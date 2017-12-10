Взаимодействие высокого уровня

В минувшую пятницу министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в Москве встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Чжан Юся. Участники диалога выразили обоюдное стремление продолжить дальнейшее развитие отношений между военными ведомствами России и Китая по всем направлениям.

Накануне генерал-полковник Чжан Юся был принят Президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, китайская делегация посетила Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке и гвардейскую мотострелковую Таманскую дивизию Западного военного округа.

После торжественной церемонии встречи высокого китайского гостя в атриуме Национального центра управления обороной РФ – с обходом выстроившихся буквой «П» подразделений нашего Почётного караула, исполнением государственных гимнов Китая и России – министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, заместитель председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковник Чжан Юся и сопровождающие их участники встречи прошли в зал для переговоров. Здесь министр обороны России прежде всего поздравил заместителя председателя Центрального военного совета КНР с назначением на эту высокую ответственную должность.

– Уверен, что ваш солидный опыт кадрового офицера будет содействовать развитию Народно-освободительной армии Китая, – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

– Особо хочу отметить, что всестороннее углубление стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой является безусловным приоритетом внешней политики России, – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Российская Федерация в этом смысле демонстрирует постоянство и последовательность после подписания с КНР Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, 15-летие которого торжественно отмечалось в прошлом году.

– Важную роль в двусторонних связях играют особо доверительные отношения между руководителями России и Китая, – отметил в ходе встречи генерал армии Сергей Шойгу. – Президент России Владимир Владимирович Путин в качестве главного гостя участвовал в форуме «Один пояс, один путь», который прошёл в мае в Пекине. В июле состоялся визит Председателя КНР товарища Си Цзиньпина в Россию. В ноябре прошли содержательные переговоры лидеров на полях саммита АТЭС в Дананге.

Подчеркнув, что Россия уделяет пристальное внимание реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, министр обороны РФ сообщил визави о нацеленности на дальнейшее развитие отношений между нашими военными ведомствами по всем направлениям.

– Уверен, что сегодняшняя встреча будет этому способствовать, – заключил генерал армии Сергей Шойгу.

В свою очередь возглавлявший китайскую правительственную и военную делегацию заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся поблагодарил министра обороны РФ за приглашение посетить Россию. Высокий гость выразил готовность прилагать вместе с генералом армии Сергеем Шойгу общие усилия, направленные на всестороннее непрерывное развитие взаимоотношений между нашими армиями, а также выразил надежду на установление хороших личных рабочих и дружеских отношений в дальнейшем.

Этот день для китайской делегации в России был не первым – накануне генерал-полковника Чжана Юся в Ново-Огарёво принял Президент РФ Владимир Путин. Глава Российского государства в ходе встречи заверил высокого гостя, возглавившего китайскую часть двусторонней смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, что стратегическое партнёрство с Китаем остаётся важнейшим направлением внешней политики Российской Федерации.

– Я желаю вам успехов и рассчитываю на то, что преемственность всего того, что было сделано на настоящий момент, будет обеспечена, – сказал Владимир Путин. – Надеюсь, что, возглавляя китайскую часть (комиссии. – Ред.), вы будете делать всё, чтобы наше сотрудничество в этой области развивалось.

Всестороннее углубление стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой является безусловным приоритетом внешней политики России

Помимо этого, в прошлый четверг китайская военная и правительственная делегация побывала в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке. Там для гостей из Поднебесной провели брифинг, в ходе которого начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов весьма подробно рассказал о предстоящих в августе будущего года Международных форумах «Армия-2018» и «Неделя национальной безопасности».

Как уже сообщалось, форумы «Армия-2018» и «Неделя национальной безопасности» пройдут в парке «Патриот», на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка с 21 по 26 августа.

– К главной особенности предстоящего форума «Армия-2018» следует отнести проведение вместе с ним Международного форума «Неделя национальной безопасности» – нового мероприятия, цели которого – укрепление интересов России как одного их основных производителей и экспортёров специальной техники и технологий в сфере безопасности, развитие международного сотрудничества, создание благоприятных условий для продвижения продукции военного и двойного назначения, а также внедрения инноваций в сфере национальной и глобальной безопасности, – сказал Александр Миронов.

По его словам, в рамках подготовки форумов планируется увеличить количество национальных экспозиций и расширить географию иностранных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения. В демонстрационной программе форумов, информировал представитель Минобороны, будут представлены возможности современных образцов вооружения, военной и специальной техники всех силовых ведомств России, а также российских предприятий – производителей продукции военного и двойного назначения. Кроме того, планируется расширить динамический показ авиационной техники на аэродроме Кубинка, в том числе с привлечением иностранных пилотажных групп, и организовать демонстрацию возможностей стрелкового оружия в огневом центре парка «Патриот».

Александр Миронов рассказал, что в рамках научно-деловой программы намечено обсуждение важнейших вопросов мировой политики и межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности, поиска решения проблем в сферах обороны, защиты национальных интересов, безопасности личности, медицины, бизнеса, защиты информации, а также энергетической, продовольственной, транспортной, экологической, промышленной, строительной, ядерной и радиационной безопасности.

Участие в работе форумов представителей КНР и демонстрация образцов продукции «послужат дальнейшему укреплению военно-технического сотрудничества между нашими странами»

Ожидается, что во время форумов пройдут встречи и переговоры представителей зарубежных стран с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти РФ и представителями российского оборонно-промышленного комплекса. Официальные приглашения для участия в форумах планируется направить более чем в 130 оборонных ведомств иностранных государств.

Миронов выразил уверенность, что участие в работе форумов представителей КНР и демонстрация образцов продукции «послужат дальнейшему укреплению военно-технического сотрудничества между нашими странами».

Кроме того, китайская делегация посетила гвардейскую мотострелковую Таманскую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области. Во время работы в соединении гости из КНР встретились с командованием воинских частей, осмотрели учебно-материальную базу подразделений, а также ознакомились с порядком проведения занятий по боевой подготовке.

Иностранным гостям также продемонстрировали заезд танкового взвода по маршруту международных соревнований «Танковый биатлон» и один из фрагментов «танкового балета».