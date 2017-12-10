Наказ профессионала

Серебряный призёр Олимпийских игр, абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории, чемпион мира в средней, второй средней, полутяжёлой, в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях приехал в город оружейников по приглашению губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В рамках визита знаменитый спортсмен встретился с главой региона, провёл занятие с юными атлетами и автограф-сессию для желающих, а также посетил Тульское суворовское военное училище, где принял участие в торжественной церемонии клятвы юных боксёров, устроив для суворовцев мастер-класс по боксу.

Титулованного спортсмена впечатлил город, в котором, по его признанию, чемпион с радостью остался бы жить:

– Я рад, что приехал в ваш город. Я много слышал об оружии, которое здесь производится. И если бы мне предложили жить в России, я бы выбрал именно Тулу. Видно, что дети в этом городе очень активны, любят спорт, и в частности бокс, и им нравится то, чем они занимаются, – приводит слова Роя Джонса пресс-служба правительства Тульской области.

Для воспитанников училища, где бокс входит в программу подготовки будущих десантников, встреча с легендарным боксёром стала настоящим праздником. Ребята не понаслышке знают, каково это выходить на ринг и сражаться за победу в тяжёлых условиях серьёзного боя. Наставления и урок профессионального атлета оказали неоценимую помощь суворовцам в совершенствовании боксёрских навыков, которые не только однозначно повлияют на их спортивные результаты, но и научат делать правильный выбор в той или иной жизненной ситуации. Рой Джонс поведал о том, как нужно настраиваться на решающую схватку:

– Бой на ринге начинается с той минуты, когда вы встречаетесь взглядом со своим соперником. В этот момент вы должны показать ему своё преимущество и внушить уверенность, что именно вы станете победителем. Бокс и баскетбол – мои любимые виды спорта. Я надеюсь, что однажды увижу вас, ребята, среди спорт­сменов НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) и на ведущих рингах мира, – цитирует спортсмена пресс-служба правительства Тульской области.

«Вы должны показать противнику своё преимущество и внушить уверенность, что именно вы станете победителем»

Стоит рассказать о том, как прошло общение чемпиона с губернатором Тульской области. Глава региона ознакомил гостя с культурным наследием, героической историей земли тульской. Также он поведал о подвиге туляков в годы Великой Отечественной войны, о Тульской оборонительной операции, годовщину которой отметили на днях. Губернатор пригласил Роя Джонса посетить знаковые исторические места региона – Ясную Поляну, Куликово поле, Поленово – и подарил атлету действующий тульский самовар XIX века. Разумеется, не обошлось без обсуждения спортивных вопросов:

– К спорту у нас в регионе относятся очень серьёзно. В том числе – к боксу. Сейчас у нас открываются новые отделения в спортивных школах, а восемь наших земляков входят в состав национальной команды, – приводит слова Алексея Дюмина пресс-служба правительства Тульской области.

Напомним, Рой Джонс – американский боксёр, получивший гражданство Российской Федерации в сентябре 2015 года. За свою профессиональную карьеру он провёл 74 боя, в которых одержал 65 побед (47 нокаутом). Последний раз выходил на ринг в феврале 2017 года, победив американца Боба Ганна техническим нокаутом в восьмом раунде.