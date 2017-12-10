С призванием испытателя

За 35 лет военной службы в Государственном лётно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени В.П. Чкалова Герою России заслуженному лётчику-испытателю СССР генерал-майору Виктору Чиркину ни разу не пришлось воспользоваться катапультой, хотя ситуации, когда руководитель полётами давал ему «добро» на экстренное покидание аварийной машины, случались. Но всегда в любой обстановке Виктор Мартынович находил спасительное решение и сажал машину на ВПП, как говорят испытатели, «по-самолётному»…

Один такой случай в лётной практике Чиркина имел место при выполнении задания по оценке возможности перехвата модернизированным истребителем Су-15ТМ в воздухе маловысотных целей.

В разговоре по телефону Виктор Мартынович и рассказал об этом эпизоде:

– Тот испытательный полёт выполнялся на высотах 200–300 метров и проходил сначала в рамках заданных параметров. Отказ обоих двигателей произошёл внезапно. Ситуация в самом деле складывалась нешуточная. После доклада об отказе на землю получаю команду на катапультирование. И всё-таки решил тогда побороться за самолёт, чему меня учили ещё во время службы лётчиком-истребителем в строевой части ПВО. Надо сказать, что как раз перед этим вылетом, словно предвидя подобную ситуацию, я тщательно подготовился к ней, заранее обдумал и рассчитал возможные действия. И вот теперь пытался раз за разом запустить двигатели…

Виктор Чиркин родился 13 июля 1944 года в Барнауле в рабочей семье. Трудовую закалку получил ещё до своего совершеннолетия на заводе «Трансмаш» в качестве слесаря. Аттестат зрелости ему вручили уже в школе рабочей молодёжи. Преуспевал в спорте, завоевав в 16 лет призовое место в первенстве Алтайского края по боксу. Занятия боксом и выработали у Виктора бойцовские качества. «Никогда не сдавайся и верь в победу!» – эти слова любимого тренера стали для молодого человека жизненным кредо. А ещё через 2 года в Барнаульском аэроклубе Чиркин освоил самолёт Як-18 и получил квалификацию лётчика и пилотское свидетельство. Из аэроклуба для Виктора открывалась прямая дорога в Армавирское ВВАУЛ, где готовили тогда лётчиков-истребителей для авиации ПВО.

После доклада на землю об отказе двигателей лётчик-испытатель получил команду на катапультирование, но решил бороться за самолёт

…В том полёте майору Чиркину удалось переломить ситуацию в свою пользу. Двигатели он всё-таки запустил, затем успешно приземлил своенравную машину. На разборе этого испытательного полёта присутствовал заместитель командующего авиацией ПВО СССР.

– Сколько, по-вашему, длилась ситуация с отказом двигателей? – спросил генерал.

– Думаю, секунд 30–35, – ответил Чиркин.

На самом деле период отказа техники длился 27 секунд. И этих мгновений авиатору хватило, чтобы спасти дорогостоящую машину.

– Позже выяснилось, – вспоминает дальше Виктор Мартынович, – что остановка двигателей произошла из-за допущенного на заводе-изготовителе дефекта в устройстве их топливного аппарата. Этот недостаток потом был устранён и учтён с тем расчётом, чтобы в серийном производстве истребителей Су-15ТМ, поступающих в войска, подобные дефекты исключить.

Да, всё так, как сказано глицевским поэтом В. Комлюхиным:

– Трудна, опасна их работа,

Пилотов опытных машин.

Пути спасенья познавать

Заставить нужно самолёты…

Случай, о котором выше рассказали, произошёл через какое-то время после окончания Чиркиным с отличием Центра подготовки лётчиков-испытателей при Государственном Краснознамённом научно-исследовательском институте ВВС (ныне ВКС) в Ахтубинске. И случай этот многому научил в ту пору ещё майора Чиркина. Вот один из уроков, извлечённых офицером: чтобы в совершенстве овладеть профессией испытателя, мало быть отличным лётчиком, нужно стать и хорошим авиационным инженером, чтобы во всех деталях понимать замысел КБ, создающего ту или иную крылатую машину. Для этого Виктор Мартынович без отрыва от испытательной работы окончил Ахтубинский филиал МАИ. И полученная дополнительная специальность в будущем позволила авиатору ещё тоньше и глубже познавать и чувствовать опытный образец самолёта, который приходится испытывать в воздухе.

Всего за период испытательной работы Виктор Мартынович освоил свыше 80 типов и модификаций самолётов, налетал более 3500 часов.

Была у Чиркина ещё одна заветная мечта – участвовать в освоении космоса. В 1979–1980 годах он даже прошёл подготовку по программе «Буран-Энергия» в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Однако командование предпочло вернуть такого талантливого испытателя, как Чиркин, на испытательную работу. В последующие почти 20 лет службы Виктор Мартынович прошёл путь от командира авиационной испытательной эскадрильи до заместителя начальника ГЛИЦ по лётной работе.

В феврале 1984 года за освоение сложной боевой техники полковник Виктор Чиркин был награждён орденом Красной Звезды, а в 1988 году был удостоен почётного звания «Заслуженный лётчик-испытатель СССР». В 1990-м стал генералом.

С 1987 по 1999 год, то есть до самого увольнения в запас, генерал-майор Чиркин был ведущим лётчиком-испытателем по государственным испытаниям самолётов МиГ-29М, МиГ-31, МиГ-31М, Су-27. А 17 августа 1995 года Указом Президента Российской Федерации генерал-майору Чиркину за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новой авиационной техники, было присвоено звание Героя России.

С 22 октября 1999 года генерал-майор Чиркин – в запасе. И хотя Виктору Мартыновичу уже не приходится поднимать в небо крылатые машины, он всё равно продолжает подвижническую деятельность в ГЛИЦ имени В.П. Чкалова старшим научным сотрудником. Не так давно авторским коллективом во главе с Чиркиным был подготовлен и издан сборник очерков «Помним всех поимённо…», посвящённых тем, чьи имена увековечены на мемориале «Крыло Икара» в Ахтубинске.



Астрахань