ведомство заинтересовано в дальнейшем расширении военно-морского взаимодействия с Японией

Это требует энер­гичной совместной работы», – за­явил генерал армии Валерий Герасимов.

Всего нашими странами запланировано, сказал далее рос­сийский военачальник, свыше 300 мероприятий. По линии военных ведомств в их число включён ряд интересных предложений, в том числе заходы кораблей, образовательные обмены, военно-мемориальные и другие мероприятия. И Министерство РФ готово принять активное участие в их реализации.

В частности, российское военное ведомство заинтересовано в дальнейшем расширении военно-морского взаимодействия с Японией и готово к совместной работе над проектом межправительственного соглашения о сотрудничестве в области поиска и спасания экипажей аварийных подводных лодок. Об этом шла речь на переговорах начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ с начальником объединённого штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.

«Проведение двусторонних поисково-спасательных учений «САРЕКС» (SAREX) способствует улучшению координации между нашими флотами и повышению уровня совместного противодействия угрозам безопасности на море», – подчеркнул генерал армии Валерий Герасимов. Что касается межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области поиска и спасания экипажей аварийных подводных лодок, то этот документ создаст правовой механизм, регулирующий вопросы поиска и спасания экипажей аварийных подводных лодок, что значительно сократит время, необходимое для организации поисковых и спасательных операций, а также повысит эффективность их проведения.