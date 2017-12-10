Незаменимые помощники десанта

Об особенностях работы с лошадьми наш специальный корреспондент узнала, побывав на занятиях в конно-спортивном комплексе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, где на себе испытала нрав лошадей хакасской породы.

К тяготам и лишениям службы российским десантникам не привыкать. Случается выполнять им задачи в самых разных условиях, на местности, куда боевая машина не проедет, а нести на себе десятки килограммов боеприпасов, оружия и продовольствия становится невозможно. Тогда на помощь десанту приходят лошади, ставшие в таких местах единственным видом транспорта.

– Когда я сюда поступал, то даже не предполагал, что здесь, помимо боевой подготовки и прыжков с парашютом, мы будем заниматься конной, водолазной и горной подготовкой, – рассказывает курсант 4-го курса факультета специального назначения Евгений. – Это невероятно интересно и, как показывает опыт, полезно в нашей службе.

Нередко, по его словам, приходится сталкиваться с труднодоступными районами, куда пройдёт только лошадь. Евгений знает это на собственном опыте, отслужив срочную службу и один контракт в бригаде специального назначения. И о том, что их ждёт после выпуска из училища, парень уже имеет представление.

Стройка конно-спортивного комплекса, расположенного в учебном центре «Сельцы», началась в 2013 году. Тогда же были завезены 60 лошадей хакасской породы, которые и являются основной «учебно-материальной базой» курсантов, отмечает командир взвода вьючно-транспортной верховой езды прапорщик Денис Гуськов.

– Животные этой породы выносливые, неприхотливые и имеют простой нрав. Десантировать их, конечно, никто не собирается, – смеётся прапорщик Гуськов. – Но там, где не пройдёт машина, они становятся незаменимыми помощниками. За сутки лошадь может преодолеть около 40 км с грузом до 100–130 кг.

Командир взвода отмечает и то, что лошади этой породы не боятся выстрелов и спокойно ведут себя рядом с тяжёлой техникой. На день Воздушно-десантных войск инструкторы и курсанты училища выступали в Алабино вместе со своими хакасскими помощниками. Тогда наездники стреляли с лошади в движении из арбалета и автомата, а также выполняли элементы джигитовки.

Инструкторы в конно-спортивном комплексе как военные, так и гражданские. Многие из них имеют звания мастеров спорта, неоднократно становились победителями соревнований по конному спорту различного уровня. И всех их объединяет любовь к лошадям.

Хрупкая девушка-инструктор младший сержант Екатерина Ленчикова легко справляется и со взводом десантников, и с табуном лошадей. О лошадях девушка знает всё: с семи лет она занимается этими животными. Любовь к ним передалась ей от деда, который в войну подво­зил войскам на лошадях оружие и боеприпасы, продовольствие.

– Курсантов мы учим прежде всего находить к лошадям подход. У каждой свой характер, свои привычки, и если не завоевать её доверие, об успешном выполнении задачи речи быть не может, – объясняет младший сержант Ленчикова. – Каждое занятие мы меняем лошадей, чтобы курсанты могли работать со всеми.

За сутки лошадь хакасской породы может преодолеть около 40 км и при этом нести на себе груз до 130 кг

Большую часть конной подготовки занимает обучение верховой езде. Прежде всего десантника обучают управлению лошадью, правильной посадке и что делать на случай падения. Падения, заверяют инструкторы, бывают по неопытности. Поэтому их задача – обучить курсанта так, чтобы он управлял конём, а не конь им.

За весь период обучения курсантам необходимо освоить три вида аллюра: шаг, рысь и галоп. На первых занятиях, конечно, только шаг. Затем, если инструкторы видят уверенность в действиях всадника, ему разрешают попробовать рысь и подымать лошадь в галоп. Обычно первые попытки освоения двух других видов аллюра происходят не раньше пятого занятия.

– Мало поднять лошадь в галоп. Надо, чтобы всадник уверенно ею управлял, – поясняет начальник отделения вьючно-транспортной верховой езды Геннадий Калинкин. – Всадник должен знать, что делать, чтобы повернуть лошадь в определённую сторону, чтобы остановить её или перейти с галопа на шаг. Только добавьте сюда ещё и индивидуальный характер каждого животного.

Геннадий Калинкин – мастер спорта и судья всероссийской категории по конному спорту, занимается с лошадьми с 1986 года. По его словам, опытного наездника от новичка отличить несложно. Например, перед посадкой обязательно проверяют, чтобы подпруга была надёжно закреплена, иначе седло может перевернуться.

Под чутким руководством наставника ваш корреспондент попытался управиться с конём по кличке Барон. Но даже после положенного лакомства своенравный Барон не перестал ходить по манежу и останавливаться тогда, когда ему вздумается, не реагируя на все попытки повернуть его в нужную сторону.

– Это типичная ошибка новичков. Лошадью следует управлять с помощью повода, ног и корпуса. Если вы не умеете это грамотно делать, то лошадь будет везти вас, куда ей захочется, – поясняет Геннадий Калинкин.

Кроме умения правильно управлять лошадью курсантов учат ещё и правильно ездить на ней верхом. При учебной рыси всаднику необходимо плотно прижаться к лошади и стараться при движении не приподниматься с неё. Тогда как следующим этапом обучения становится так называемая облегчённая рысь, при которой, наоборот, надо привставать, а при посадке не плюхаться в седло, отбивая спину лошади, а плавно и мягко возвращаться на место. И надо отметить, что контролировать эти движения физически неподготовленному человеку непросто.

Кроме всего прочего, инструкторы конно-спортивного комплекса обязательно учат будущих офицеров ухаживать за лошадьми: как их чистить, как правильно поить, кормить и седлать. Перед каждой седловкой чистить лошадь необходимо, потому как остатки опилок могут натереть лошади спину. Из-за этого она не только будет плохо работать, но и может скинуть всадника. Надо знать и такие тонкости, как, например, то, что разгорячённую лошадь поить сразу нельзя, иначе это отра­зится на её здоровье.

Одним из самых сложных моментов для курсантов является навьючивание животного. Перед загрузкой на лошадь боеприпасов, вооружения и продовольствия надо надеть на неё снаряжение так, чтобы лошади было комфортно. Следует отметить, что от этого напрямую зависит успех выполнения операции.



Рязань