Крещённый Зайцевой горой

9 декабря – День Героев Отечества

Это стихотворение Александра Лесина, участника боёв под Юхновом, Герой Советского Союза генерал-полковник в отставке Юрий Зарудин не может слушать без слёз. Таких высоток, как Зай­цева гора, на его боевом пути были сотни. Но именно здесь он получил боевое крещение, тяжелейшее ранение и первую награду – орден Красного Знамени. А было в ту пору младшему лейтенанту Зарудину 18 лет…

К тому времени на его долю выпало уже немало жизненных невзгод и испытаний. Тяжёлый крестьянский труд, бытовые лишения, голод, горе утрат – всё это было знакомо ему с раннего детства. О голодных 1930-х, Юрий Фёдорович до сих пор вспоминает с содроганием. Но трудности только закалили его. Он хорошо учился, любил физкультуру. После 9-го класса в начале 1941 года по комсомольской путёвке отправился в Грозненское военно-пехотное училище.

«Пошёл в училище сознательно: дед и отец воевали в Первую мировую, – возвращается мыслями в прошлое ветеран. – А в 1941-м, ещё зимой, отец сказал мне: «Сынок, готовься, в этом году будем воевать с немцами».

Так всё и вышло. Война внесла в жизнь свои жёсткие коррективы, и вместо двух лет курсантам пришлось осваивать военную науку всего полгода. Уже в декабре младший лейтенант Зарудин командовал стрелковым взводом в 58-й стрелковой дивизии 50-й армии, которая формировалась в Приволжском военном округе. Молодой офицер обучал 30 новобранцев, многие из которых годились ему в отцы.

«Вначале мы носили шинели, будёновки и сапоги. А морозы стояли лютые, минус 40, – словно поёживаясь от холода, вспоминает Юрий Фёдорович. – Да и кормили неважно. Поровну делили на всех замёрзшую буханку хлеба. Вставать же надо было в 4 утра, а в 6 уже заниматься боевой подготовкой».

В марте 1942 года дивизию перебросили в Сталиногорск (ныне Новомосковск) в состав Западного фронта, а оттуда последовал пеший переход под Юхнов, где бойцы с ходу вступили в бой. В том районе шли кровопролитные сражения за контроль над участком стратегически важного Варшавского шоссе. Зайцеву гору – высоту 269.8, которую в народе по сей день называют Высотой смертников, фронтовик запомнил на всю жизнь. На бойца тогда приходилось 15 патронов, гранат на всех не хватало, в атаку, бывало, шли, вооружившись ножами. По разным подсчётам, там сложили голову тысячи советских воинов.

Юрий Зарудин – один из немногих оставшихся в живых участников сражений на Зайцевой горе. По его воспоминаниям, с накалом и трагизмом атак, которые там предпринимались, ничто не может сравниться. Бойцы ходили в атаку по слою павших. Они или погибали, или выбывали по ранению. Третьего не было дано.

Юрий Фёдорович – из тех Героев, кто прошёл с боями в пехоте всю войну и выжил, хотя всегда находился на передовой

В начале апреля 1942 года и Зарудин получил ранение, но продолжил бой. Второе за месяц ранение было настолько тяжёлым, что началась гангрена, стоял вопрос об ампутации ноги, но лейтенант на операцию не согласился. Хирург извлёк из ран 18 осколков и, к счастью, спас-таки ногу. Но два осколка остаются в тканях до сих пор.

Выйдя из госпиталя, офицер, уже кавалер ордена Красного Знамени, вновь возвратился на передовую, теперь на Белорусское направление. Принимал участие в Смоленской, Витебско-Оршанской, Белорусской наступательных операциях. Был ещё дважды ранен, несколько раз контужен, но непременно возвращался в армейский строй.

За подвиги на белорусской земле Юрия Зарудина представляли к званию Героя Советского Союза дважды. Первый раз в декабре 1943 года, когда его рота в ночном бою уничтожила около сотни немецких солдат и офицеров, взяв при этом в плен около сорока, среди которых был и майор, командовавший батальоном. Но то представление так и не было реализовано.

Второй раз к высокому званию, уже старшего лейтенанта, Юрия Зарудина представили в июле 1944 года после боёв на территории Могилёвской области. 24 июня 1944 года стрелковая рота под его командованием разгромила гарнизон противника в деревне Жевань и с ходу форсировала реку Бася. Заняв первые вражеские траншеи, подразделение, окружённое противником, в течение четырнадцати часов отражало контратаки танков и пехоты гитлеровцев. Затем рота – также в числе первых – форсировала Днепр, закрепилась на плацдарме и прикрывала наведение моста через водную преграду.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования старшему лейтенанту Юрию Зарудину было присвоено звание Героя Советского Союза.

После Белоруссии были Польша, Восточная Пруссия, Восточная Померания и Германия. Юрий Фёдорович – из тех Героев, кто прошёл с боями в пехоте всю вой­ну и выжил, хотя всегда находился на передовой.

Долгожданная весть о Победе застала командира батальона майора Зарудина на госпитальной койке: с ног свалила простуда, полученная при форсировании Одера. К тому времени, помимо Золотой Звезды и ордена Ленина, на груди 22-летнего комбата были два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кёнигсберга» и «За освобождение Варшавы».

После войны Юрий Фёдорович ещё 54 года служил в кадрах Вооружённых Сил. Служба складывалась непросто. И всё же фронтовой комбат стал генералом, последовательно пройдя все ступени армейской службы. Окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск, затем Военную академию Генерального штаба. Командовал полком, дивизией, корпусом, армией, был первым заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа, командующим Северной группой войск, первым заместителем главнокомандующего войсками Южного направления (г. Баку) и главным военным советником в Социалистической Республике Вьетнам. И при этом всегда и во всём оставался образцом для подчинённых.

«Для меня слово «честь» – конкретное и святое понятие, – рассуждает генерал-полковник в отставке Зарудин. – Я ни разу, нигде не покривил душой, служил и продолжаю служить верой и правдой народу и Отечеству».

Завершив военную службу в декабре 1988 года, Юрий Фёдорович активно включился в общественную работу. Как никто другой, Зарудин знает, что довелось пережить солдату и офицеру на войне и как нелегко жилось фронтовикам после войны. Вот почему в 2007 году он создал Фонд поддержки Героев Советского Союза – участников Великой Отечественной войны «Звезда», чтобы оказывать адресную помощь Героям. Тогда в Московском регионе их насчитывалось более ста. Сегодня их чуть более двадцати. Средний возраст – 95 лет.

Фондом созданы два документальных фильма о Героях 1941–1945 годов – «Дорогами войны» и «Герои Победы», изданы две книги – «Живые легенды Победы» и «Герои Победы».

«Мне повезло: я воевал и выжил, – говорит Юрий Зарудин. – Недавно, собрав силы, побывал у Зайцевой горы, помянул своих боевых товарищей. Говорят, в марте то место густо покрывается подснежниками. Может, таким образом сама земля, сама природа отдаёт дань памяти, тем, кто пал непобеждённым».

От редакции. На 14 декабря намечено торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию Фонда «Звезда». Пожелаем Юрию Фёдоровичу, как он сам говорит, силы духа и успехов во всех его задумках и свершениях.