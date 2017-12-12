В Сирии вы защитили нашу страну

Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на авиабазу Хмеймим. Главу Российского государства встречали министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, а также прибывший на авиабазу президент Сирии Башар Асад.

На авиабазе Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ выступил перед российскими военнослужащими, подчеркнув, что за два с небольшим года наши Вооружённые Силы вместе с правительственными силами Сирийской Арабской Республики разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. Владимиром Путиным было объявлено о принятом им решении возвратить на Родину значительную часть российского воинского контингента, находящегося в Сирии.

В своём выступлении Президент России сказал: «Самое главное для военного человека – и мы с вами это хорошо знаем – это защита своего Отечества, своего народа. В этом не только смысл всей военной службы, но и всей жизни тех, кто посвятил себя служению своему народу.

При этом свой основной экзамен на верность Отчизне воин сдаёт именно в условиях боевых действий, сопряжённых с огромным риском для жизни и здоровья. Здесь, в Сирии, вдали от родных рубежей, вы выполняете именно эту задачу – защищаете нашу страну. Потому что, помогая народу Сирии сохранять свою государственность, отбивать атаки террористов, вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую, нагло и открыто угрожал нашей стране.

Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России. Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и ни маскировался.

Да, угроза террористических проявлений во всём мире ещё очень высока. Однако задача борьбы с вооружёнными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооружённых сил, в целом решена – решена блестяще. Поздравляю вас!

Наши Вооружённые Силы, предприятия военно-промышленного комплекса показали растущую мощь Российской армии и флота, высокую боеспособность частей и соединений.

Лётчики, моряки, силы спецопераций, разведка, военно­служащие органов управления и снабжения, военной полиции, медицинской службы, сапёры, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата: мужество, героизм, слаженность и решительность, блестящую выучку и профессио­нализм. Родина гордится вами. Убеждён – вы всегда будете верно служить Отечеству, защищать и отстаивать наши национальные интересы, страну и её граждан.

Сирия сохранена как суверенное независимое государство. В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования под эгидой Организации Объединённых Наций. В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать Российский центр по примирению враждующих сторон. Здесь созданы и на постоянной осно­ве будут действовать два пункта ба­зирования: в Тартусе и Хмеймиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём им такие удары, которых они пока и не видели.

За два с небольшим года Вооружённые Силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, жёнам, детям, друзьям.

Министру обороны, начальнику Генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Родина ждёт вас, друзья! В добрый путь! Благодарю вас за службу».

Затем Президент России Владимир Путин посетил штаб российской группировки, где её командующий генерал-полковник Сергей Суровикин доложил о некоторых итогах действий против террористов. Было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населённых пунктов, 78 нефтегазовых полей, два месторождения фосфатных руд. Выполнено 6956 самолёто-вылетов и более 7 тысяч вертолёто-вылетов. Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.

После завершения операции по разгрому террористов ИГИЛ (эта международная террористическая группировка, поясним, запрещена в РФ) на территории Сирии воинский контингент, доло­жил далее генерал-полковник Сергей Суровикин, получил задачу и приступил к выводу войск. На Родину возвращаются 25 летательных аппаратов, в том числе 23 самолёта различной модификации и два вертолёта Ка-52, а также отряд военной полиции, отряд специального назначения, военно-полевой госпиталь, отряд центра разминирования. «Оставшийся состав группировки войск и сил способен в дальнейшем выполнять задачи с той же эффективностью», – добавил военачальник.

Пообщался Президент РФ и с теми, кто непосредственно выполнял приказы, участвовал в боевых действиях и помогал сирийцам вернуться к мирной жизни, – сержантами, младшими офицерами, генералами. На состоявшейся в штабе встрече были, в частности, представители ВКС, инженерных войск, военных медиков... Речь шла о полученном в ходе боевых действий профессиональном опыте, о личных впечатлениях участников антитеррористической операции.

В ходе встречи Верховный Главнокомандующий поинтересовался, а принимают ли участие во встрече лётчики? «Да, старший лейтенант Ведящев», – чётко доложил молодой офицер.

– Вы из какой части?

– Центральный округ.

– Как долго здесь?

– Здесь я находился около двух месяцев: август, сентябрь.

– Мне показывали результаты вашей боевой работы. Очень хорошо.

– Служу Российской Федерации!

«Участие в боевых действиях резко повышает профессиональный уровень мастерства», – заметил далее Владимир Путин.

– Так точно, – продолжил Алексей Ведящев, старший лётчик авиационного звена. – Потому что работа на полигонах всё-таки учебная, а здесь – реальная. И опыт, который можно получить в реальной работе, не получишь в мирной жизни.

В разговоре принял участие и представитель «богов войны» – ракетных войск и артиллерии Дмитрий Клименко, заместитель командующего группировки «Евфрат» по огневому поражению.

Вооружённые Силы России вместе с правительственными силами Сирийской Арабской Республики разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов

– Товарищ Верховный Главнокомандующий! Наверное, главное, вы правильно сказали, мы здесь испытываем, и проходит апробацию много образцов вооружения. Но это не самое главное. Самая главная ценность государства и её Вооружённых Сил – это армия и её офицерский корпус, сержантский корпус, солдаты. Так вот, то, что здесь происходит, товарищ Верховный Главнокомандующий, солдаты, сержанты и офицеры получают веру в победу своей армии под вашим руководством.

– И добиваются этих побед, – добавил Владимир Путин.

– Так точно. Это самое главное, наверное. А техника – это всё уже потом. Главное – люди.

В свою очередь офицер военной полиции майор Юсуп Маматов, заместитель командира батальона, рассказал о прорыве его подразделения из окружения боевиков одной из террористических группировок. «Сводный взвод военной полиции выполнял задачу по контролю над соблюдением режима прекращения огня, – сообщил он. – И с 19 сентября, с началом миномётного обстрела, согласно боевому расчёту заняли круговую оборону, обозначили своё местоположение, установив флаг Российской Федерации так, чтобы видно было только нашим лётчикам с воздуха. С началом авиаудара наши штурмовики нанесли сокрушительные удары по боевикам. После этого боевики понесли большие потери. Отступили. Оказалась брешь, и этим решил воспользоваться. На максимальной скорости выдвинулся в сторону Хамы, где располагались наши войска. Мы встретились с нашей эвакуационной группой на бронированной технике в сопровождении боевых вертолётов. Под её прикрытием покинули зону военных действий без единой потери. Добрались до расположения наших войск».

– Молодец, – похвалил офицера Владимир Путин.

– Медики наши, выездная группа, – продолжил разговор министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

– Товарищ Верховный Главнокомандующий, медсестра Ковалёва – главная медицинская сестра медицинского отряда. Выполняли задачи по оказанию гуманитарной и по большей части медицинской помощи мирному населению Сирийской Арабской Республики. Выезжали в пригороды Хомса, Латакию, оказывали медицинскую помощь. Конечно, без слёз не взглянешь на детей, которых привозили с застарелыми минно-взрывными ранениями. Но не так страшны их телесные ранения, как душевные, что они испытали. Хоть это и страшно, но мы справились с этой задачей, оказали помощь. Очень нам благодарно мирное население.

– Сколько человек прошло через госпиталь? – спросил Татьяну Ковалёву Президент России.

– Мы выездные, порядка пяти тысяч именно за наш период, за время нахождения – три месяца – порядка пяти тысяч.

– В целом почти 57 тысяч, – пояснил генерал армии Сергей Шойгу.

– А сколько человек работало в госпитале? – поинтересовался у медсестры Владимир Путин.

– У нас были выездные врачи и сестринские бригады совместно с центром примирения, это две, максимум три, а так одна-две бригады – врач и медицинская сестра. Совместно с центром примирения.

– Медикаменты, оборудование – здесь всё было в наличии?

– У нас всё своё, мы всё вывозили с собой, соответственно, разворачивали либо в приспособленном здании, либо палатку разворачивали и оказывали помощь. Всё оборудование у нас с собой, оказывали помощь на должном уровне.

– Сапёры очень достойно работали, – отметил в ходе откровенного и тёплого разговора министр обороны РФ.

– Сержант Рубанов, Международный противоминный центр Вооружённых Сил Российской Федерации. Здесь мы находимся четвёртую командировку.

– Владимир Владимирович, вот этими руками тысяча восемьсот мин и взрывоопасных предметов обезврежено, им лично, – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу, характеризуя боевую работу командира отделения группы инженерной разведки и разминирования отряда разминирования сержанта Артёма Рубанова.

– Более полутора тысяч, я их не считаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Здесь уже третью командировку лично я нахожусь, в Пальмире, Алеппо, на данный момент Дейр-эз-Зор. Сколько обезвредили, я уже сказал.

Задача борьбы с вооружёнными бандами здесь, в Сирии, в целом решена – решена блестяще

– А где вы учились этому делу?

– В Международном противоминном центре.

– Как долго?

– У нас каждый день идут занятия, всё замечательно, на разных циклах – циклы взрывоопасных предметов, а также самодельных взрывных устройств. Здесь очень много самодельных взрывных изощрённых устройств, бывает даже, что-то и не ожидаешь увидеть. Самое запоминающееся – это, наверное, первая командировка сюда, в Пальмиру, для разминирования исторической части города. Мы работали во дворце, вели инженерную разведку местности. Там был обнаружен колодец, после чего было принято решение спуститься вниз. Когда спускался, было жутко, колодец метров 20–25 глубиной, после чего было обнаружено, что из него выходит тоннель, при входе в который была установлена растяжка. Растяжку я снял, продвинулся дальше, где был обнаружен очень большой схрон боеприпасов и взрывоопасных предметов. Было принято решение это всё уничтожить, что я и сделал. Это было самое запоминающееся, что произошло здесь. Наверное, потому что первая командировка.

– Тоннель рухнул?

– Там ничего не осталось от него.

– Большое количество боеприпасов было?

– Очень много, товарищ Верховный Главнокомандующий. Количество не могу сказать точно, но очень много было взрывоопасных предметов.

– Сколько с тобой работает ребят на месте?

– Лично со мной?

– Да.

– У меня отделение 11 человек. В общем, у нас три группы. Тремя группами ездим, выполняем задачи.

– Всем передавайте большой привет, – поручил Артёму

Верховный Главнокомандующий.

Среди военнослужащих, принимавших участие в разговоре, был и капитан-лейтенант Андрей Медведев, который рассказал об операции, в ходе которой было уничтожено около 50 террористов.

– Заместитель командира группы специальных операций капитан-лейтенант Медведев, – представился Верховному Главнокомандующему офицер. – В командировке находимся с сентября. Поэтому за такой срок довелось поработать в различных районах, особенно запомнился период, когда проходила активная фаза наступления в районе города Эль-Карьятейн (населённый пункт находится в юго-западной части провинции Хомс в оазисе посреди Сирийской пустыни. – Ред.).

Андрей Медведев сообщил, что задача его группе была поставлена – вести наблюдение за противником и наведение авиации. Но так вышло, что это был период наступления правительственных сил, и наши спецназовцы воспользовались возможностью, поддержали наступление своих товарищей. В результате силами группы были уничтожены порядка 50 боевиков и пикапы с зенитными установками. Когда противник отошёл со своих рубежей, когда правительственные силы заняли свои рубежи, наблюдатели обнаружили большое скопление техники после отхода.

– С помощью технических средств разведки мы выявили координаты этой точки и навели авиацию, – отметил офицер. – Хотелось бы отметить, что авиация работает очень оперативно и качественно, точно бьёт по своим целям.

– Всё поразили? – решил уточнить Владимир Путин.

– Так точно!

– Молодцы.

Самая главная ценность государства и её Вооружённых Сил – это армия и её офицерский корпус, сержантский корпус, солдаты

Лётчик-оператор вертолёта Ми-35 капитан Руслан Забиров, находящийся в Сирии уже во второй командировке, рассказал Верховному Главнокомандующему, что у него сейчас приблизительно уже около 150–180 боевых вылетов.

– Работали и с Шайрата, и с Тифора, и с Дейр-эз-Зора, и с Хмеймим тоже. Самое запоминающееся было, когда на Шайрат пришла задача помочь правительственным войскам занять высоту в районе Пальмиры. Получили и пошли парой, за нами «восьмёрка». Пришли туда, с дальности в прицелы обнаружили боевиков, две ЗУ (зенитные установки. – Ред.) сразу сняли. По бандитам неуправляемым ракетным вооружением отработали. Начали отворачивать влево, в сторону аэродрома. Там поднялась пыль, после того как применяли вооружение. Смотрим, ещё две «зушки» вылезли, попытались вдогонку. Довернули ещё, их зацепили и поехали на аэродром.

– Поехали, – улыбнулся Владимир Путин. – Как на такси, рассказывает.

– Привыкаешь.

– Привыкаешь, но всё-таки надо быть аккуратными, конечно. У вас сложная работа, у всех сложная, у вертолётчиков особенно. Хочу ещё раз вас поблагодарить.

Владимир Путин пожелал военнослужащим, которые возвращаются в Россию, счастливой дороги на Родину. Также он поздравил военных и их близких с наступающим Новым годом.

Принявший участие во встрече президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских военнослужащих за их огромный вклад в победу над террористами. «Я уверен, через какой-то промежуток времени – 100 лет, меньше, наши внуки и правнуки будут изучать эту историю и будут изучать героические подвиги российских военнослужащих, сирийских военнослужащих, в равной степени, как в школах России, так и в Сирии», – сказал он при этом.

«За несколько дней до того как произошло освобождение города Абу-Кемаль, я связывался по телефону с бригадным генералом Сухелом, в то время когда он, его боевые порядки подверглись атаке, наступлению нескольких игиловских автомобилей, начинённых взрывчаткой, – поделился он с собравшимися своими недавними воспоминаниями. – В тот день в результате подрыва этих автомобилей, «джихад-мобилей», он потерял около 60 человек только за один день. И до этого за день, за два потерял тоже большое количество людей, примерно столько же. Но вот это та кровь, которую пролили его солдаты, его бойцы, – это и есть та кровь, которая освободила и зачистила Дейр-эз-Зор, и Абу-Кемаль, и все остальные города восточной зоны. Мы сейчас лично не различаем, нет никакого различия в понимании – российская кровь или сирийская кровь пролита здесь».

– Мне министр обороны докладывал об этих тяжёлых боях и о тех потерях, о которых мы сейчас здесь говорили, – сказал в ответ Владимир Путин.

Во встрече Владимира Путина и Башара Асада с российскими и сирийскими военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, участвовали также генерал-майор Андрей Сергеевич Иванаев, командующий группировкой войск «Евфрат», и широко известный в Сирии генерал Хасан Сухел, выросший как военачальник в ходе борьбы с террористическими группировками. В этом году в период решающих боёв в провинции Дейр-эз-Зор он командовал группировкой войск народного ополчения САР на направлении «Евфрат». Ещё в начале разговора Президент России заметил, что один из участников встречи – генерал Сухел Хасан. «Мы сейчас только разговаривали с президентом Асадом, и ваши российские коллеги говорили об этом, – сказал он, – что вы и ваши военнослужащие воюете очень решительно, смело и результативно. Надеюсь, что такое взаимодействие и дальше будет приносить нам общий успех».

Здесь же, в здании штаба, прошла беседа Владимира Путина и Башара Асада, но уже один на один (она состоялась ещё до встречи президентов с российскими и сирийскими военнослужащими). В основном она была посвящена будущему Сирии. «Угроза терроризма в целом ещё очень высока. Но то, что мы нанесли поражение здесь, в Сирии, чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира. Я очень надеюсь на то, что нам вместе с Ираном, вместе с Турцией, вместе со странами, которые содействуют искоренению терроризма, удастся наладить эффективно не просто мирную жизнь, а политические процессы по урегулированию ситуации в Сирии в целом. Удастся подготовить конгресс народов Сирии, о чём мы с вами говорили в Сочи. Запустить этот процесс мирного урегулирования», – сказал на встрече Владимир Путин.

Со своей стороны Башар Асад выразил от имени всего народа Сирийской Арабской Республики слова глубокой признательности за ту роль, которую сыграли Вооружённые Силы России в разгроме террористов. «Те победы, которые были достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и всех соседних стран региона. Поэтому, естественно, вопросы, обсуждаемые в таком формате, являются важными для всего Ближнего Востока», – заявил он.

Касаясь запланированных на понедельник переговоров Владимира Путина с президентами Египта и Турции, Башар Асад сказал: «Полагаю, что ваши запланированные визиты носят характер именно встреч, связанных с уничтожением, продолжением борьбы с международным терроризмом и в то же время с началом процесса мирного урегулирования на территории Сирии». «Именно так и есть», – заверил Президент РФ.

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Главной темой состоявшихся в Каире переговоров Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси стала региональная безопасность. По словам российского лидера, сейчас важнее всего – наладить политический диалог между всеми сторонами, включая представителей сирийской оппозиции. И здесь поддержка Египта может сыграть важную роль. «Признательны египетским партнёрам за поддержку российской инициативы о созыве Конгресса национального диалога в Сирии, имеем в виду привлечь к его работе самые различные группы оппозиции, включая представителей так называемых московской и каирской платформ», – сказал Владимир Путин.

«Мы высоко оцениваем ваши усилия по созданию единой объеди­нённой делегации на переговорах. В ней представлены все группы оппозиции при координации ООН. Это поможет достичь политического урегулирования, которого так ждёт сирийский народ, позволит сохранить территориальную целостность этого государства», – заявил Абдель Фаттах ас-Сиси.

Относительно Сирии он также отметил в заявлении для прессы по итогам переговоров, что «у нас было совпадение в позициях о том, что надо практиковать то, что называется зоной деэскалации в Сирии, расширять эти зоны», для того чтобы создавать соответствующие условия для продолжения мирного процесса и переговорного процесса между всеми конфессиями и группировками в Сирии.

Башар Асад выразил надежду, что Москве и Дамаску вместе с Ираном и Турцией удастся наладить эффективно политические процессы по урегулированию ситуации в Сирии в целом

Касаясь двусторонних отношений России и Египта, Владимир Путин объявил, в частности, о предстоящем возобновлении прямого авиационного сообщения между странами, которое было прервано после теракта на борту российского самолёта в 2015 году. «Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром, – заявил он. – Потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола. Будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время».

На переговорах с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси обсуждался и вопрос о подписании контракта на строительство атомной электростанции «Дабаа» стоимостью 30 млрд долларов (в итоге в присутствии президентов контракты на строительство АЭС и поставку ядерного топлива для неё были подписаны). РФ и Египет договорились, кроме того, наращивать военное и военно-техническое сотрудничество. «Условились расширять связи в военной и в военно-технической областях. В первую очередь, в целях укрепления антитеррористического потенциала вооружённых сил Египта», – заявил Владимир Путин. В целом же, по его мнению, состоялись конструктивные и содержательные переговоры, на которых были обсуждены наиболее актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Со своей стороны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет всегда смотрит на Россию как на стратегического партнёра и союзника во всех областях. По словам президента Египта, исторический характер носят прочные отношения Каира и Москвы, сложившиеся на протяжении веков. «Мы отметили прочность и наращивание двусторонних отношений между Египтом и Российской Федерацией», – подчеркнул египетский лидер.

На переговорах в Каире поднималась и тема ситуации в Ливии, где, как известно, пока не удаётся восстановить целостность страны и уничтожить все террористические группировки, в том числе из числа единомышленников главарей несостоявшегося «Исламского государства» (запрещено в РФ. – Ред.). Как подчеркнул Владимир Путин, «Россия и Египет также заинтересованы в обеспечении стабильности и безопасности в Ливии, восстановлении её суверенитета, единства, территориальной целостности».

Аналогичной позиции придерживается и Египет. «Что касается Ливии, мы выразили наше решение по поводу сплочённости всех международных усилий, для того чтобы политическим путём урегулировать и решить нестабильность в Ливии, а также поддерживаем все усилия посланника ООН в этом регионе на следующей стадии, когда завершается переходный этап, – сказал Абдель Фаттах ас-Сиси. – И мы поддерживаем проведение парламентских и президентских выборов в этой стране для стабилизации ситуации, а также объединения военных сил в Ливии».

Не обойдён вниманием и болезненный для исламского мира вопрос о Иерусалиме. Известно, что масло в огонь подлило недавнее решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и переместить туда из Тель-Авива посольство США. «Мы обсудили также все последствия этого серьёзного и опасного решения с целью урегулирования конфликта и стабилизации ситуации, – сказал ас-Сиси. – Мы также выразили уверенность в том, что юридический статус Иерусалима должен определиться на базе международного права, а также всех решений ООН по этому поводу, для того чтобы не осложнять ситуацию в регионе».

«Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами, – отметил в свою очередь Владимир Путин. – Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот – провоцируют конфликт».

Вопросы ситуации на Ближнем Востоке и сирийского урегулирования были в центре внимания и переговоров, которые Президент России провёл в Анкаре в ходе встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выступая по их окончании, российский лидер сообщил, что обсуждал с президентом Турции ситуацию в Сирии, где от террористов освобождена практически вся территория. «В случае возобновления очагов сопротивления со стороны террористов будем предпринимать эффективные ответные меры», – пообещал он. И добавил, что сегодня на повестке дня – обеспечение политического урегулирования в Сирии.

Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём им такие удары, которых они пока и не видели

Большую роль в этом может сыграть Конгресс сирийского национального диалога, который планируется провести в начале следующего года. По словам Владимира Путина, его участники рассмотрят такие значимые для всего сирийского народа вопросы, как параметры будущего государственного устройства, принятие конституции, проведение на её основе выборов под контролем ООН.

«Как страны – гаранты астанинского процесса продолжаем работать над укреплением режима прекращения боевых действий, обеспечением устойчивого функционирования зон деэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта», – сказал глава Российского государства. И отметил, что на переговорах была достигнута договорённость о продолжении тесного сотрудничества в подготовке к 8-й международной встрече по Сирии в Астане, которая намечена на конец декабря этого года.

В свою очередь президент Турции заявил, что планирует вновь встретиться в Сочи со своим российским коллегой для обсуждения вопросов сирийского урегулирования. По его словам, Турция и Россия в качестве стран – гарантов астанинского процесса внесут значительный вклад в женевский процесс. «Я считаю, что наши тесные контакты пойдут на пользу не только двусторонним отношениям, но и стабильности в

регионе», – подчеркнул Эрдоган.

Затронув тему двусторонних отношений, Президент России в заявлении для прессы сообщил, что видит хорошие перспективы в сфере военно-технического сотрудничества с Турцией. «В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое, надеюсь, будет подписано в самое ближайшее время», – сказал он. В свою очередь турецкий лидер отметил, что работа, связанная с поставками зенитных ракетных систем С-400 в Турцию, завершится в течение недели. «Хочу сказать относительно С-400. Наши соответствующие органы сделают всю необходимую работу и в течение недели её завершат», – заявил Эрдоган.

На переговорах в Анкаре, как и в Каире, была затронута тема палестино-израильского урегулирования. Это решение Вашингтона, по мнению Владимира Путина, может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса. Президент РФ сообщил, что Эрдоган проинформировал его о подготовке к проведению в среду в Стамбуле саммита Организации исламского сотрудничества. И Россия как страна – наблюдатель этой организации будет представлена на этом мероприятии.



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Разгром вооружённых формирований террористической группировки ИГИЛ и решение России начать вывод своего воинского контингента из Сирии вызвали широкий международный отклик. «Россия помогла Сирии сохранить государство»… «ИГИЛ ликвидировано: Путин, как и обещал, выводит войска из Сирии»… «Они вошли, сделали работу, они вышли. В отличие от США»… Этими и другими подобными высказываниями наполнены сегодня сообщения мировых СМИ. Оживлённо комментируются и переговоры Владимира Путина в Каире и Анкаре.

Примечательны отклики американских СМИ, которые приводит агентство ТАСС. Газета «Нью-Йорк таймс»: «Президент России Владимир Путин совершил стремительную поездку, в ходе которой посетил своих союзников на Ближнем Востоке, подчеркнув тем самым усилившееся влияние Москвы в регионе и снижающуюся роль США. Путин нанёс краткие визиты в Сирию и Египет, где провёл встречи с их лидерами, а затем, в конце дня, его самолёт приземлился в столице Турции. Поездка пришлась на тот период, когда одностороннее решение президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вызвало сильное недовольство Соединёнными Штатами... Эта поездка имела последствия и для внутренней политики, продемонстрировав роль Путина как глобального лидера в условиях, когда он начинает кампанию за переизбрание на ещё один президентский срок».

Агентсво Блумберг: «Активизация дипломатических усилий российского лидера произошла в тот момент, когда усилилась напряжённость между США и их традиционными союзниками. Триумфальное появление Путина в Сирии демонстрирует успех его попыток отодвинуть на второй план США, после того как он дал указания о вмешательстве в конфликт в Сирии в сентябре 2015 года. В условиях, когда арабские лидеры испытывают гнев в связи с решением президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, Путин использует своё преимущество и восстанавливает лидерство России на Ближнем Востоке, которое существовало в советский период».

Газета «Вашингтон пост»: «Российский Президент Владимир Путин продемонстрировал своё растущее дипломатическое влияние, совершив молниеносную поездку по Ближнему Востоку. Сначала он удивил российских военнослужащих, прилетев на авиабазу в Сирии, а затем отправился дальше обсуждать двусторонние связи с Каиром и Анкарой...»

Беседуя с журналистами, ряд уточняющих высказываний на тему поездок главы Российского государства сделал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Россия давно присутствует на Ближнем Востоке, говорить о заполнении ею какого-то оставленного США вакуума нельзя, считает он.

Так он ответил на вопрос, не связана ли предпринятая в понедельник поездка главы Российского государства в Сирию, Турцию и Египет с желанием Москвы заполнить вакуум на Ближнем Востоке и укрепить свои позиции в регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что «речь идёт о целенаправленной и последовательной работе российской стороны в русле политики, которую достаточно давно формулирует Президент России».

Пресс-секретарём главы государства было подчёркнуто: эта политика направлена «на восстановление и спасение Сирийской Арабской Республики, поддержку легитимной власти, поиски политического урегулирования в САР». Кроме этого, речь идёт и о развитии многоформатных двусторонних отношений как с Турцией, так и с Египтом и Сирией. «Здесь речь не о попытках заполнить вакуум, вакуума не бывает, – указал он. – Россия давно присутствует в регионе, преследует свои прагматические интересы и ориентируется на взаимовыгодное и взаимодоверительное сотрудничество».

Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, обратил их внимание на то, что операция по спасению Сирии от террористической угрозы и освобождению этой страны от террористов завершена. Именно вследствие этого больше нет необходимости в использовании там широкомасштабного военного потенциала Российской Федерации. «По сути, – заявил он, – операция по спасению Сирии и освобождению территории Сирии от террористов завершена, и больше нет необходимости в использовании широкомасштабного боевого потенциала. Просто нет объекта для использования такого потенциала. Поэтому Верховный Главнокомандующий и принял решение о выводе».

При этом Дмитрий Песков пояснил, что такие пункты базирования, как Хмеймим и Тартус, будут оставаться. «Президент подчеркнул, – напомнил он журналистам, – что в Сирии террористы могут пытаться поднимать голову, но в этом случае по ним будут наноситься сокрушительные удары в том объёме и такой силы, которые они доселе не видели».

Россия давно присутствует в регионе и преследует свои прагматические интересы, ориентируется на взаимовыгодное и взаимодоверительное сотрудничество

Собеседников пресс-секретаря Президента РФ, кроме того, интересовало его мнение относительно степени опасности недобитых боевиков ИГ. Как сообщает агентство РИА Новости, отвечая на вопрос журналиста о том, нет ли у Москвы опасения, что в случае вывода серьёзной части российских

войск из Сирии может повториться ситуация наподобие Пальмиры (имеется в виду набег ИГ на Пальмиру в декабре 2016 г. – Ред.), и не стоит ли расценивать заявление главы государства как политический предвыборный шаг, Дмитрий Песков уверенно сказал: «Никоим образом». «Здесь, – разъяснил он, – решение принималось Верховным Главнокомандующим Путиным в первую очередь. И, скажем так, сегодня ситуация коренным образом отличается от ситуации последних месяцев и последних лет». По его словам, Верховный Главнокомандующий сам подчёркивал, что «принял решение о выводе основной части нашей группировки, исходя из того что операция по спасению Сирии и освобождению её территории от террористов завершена и больше нет необходимости в использовании широкомасштабного боевого потенциала».

Своё мнение о перспективах политического урегулирования в Сирии высказал во вторник глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Конгресс национального диалога Сирии, считает он, мог бы стать прообразом Конституционного собрания. Российский сенатор отметил, что официальные власти Дамаска готовы содействовать проведению конгресса, чего не скажешь о кругах непримиримой оппозиции.

Это, кстати, сказывается, на ходе переговоров в Швейцарии, где в Женеве в настоящее время идёт уже восьмой раунд переговоров. Он продолжается уже третью неделю, но пока какого-либо реального продвижения добиться не удалось. Как отмечает в своём сообщении из Женевы корреспондент РИА Новости Елизавета Исакова, восьмой раунд переговоров делегаций правительства и оппозиции Сирии близок к завершению, однако он вряд ли принесёт желаемый прорыв в политическом процессе, предоставив шанс для Конгресса национального диалога, запланированного в Сочи на конец января.

Вместе с тем некоторая надежда на продвижение переговорного процесса всё же сохраняется. Делегация объединённой сирийской оппозиции во вторник опубликовала в Женеве заявление, в котором эксперты увидели смягчение требований противников властей САР. После двух недель дискуссий под эгидой ООН делегация оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам обнародовала заявление, в котором подчеркнула, что в их понимании на переговоры стороны выходят с целями, а не предварительными условиями. И что делегация оппозиции готова к переговорам с Дамаском без предварительных условий. По мнению независимых аналитиков, это стало результатом недельных усилий спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который убеждал членов оппозиционной делегации «умерить пыл» и отказаться от жёстких требований. Что касается делегации властей САР, то она исходит из того, что в Женеве первоочередного обсуждения заслуживают вопросы терроризма и иностранной оккупации в Сирии.

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В самой Сирийской Арабской Республике военно-политическая обстановка в течение недели сохраняла стабильность. Как сообщил во вторник на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко, продолжается совместная работа российского Центра и органов местного управления по организации возвращения беженцев. За сутки в свои дома вернулись 254 человека, из них в провинции Алеппо – 33, Дейр-эз-Зор – 218 и Хомс – 3 человека. Работа по возвращению беженцев в свои дома продолжается.

Наиболее активно этот процесс проходит в недавно освобождённых от террористов населённых пунктах восточной провинции Дейр-эз-Зор. Так, за истекшие сутки в населённый пункт Эль-Хусейния возвратились 133 человека, в Маррат – 57 человек, в посёлок Мазлум – 28 человек. Всем возвратившимся беженцам оказана гуманитарная помощь. Конечно, это далеко не все беженцы, вынужденные покинуть свои дома. Но, как говорится, позитивная тенденция налицо. Российскими военными врачами в течение суток оказана медицинская помощь 11 жителям Сирии, в том числе 3 детям.

В Дамаске в министерстве примирения САР проведено первое заседание Общественной приёмной с участием офицеров Центра по примирению враждующих сторон. В ходе заседания обсуждены вопросы готовности ряда населённых пунктов столичной провинции (Риф Дамаск) к возвращению беженцев. Продолжается проверка на наличие взрывоопасных предметов населённых пунктов провинции Дейр-эз-Зор, освобождённых этой осенью и в начале декабря от бандформирований, сколоченных главарями ИГИЛ. В населённом пункте Сальхиях силами сирийских войск совместно с российскими специалистами проверен участок центральной улицы, обезврежен один самодельный фугас.

В ходе рабочей встречи с представителями министерства образования Сирийской Арабской Республики обсуждены вопросы обеспечения мебелью ряда школ провинции Риф Дамаск и намечены пути их решения.

Военнослужащие военной полиции Вооружённых Сил РФ продолжают обеспечивать безопасность на контрольно-пропускных пунктах на границах зон деэскалации (их в САР четыре) и беспрепятственное передвижение мирных жителей из зон деэскалации и обратно. Наиболее активное движение граждан по-прежнему фиксируется на контрольно-пропускных пунктах зоны деэскалации № 2 «Хомс». За сутки через контрольно-пропускной пункт Тахун-Донгузия проследовали 1268 человек.

Правительственными силами Сирийской Арабской Республики, российским Центром по примирению враждующих сторон и лидерами вооружённой оппозиции, действующей в Южной зоне деэскалации, обеспечена безопасность проведения двух гуманитарных конвоев ООН. В населённые пункты Эль-Джизе и Эт-Тайба провинции Деръа доставлен гуманитарный груз общим весом 180 тонн. Жители Эль-Джизе получили помощь общим весом 56 тонн, а среди населения Эт-Тайбы распределены 124 тонны продуктов питания и хозяйственных принадлежностей.

За время выполнения гуманитарной операции в Сирии сапёры центра очистили более 6500 гектаров территории, 1500 километров дорог, более 17 000 зданий и сооружений

Продолжается совместная работа российского Центра по примирению враждующих сторон и ООН с другими заинтересованными сторонами по организации гуманитарной помощи людям, находящимся в лагере беженцев «Эр-Рукбан» (самый восток провинции Хомс). До настоящего времени официальный ответ на вопрос об обеспечении безопасности доставки гуманитарной помощи от представителей группировки американской армии в Эт-Танфе представителями ООН не получен. Это задерживает принятие решения всеми заинтересованными сторонами о направлении гуманитарных грузов в лагерь беженцев «Эр-Рукбан», где сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация (о ней «Красная звезда» не раз рассказывала этой осенью).

Важное значение для Сирии сейчас приобретает получение помощи в восстановлении разрушенных жилого фонда и городской инфраструктуры. В связи с этим спецпредставитель Президента РФ Александр Лаврентьев ститает упрощённым подходом заявления представителей стран Запада по финансированию восстановительных работ в Сирии, на которые, по оценкам Международного валютного фонда, требуется около 200 млрд долларов. «Это упрощённый подход, когда некоторые западные страны заявляют, что они выделят средства только в том случае, если увидят, что к власти приходит оппозиция и их интересы полностью учитываются», – излагает его мнение агентство Блумберг. «Есть Россия, Иран, Китай, Индия и многие другие страны», – указал спецпредставитель Президента РФ, заметив при этом, что в восстановлении своей страны могут участвовать также сирийские компании.