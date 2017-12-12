redstar.ru

  • "Красная звезда"
A+ A A-

Домой с победой!

Оцените материал
(1 Голосовать)
Домой с победой!

Подразделения Вооружённых Сил России, с честью выполнившие боевые задачи в Сирии, возвращаются в пункты постоянной дислокации

Вчера вернулись домой военные полицейские, сапёры отряда Международного противоминного центра Вооружённых Сил РФ. На аэродромы постоянного базирования перелетели самолёты Ту-22М3, А-50.

Приземлившиеся вчера в аэропорту Махачкалы два самолёта военно-транспортной авиации доставили домой батальон военной полиции Южного военного округа. Это подразделение находилось в Сирии с мая 2017 года. Его личный состав контролировал режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации, обеспечивал безопасность мирного населения при проведении гуманитарных акций и сопровождении гуманитарных конвоев.

Всего за время участия Воздушно-космических сил в операции на территории Сирийской Арабской Республики выполнено 6956 самолёто-вылетов и более 7 тысяч вертолёто-вылетов

 23-13-12-17По прибытии для контроля соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечения доставки гуманитарной помощи, содействия беспрепятственному перемещению гражданского населения и экономической деятельности наши военные полицейские выставили 26 наблюдательных постов и 8 контрольно-пропускных пунктов. А вот ещё одна цифра, свидетельствующая о масштабе деятельности наших военных полицейских в Сирийской Арабской Республике: всего подразделениями военной полиции было осуществлено сопровождение около 1,7 тысячи гуманитарных колонн с продовольствием и медикаментами.
Военных полицейских на родной земле под музыку победных маршей в исполнении военного оркестра встречали руководящий состав Министерства обороны России, Южного военного округа, руководство Республики Дагестан, сослуживцы, представители ветеранских и общественных организаций, родные и близкие. В руках у юнармейцев – транспаранты с долгожданными словами: «Слава героям России» и «С возвращением на Родину».
По итогам выполнения специальных задач начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев поблагодарили командование и личный состав батальона за службу, мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении специальных задач на территории Сирии.
В пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике вчера вернулся и личный состав отряда Международного противоминного центра Вооружённых Сил Российской Федерации.

От новой чумы XXI века мир спасли солдаты России

 24-13-12-17Специалистам центра с сентября этого года пришлось выполнять масштабную и полную опасностей задачу по гуманитарному разминированию освобождённого сирийского города Дейр-эз-Зор. Наши сапёры в составе групп инженерной разведки и разминирования провели разминирование социально значимых объектов инфраструктуры города, очистили от взрывоопасных предметов дороги и прилегающие к ним здания на подъездах к городу и его окраинах. Цифры, иллюстрирующие масштаб выполненных военными инженерами Международного противоминного центра Вооружённых Сил РФ, говорят сами за себя: разминировано свыше 1,2 тысячи гектаров территории, около 250 километров дорог, свыше 1,8 тысячи социально значимых зданий и сооружений, обезврежено более 44 тысячи взрывоопасных предметов (из которых около 9 тысяч – самодельные взрывные устройства).
Сказать о том, как рады были встрече с мужьями и отцами жёны и дети вернувшихся военных инженеров – значит, ничего не сказать. Провожали ведь их на вой­ну… И теперь, с возвращением кормильцев, их дома покинуло тревожное ожидание, на смену которому пришли безграничная радость и счастье. В торжественных мероприятиях по случаю прибытия отряда приняли участие и представители руководящего состава Министерства обороны России, инженерных войск Вооружённых Сил РФ, сослуживцы и ветераны, активисты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Подробнее о встрече военных инженеров в Нахабине мы расскажем в следующем номере.
После успешного выполнения боевых задач по нанесению точных авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики возвращаются домой и экипажи лётчиков. Так, с оперативного аэродрома на территории Северной Осетии приступили к перелётам в пункты постоянного базирования самолёты Ту-22М3.
Экипажам дальних бомбардировщиков Ту-22М3, приземлившихся на аэродром дислокации в Калужской области, устроили торжественную встречу – с хлебом-солью после положенного доклада о прибытии, цветами, улыбками... В торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли участие командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, представители Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

Батальон военной полиции Южного военного округа контролировал режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации, обеспечивал безопасность мирного населения

 28-13-12-17– Грамотное обслуживание и эффективное боевое применение авиационной техники, а также соблюдение безопасности полётов позволили качественно выполнить задачи, поставленные в ходе контртеррористической операции в Сирии, – заявил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, поздравил личный состав с успешным выполнением боевых задач и возвращением на аэродром базирования.
Несколько дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома в Северной Осетии вернулись на аэродром дислокации в Мурманской области. Командование, сослуживцы, родственники и юнармейцы здесь тоже устроили авиаторам торжественную встречу с хлебом-солью. Начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации Воздушно-космических сил генерал-майор Александр Цылев отметил, что самолётами ВКС России уничтожались позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированная техника. Массированно применялась дальняя авиация. Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолёто-вылета.
30-13-12-17После успешного выполнения задач в Сирии на аэродром дислокации в Ивановской области возвратился и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Его экипаж выполнил перелёт из Хмеймима. Как и в Калужской области, в Иваново собрались родные и близкие лётчиков, их сослуживцы, ветераны, юнармейцы. Все они торжественно и в то же время с большим душевным теплом встретили лётчиков после приземления. Принявший участие в торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажа командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сердечно поздравил прибывших с успешным выполнением специального задания и возвращением на Родину. И выразил глубокую уверенность в том, что и в дальнейшем личный состав эскадрильи самолётов А-50 и группы боевого управления будут примером добросовестного служения Родине и выполнять свои обязанности качественно, добросовестно, с высокой ответственностью.
Всего за время участия Воздушно-космических сил в операции на территории Сирийской Арабской Республики выполнено 6956 самолёто-вылетов и более 7 тысяч вертолёто-вылетов. При этом уничтожено свыше 32 тысяч боевиков, 394 танка и более 12 тысяч единиц оружия и техники. Если бы не наши герои-лётчики, которыми могут и должны гордиться не только их дети и жёны, командиры и сослуживцы, но и вся страна, эту террористическую армаду её настоящие хозяева могли бы повернуть против всех нас. Возможно, так и планировалось – Сирия, затем Иран, Центральная Азия и Россия… Не вышло. От новой чумы XXI века мир спасли солдаты России.

 







Прочитано 104 раз
Теги
Александр ТИХОНОВ, «Красная звезда».

Последнее от Александр ТИХОНОВ, «Красная звезда».

Похожие материалы (по тегу)

Оставить комментарий

Поля, обозначенные звездочкой (*) обязательны для заполнения

Наверх
«Красная звезда» © 1924-2017. Полное или частичное воспроизведение материалов сервера без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением российского и международного законодательства.

Логин или Регистрация

Авторизация

Регистрация

Вы зарегистрированы!
или Отмена
Яндекс.Метрика