«Армия-2018»: новый формат

6 декабря в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного военно-технического форума «Армия-2018» и Международного форума «Неделя национальной безопасности». Оба форума пройдут с 21 по 26 августа 2018 года. С докладом о ходе подготовки к этим форумам выступил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

Международный военно-технический форум «Армия» вносит существенный вклад в решение разноплановых задач. Во-первых, и об этом во вступительном слове напомнил министр обороны, ежегодно это масштабное мероприятие подтверждает статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники, на котором в интересах производителей и покупателей создаются все условия для конструктивного общения и обмена опытом.

Поскольку в ходе работы форума всегда предусматриваются дни массового посещения, когда все желающие могут ознакомиться с лучшим в мире оружием российского производства, мероприятие, по словам министра, играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении её авторитета, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну.

Международный военно-технический форум «Армия» год от года становится масштабнее, к нему возрастает интерес и в нашей стране, и в мире в целом. Генерал армии Сергей Шойгу привёл ряд цифр, красноречиво свидетельствующих об этом.

В этом году в форуме приняли участие более 1200 предприятий и организаций, которые продемонстрировали свыше 18 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Это в 1,5 раза превысило показатели 2016 года и вдвое – 2015-го. Форум посетили представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 – высокого уровня. Общее количество посетителей составило почти 700 тысяч человек.

Потребовав при подготовке четвёртого форума учесть все плюсы и минусы, выявленные при проведении предыдущих форумов «Армия», министр обороны обратил внимание участников заседания на то, что в будущем году одновременно с форумом «Армия-2018» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» впервые намечено провести первый Международный форум «Неделя национальной безопасности».

– Он направлен на повышение эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по развитию оте­чественной индустрии безопасности, – пояснил генерал армии Сергей Шойгу, предоставив затем слово для доклада о подготовке к форумам своему заместителю генералу армии Павлу Попову.

Замминистра прежде всего пояснил цели Международного форума «Неделя национальной безопасности». Они, по словам генерала армии Павла Попова, состоят в укреплении экономических и политических интересов нашего государства как одного из основных производителей и экспортёров специальной техники и технологий в сфере безопасности, в развитии международного сотрудничества, создании благоприятных условий для продвижения российских разработок и внедрения инноваций в сфере национальной и глобальной безо­пасности.

По предварительным оценкам, в форумах примут участие более 1500 предприятий и организаций

Экспозицию форума «Неделя национальной безопасности» заместитель главы военного ведомства предложил организовать по направлениям деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, замминистра объявил срок проведения обоих форумов – с 21 по 26 августа 2018 года. При этом порядок работы останется таким же, каким был в уходящем году. То есть 21 августа 2018 года состоится торжественное открытие форумов, после которого к работе приступят руководители органов государственной власти, предприятий промышленности и иностранных делегаций. 22 и 23 августа будут выделены для специалистов. А с 24 по 26 августа 2018 года – в пятницу, субботу и воскресенье – форумы откроются для массового посещения.

Чем ещё, кроме одновременного проведения двух форумов, предстоящая августовская неделя в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» будет отличаться от «Армии-2017»?

– Ожидается расширение национальных экспозиций и выставочных стендов иностранных предприятий как по количеству, так и по качеству, – сообщил генерал армии Павел Попов. – На сегодняшний день об увеличении своих экспозиций уже заявили Армения и Белоруссия. Заинтересованность в организации национальной экспозиции предварительно выразила Турция.

Кроме того, по словам замминистра обороны, в рамках предстоящих форумов предусматривается масштабная обновлённая демонстрационная программа.

– Её предлагается значительно расширить за счёт включения в программу показа возможностей вооружения, военной и специальной техники подразделений МВД России, Федеральной службы

войск национальной гвардии и других федеральных органов исполнительной власти, а также показа вооружения и техники иностранных государств, – пояснил генерал армии Павел Попов.

Ещё одно отличие обусловлено предстоящим вековым юбилеем войск связи. В преддверии 100-летия со дня их образования в рамках МВТФ «Армия» будет развёрнута экспозиция IT-технологий, информационных систем, комплексов и средств связи.

– Дальнейшее развитие получит и авиационный кластер на аэродроме Кубинка, – отметил заместитель главы военного ведомства. – Планируется участие в показательных выступлениях иностранных пилотажных групп.

Естественно, у форумов будет и обширная научно-деловая программа. В её рамках, по словам генерала армии Павла Попова, планируется обсудить важнейшие вопросы государственной политики и межведомственного взаимодействия в области безопасности, поиска решения проблем в сферах обороны государства, защиты национальных интересов, безопасности личности, медицины, бизнеса, защиты информации, а также энергетической, продовольственной, транспортной, экологической, промышленной, строительной, ядерной и радиационной сфер безопасности.

В Минобороны уже имеются предварительные оценки масштабов предстоящих мероприятий. Ими и завершил доклад заместитель главы военного ведомства. По его словам, в форумах предполагается участие свыше 1500 предприятий и организаций, которые представят более 20 тысяч образцов продукции и технологий. В общей сложности форумы могут посетить более 1 миллиона человек.





