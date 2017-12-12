Домой с победой!

Вчера вернулись домой военные полицейские, сапёры отряда Международного противоминного центра Вооружённых Сил РФ. На аэродромы постоянного базирования перелетели самолёты Ту-22М3, А-50.

Приземлившиеся вчера в аэропорту Махачкалы два самолёта военно-транспортной авиации доставили домой батальон военной полиции Южного военного округа. Это подразделение находилось в Сирии с мая 2017 года. Его личный состав контролировал режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации, обеспечивал безопасность мирного населения при проведении гуманитарных акций и сопровождении гуманитарных конвоев.

Всего за время участия Воздушно-космических сил в операции на территории Сирийской Арабской Республики выполнено 6956 самолёто-вылетов и более 7 тысяч вертолёто-вылетов

По прибытии для контроля соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечения доставки гуманитарной помощи, содействия беспрепятственному перемещению гражданского населения и экономической деятельности наши военные полицейские выставили 26 наблюдательных постов и 8 контрольно-пропускных пунктов. А вот ещё одна цифра, свидетельствующая о масштабе деятельности наших военных полицейских в Сирийской Арабской Республике: всего подразделениями военной полиции было осуществлено сопровождение около 1,7 тысячи гуманитарных колонн с продовольствием и медикаментами.

Военных полицейских на родной земле под музыку победных маршей в исполнении военного оркестра встречали руководящий состав Министерства обороны России, Южного военного округа, руководство Республики Дагестан, сослуживцы, представители ветеранских и общественных организаций, родные и близкие. В руках у юнармейцев – транспаранты с долгожданными словами: «Слава героям России» и «С возвращением на Родину».

По итогам выполнения специальных задач начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев поблагодарили командование и личный состав батальона за службу, мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении специальных задач на территории Сирии.

В пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике вчера вернулся и личный состав отряда Международного противоминного центра Вооружённых Сил Российской Федерации.

От новой чумы XXI века мир спасли солдаты России

Специалистам центра с сентября этого года пришлось выполнять масштабную и полную опасностей задачу по гуманитарному разминированию освобождённого сирийского города Дейр-эз-Зор. Наши сапёры в составе групп инженерной разведки и разминирования провели разминирование социально значимых объектов инфраструктуры города, очистили от взрывоопасных предметов дороги и прилегающие к ним здания на подъездах к городу и его окраинах. Цифры, иллюстрирующие масштаб выполненных военными инженерами Международного противоминного центра Вооружённых Сил РФ, говорят сами за себя: разминировано свыше 1,2 тысячи гектаров территории, около 250 километров дорог, свыше 1,8 тысячи социально значимых зданий и сооружений, обезврежено более 44 тысячи взрывоопасных предметов (из которых около 9 тысяч – самодельные взрывные устройства).

Сказать о том, как рады были встрече с мужьями и отцами жёны и дети вернувшихся военных инженеров – значит, ничего не сказать. Провожали ведь их на вой­ну… И теперь, с возвращением кормильцев, их дома покинуло тревожное ожидание, на смену которому пришли безграничная радость и счастье. В торжественных мероприятиях по случаю прибытия отряда приняли участие и представители руководящего состава Министерства обороны России, инженерных войск Вооружённых Сил РФ, сослуживцы и ветераны, активисты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Подробнее о встрече военных инженеров в Нахабине мы расскажем в следующем номере.

После успешного выполнения боевых задач по нанесению точных авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики возвращаются домой и экипажи лётчиков. Так, с оперативного аэродрома на территории Северной Осетии приступили к перелётам в пункты постоянного базирования самолёты Ту-22М3.

Экипажам дальних бомбардировщиков Ту-22М3, приземлившихся на аэродром дислокации в Калужской области, устроили торжественную встречу – с хлебом-солью после положенного доклада о прибытии, цветами, улыбками... В торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли участие командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, представители Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

Батальон военной полиции Южного военного округа контролировал режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации, обеспечивал безопасность мирного населения

– Грамотное обслуживание и эффективное боевое применение авиационной техники, а также соблюдение безопасности полётов позволили качественно выполнить задачи, поставленные в ходе контртеррористической операции в Сирии, – заявил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, поздравил личный состав с успешным выполнением боевых задач и возвращением на аэродром базирования.

Несколько дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома в Северной Осетии вернулись на аэродром дислокации в Мурманской области. Командование, сослуживцы, родственники и юнармейцы здесь тоже устроили авиаторам торжественную встречу с хлебом-солью. Начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации Воздушно-космических сил генерал-майор Александр Цылев отметил, что самолётами ВКС России уничтожались позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированная техника. Массированно применялась дальняя авиация. Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолёто-вылета.

После успешного выполнения задач в Сирии на аэродром дислокации в Ивановской области возвратился и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Его экипаж выполнил перелёт из Хмеймима. Как и в Калужской области, в Иваново собрались родные и близкие лётчиков, их сослуживцы, ветераны, юнармейцы. Все они торжественно и в то же время с большим душевным теплом встретили лётчиков после приземления. Принявший участие в торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажа командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сердечно поздравил прибывших с успешным выполнением специального задания и возвращением на Родину. И выразил глубокую уверенность в том, что и в дальнейшем личный состав эскадрильи самолётов А-50 и группы боевого управления будут примером добросовестного служения Родине и выполнять свои обязанности качественно, добросовестно, с высокой ответственностью.

Всего за время участия Воздушно-космических сил в операции на территории Сирийской Арабской Республики выполнено 6956 самолёто-вылетов и более 7 тысяч вертолёто-вылетов. При этом уничтожено свыше 32 тысяч боевиков, 394 танка и более 12 тысяч единиц оружия и техники. Если бы не наши герои-лётчики, которыми могут и должны гордиться не только их дети и жёны, командиры и сослуживцы, но и вся страна, эту террористическую армаду её настоящие хозяева могли бы повернуть против всех нас. Возможно, так и планировалось – Сирия, затем Иран, Центральная Азия и Россия… Не вышло. От новой чумы XXI века мир спасли солдаты России.























