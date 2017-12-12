Не жалеть, а беречь

За почётную награду шесть дней боролись 13 команд, около 100 стрелков. Соревнования проводятся третий год подряд. С каж­дым годом растёт количество участников и усложняются задания для них.

«Разрабатывали упражнения для индивидуального и парного этапов с учётом имеющегося опыта и профессиональных качеств, необходимых снайперу в бою, – говорит главный судья соревнований подполковник Владимир Дементьев (фамилия изменена). – В частности, ввели такие упражнения, как стрельба через пролом в стене, стрельба через мёртвое пространство, с движущегося автомобиля и другие. Они очень сложные, поэтому снайперу для их выполнения требуется много работать над повышением уровня своего профессионального мастерства, всего себя отдавать делу. Помимо точной стрельбы, участникам конкурса потребовалось продемонстрировать физическую выносливость, психологическую устойчивость, а главное – желание настойчиво учиться нашему делу. Вообще, какую-то превалирующую черту у снайпера выделить невозможно – здесь всё важно и может сыграть решающую роль в реальном бою».

В беседах судьи, которые не впервые обслуживают это состязание, отмечали возросший уровень подготовки участников. Слабых команд практически не было, и порой лишь считаные баллы отделяли результаты одного снайпера от другого.

По итогам индивидуального этапа лучшим стал представитель окружного учебного центра ЗВО сержант Илья Степанов (фамилия изменена).

«К специальности снайпера пришёл не сразу – срочную службу проходил в инженерно-сапёрном подразделении, затем служил по контракту, не имея отношения к ней, – поделился он. – Но после подписания второго контракта прошёл необходимое тестирование и стал снайпером – уже третий год осваиваю эту армейскую специальность. Она, на мой взгляд, очень интересная. Считаю, что снайпер должен постоянно учиться – тут предела совершенствованию нет, и задачи появляются самые разные. На нынешнем соревновании самым сложным для меня стало упражнение, когда пришлось стрелять через бойницу. В повседневных тренировках именно этому упражнению стоит уделять особое внимание, так как оно приближено к реальным условиям».

Награды победителям всех трёх этапов вручил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов

Среди снайперских пар победу праздновали представители ВДВ, а второе место завоевала двойка из окружного учебного центра ЗВО.

Наиболее острая борьба разгорелась в командном зачёте – Кубок разыграли четыре лучшие команды по четыре участника в каждой. На километровую дистанцию эстафеты уходили попарно. Она включала полосу препятствий, затем стремительный забег на рубеж открытия огня. То есть здесь на точность стрельбы влияли усталость и напряжение после полосы препятствий и бега. Не сумеешь собраться и успокоиться перед выстрелом – промахнёшься и заработаешь штрафной круг. А ведь впереди ещё одна полоса препятствий, на которую тоже нужны силы.

Увы, штрафных кругов избежать удалось не всем, поэтому промахнувшимся участникам эстафеты потребовалось проявить все свои волевые качества, чтобы, превозмогая усталость, за счёт скорости на оставшейся дистанции до минимума сократить отставание от соперников. Впереди было ещё четыре новых препятствия, которые преодолеть ох как непросто, учитывая немалую физическую нагрузку! Но с трассы никто не сошёл – все финишировали достойно.

Награды победителям всех трёх этапов вручил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов. В командном зачёте первое место заняла команда окружного учебного центра, которая в третий раз подряд завоевала кубок. На втором месте – представители ВДВ, на третьем – одного из соединений, дислоцированных на территории ЗВО.

«Мы задумывали этот кубок как один из этапов подготовки к Армейским играм, – прокомментировал итоги генерал-полковник Андрей Картаполов. – Не случайно в прошлом и позапрошлом годах снайперы округа занимали на них высокие места (на уровне первого-второго), в том числе на международных этапах. Считаем, что надо ещё более интенсивно работать над повышением профессионализма. Кроме того, у нас есть возможность оценить уровень подготовки снайперов не только в подразделениях специального назначения, но и тех специалистов, которые приезжают из общевой­сковых объединений. Здесь есть возможность перенять опыт лучших, получить ориентиры для дальнейшего совершенствования.

Иногда спрашивают, почему с каждым годом усложняются задания, может, стоит пожалеть ребят? Снайпера нельзя жалеть – снайпера нужно беречь. Жалость его погубит – он должен быть готов выполнять задачу в самых сложных, самых жёстких условиях. Тогда на него можно положиться. Поэтому мы и в дальнейшем продолжим усложнять конкурсные задания, и снайперам по-прежнему будет непросто. Благодарен нынешним участникам состязаний за их труд, за настойчивость в стремлении завоевать кубок и занять высокие места!»



Полигон Песочненский

Фото автора.