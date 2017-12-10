Школа полководцев

В своём выступлении он отметил, что знаменательная дата совпадает с завершением выполнения Вооружёнными Силами России задач по разгрому бандформирований на территории Сирии.

– В ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике наши Вооружённые Силы показали, что они сохранили лучшие традиции русской и советской армий и по праву являются наследниками их подвигов и побед, – сказал генерал армии Валерий Герасимов. – На протяжении всей операции профессиональное владение современным вооружением, высокий уровень воинского мастерства и твёрдый моральный дух наших офицеров и солдат позволили им решить сложные боевые задачи малыми силами, что в очередной раз подтвердило преимущество российской военной школы и военной науки.

Особая заслуга в этом, по словам начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, принадлежит выпускникам академии.

– Появилась целая плеяда военачальников с творческим мышлением, – подчеркнул он. – Такие качества всегда были присущи отечественным полководцам. Наиболее искусно и нестандартно действовали командующие группировкой войск в Сирии генерал-полковники Александр Дворников, Андрей Картаполов, Александр Журавлёв, Сергей Суровикин, начальники штабов генерал-лейтенанты Александр Лапин, Евгений Устинов, Александр Чайко, военные советники генерал-майоры Рустам Мурадов, Геннадий Жидко, Андрей Иванаев и многие другие.

Генерал армии Валерий Герасимов подчеркнул, что сегодня перед Министерством обороны России стоит задача внедрения полученного боевого опыта в практику строительства, подготовки и применения Вооружённых Сил.

– Необходимо сделать всё, чтобы приобретённый в Сирии опыт работал на повышение боеспособности армии и флота, – сказал он. – И важнейшую роль в этом должна сыграть Военная академия Генерального штаба.

В свою очередь, начальник Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий отметил, что опыт применения российской группировки войск в Сирии уже внедрён в образовательный процесс академии.

– Наиболее значимыми направлениями подготовки слушателей являются: создание группировки войск на удалённых театрах военных действий в короткие сроки, вопросы планирования перегруппировок войск на большие расстояния и их всестороннего обеспечения, управления войсками в ходе боевых действий (операций), – сказал он. – Особое значение приобрели исследование и внедрение новых форм применения гуманитарных и миротворческих операций, действий сил и средств по примирению враждующих сторон. В этом направлении накоплен богатый опыт, и он, безусловно, используется и внедряется в образовательную деятельность и практику Вооружённых Сил.

По словам генерал-полковника Владимира Зарудницкого, в настоящее время работа по исследованию и внедрению сирийского опыта продолжается в рамках военно-научной работы слушателей и преподавательского состава.

В академии собрана уникальная база автоматизированного решения информационных, информационно-расчётных задач и моделей, используемых при поддержке и принятии решений, планировании военных действий, управлении войсками

– Слушатели уже второй год разрабатывают выпускные квалификационные работы с опорой на опыт применения российской группировки войск в Сирии, – указал он. – Нами разработан ряд методических рекомендаций, имеющих практические значения в деятельности выпускников академии на руководящих командных и штабных должностях в войсках и органах военного управления.

Начальник Военной академии Генштаба также сообщил, что в академии на факультете переподготовки и повышения квалификации проходят обучение представители федеральных органов исполнительной власти, руководящий состав органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций и учреждений ОПК России.

– Для их обучения совместно с заказчиками специально разработаны учебные программы, содержание которых направлено на порядок взаимодействия с центральными органами военного управления при совместном решении вопросов обороны и обеспечения военной безопасности страны, – отметил он. – Ежегодно по данным программам проходят обучение до 100 государственных служащих различного ранга. Только за последние два года выпускниками академии стали губернаторы Архангельской, Нижегородской, Новгородской, Ивановской, Костромской, Курганской, Мурманской и Псковской областей, Чукотского и Ненецкого автономных округов, города федерального значения Севастополь, а также глава Карачаево-Черкесской Республики, заместители министров культуры, связи и массовых коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, экономического развития, природных ресурсов и экологии, энергетики, по развитию Дальнего Востока, руководители и заместители руководителей 15 федеральных служб и агентств.

Как подчеркнул генерал-полковник Владимир Зарудницкий, академия одной из первых в Вооружённых Силах РФ начала реализовывать компьютерные формы подготовки должностных лиц органов военного управления. Одной из таких форм является моделирование военных действий.

– На сегодня в академии собрана уникальная база автоматизированного решения информационных, информационно-расчётных задач и моделей, используемых при поддержке и принятии решений, планировании военных действий, управлении войсками, – сказал он. – В этом году мы завершили военно-научное сопровождение опытно-конструкторской работы по созданию на базе академии прообраза «Электронного вуза», одной из составных частей которой как раз и была разработка современной модели военных действий. Сегодня эта модель с успехом используется нами в образовательной деятельности как на плановых занятиях, так и в ходе командно-штабных учений и военно-деловых игр.

Что касается обучения иностранных военнослужащиех, то, по словам генерал-полковника Владимира Зарудницкого, уровень образования, который сегодня даёт им наша академия, не обеспечивается ни одним зарубежным военным вузом.

– Иностранцы обучаются по следующим направлениям: высшее образование по национальной безопасности и обороне государства со сроком обучения два года, дополнительное профессиональное образование по специальности «военная безопасность государства» со сроком обучения десять, пять или три месяца. Также они в качестве подготовительного курса изучают русский язык в течение десяти месяцев, – пояснил он. – Кроме того, академия даёт системное образование, комплексируя достижения зарубежной военной науки с достижениями отечественной военной науки, в образовательный процесс внедряются все новации в области строительства и применения вооружённых сил как Российской Федерации, так и армий ведущих зарубежных государств. При этом образовательные программы строятся с учётом пожеланий командного состава армий зарубежных государств, чьи военнослужащие проходят обучение. Мы учим стратегии и оперативному искусству, а не только тактике, как это принято в зарубежных колледжах и академиях США и НАТО.

Начальник Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ добавил, что в стенах академии проводится информационно-образовательный курс «Армия и общество», в котором уже приняли участие министры обороны, иностранных дел, образования и науки, культуры, начальник Генерального штаба, ведущие политики, политологи, федеральные государственные служащие, научно-педагогические работники и слушатели других академий Москвы.