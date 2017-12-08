Победа на берегах Евфрата

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ О СИТУАЦИИ В СИРИИ

Президент РФ Владимир Путин, находясь 6 декабря в Нижнем Новгороде и отвечая на вопросы журналистов, в частности прокомментировал ситуацию в Сирийской Арабской Республике, результаты операции по освобождению Сирии от террористов и перспективы дальнейшего урегулирования в этой стране.

Вопрос: Владимир Владимирович, поступает информация, что в Сирии удалось освободить от ИГИЛ оба берега Евфрата. Поступают ли к вам такие сообщения, доклады? Могли бы вы как-то прокомментировать этот факт? И как ситуация будет развиваться дальше? Как можно её оценивать?

В. Путин: Да, действительно, два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов. Естественно, ещё могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе, на этой территории закончена, повторяю, полным разгромом террористов.

Дальше нам нужно будет вместе с другими участниками этого процесса, вместе с правительством Сирии, вместе со странами региона, с ООН переходить, безусловно, к следующему этапу – началу политического процесса, созданию и проведению, как мы договорились в рамках трёхсторонней встречи в Сочи президентов России, Ирана и Турции, Конгресса народов Сирии, выхода на подготовку новой конституции, а затем, по мере развития этого процесса, и к выборам президента, парламента.

Но это очень большая, длительная работа. Для начала нужно сделать хотя бы первые шаги: укрепить то состояние, которое сейчас сложилось, укрепить зоны деэскалации, добиться того, чтобы кровопролитие окончательно прекратилось на сирийской территории, и перейти к процессу мирного, политического урегулирования.





Сирия полностью освобождена от бандформирований «Исламского государства» (ИГИЛ)*. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом в среду Президенту РФ – Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимиру Путину.

Наступающие подразделения под командованием бригадного генерала Хасана Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооружённые формирования в провинции Дейр-эз-Зор и, освободив населённые пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными силами, наступавшими с юга. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

«Таким образом, на сегодняшний день территорий, подконтрольных ИГИЛ, на территории Сирии не существует», – добавил начальник Генштаба, уточнив, что всего сирийскими войсками и их союзниками было освобождено более 1 тысячи населённых пунктов и деблокированы основные коммуникации на территории этой арабской республики.

Как отметил генерал армии Валерий Герасимов, проведению операции предшествовали тщательная подготовка и планирование. «Все боевые действия планировались и организовывались российскими военными советниками, которые находились в каждой группировке проправительственных сил, – подчеркнул генерал армии Валерий Герасимов. – Уверенно и эффективно действовали подразделения российских Сил специальных операций». Большой вклад, по его словам, в освобождение территорий к востоку от Евфрата внесли курдские отряды самообороны и местные племена под руководством объединённого штаба и наших советников.

Окончательному разгрому терроризма в Сирии во многом способствовали и скоординированные действия курдских отрядов и правительственных войск при поддержке Воздушно-космических сил России, которые к концу ноября этого года обеспечили полное уничтожение бандформирований в восточных районах Сирии. Успех операции, по словам начальника Генштаба, обусловлен также применением самых современных российских образцов вооружения и военной техники, которые положительно зарекомендовали себя в ходе боевых действий. «Начиная эту операцию, – отметил он, – мы были уверены в своих силах и в победе над терроризмом».

«Безусловно, главная роль в победе над ИГИЛ принадлежит сирийскому народу. Сирийские солдаты и офицеры, которые выполняли боевые задачи в составе 5-го добровольческого корпуса и отрядов народного ополчения, разгромили терроризм в Сирии», – заявил генерал армии Валерий Герасимов.

Уверенно и эффективно действовали подразделения российских Сил специальных операций

При этом он особо отметил личные заслуги и героизм бригадного генерала Хасана Сухела, под командованием которого освобождались практически все крупные и стратегически важные города.

На этом фоне весьма сомнительно выглядят «успехи» западной коалиции во главе с США, войска которой вопреки их заявлениям не смогли добиться сколь-нибудь значимых успехов в борьбе с террористами на территории Сирии. Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ напомнил, что «силами коалиции в 2017 году был освобождён только город Ракка, осада и штурм которого осуществлялись в течение 11 месяцев». «При этом в результате авиационных ударов коалиции Ракка на 90 процентов была разрушена и практически непригодна для проживания», – добавил он.

Более того, действия коалиции под руководством США в Сирии до вмешательства России привела к критическому положению. Всего за год под контроль террористов ИГИЛ перешло порядка 70 процентов территории страны. «К этому времени возглавляемая США коалиция... с сентября 2014 года вела боевые действия против ИГИЛ. Однако за это время «Исламское государство» не только не понесло значительных потерь, но и смогло взять под свой контроль более 70 процентов территории Сирии», – заявил генерал армии Валерий Герасимов.

Сегодня недоумение вызывает, в частности, присутствие американских военных в районе Эт-Танфа. «Очевидно, что в настоящее время нахождение американских военных в районе Эт-Танфа утратило свою актуальность, создаст препятствия для взятия под контроль правительственными войсками суверенной территории, в том числе государственной границы Сирии с Иорданией и Ираком», – пояснил Валерий Герасимов. По данным российского Генштаба, в 50-километровой зоне вокруг Эт-Танфа отмечается присутствие бандформирований, которые продолжают вооружённые вылазки и убивают мирных сирийских граждан.

По словам начальника Генерального штаба, «внимание международной антитеррористической коалиции необходимо сосредоточить на уничтожении боевиков в западных районах Ирака для предотвращения возврата ИГИЛ в Сирию и исключении возрождения там «исламского халифата», а не на развёртывании в Сирии своих военных баз». Минобороны России даже готово оказать помощь американской стороне в уничтожении боевиков ИГИЛ в западных районах Ирака. «Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса», – уточнил Валерий Герасимов.

В качестве положительного примера российско-американских контактов генерал армии Валерий Герасимов привёл создание зоны деэскалации на юге Сирии, а также эффективность совместного мониторингового центра в Аммане. Он также отметил работу в рамках Меморандума о взаимопонимании между военными ведомствами России и США и о предотвращении инцидентов и безопасности полётов в Сирии. «Её результатом стало отсутствие серьёзных инцидентов при активных действиях ВКС России и авиации международной коалиции в сирийском воздушном пространстве», – заключил начальник Генштаба.

Первой и вместе с тем вполне ожидаемой реакцией американской стороны на заявление главы российского Генштаба о ликвидации ИГИЛ в освобождённой Сирии стало полное отрицание очевидного. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления Москвы о полном разгроме террористов на обоих берегах Евфрата официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон сообщил, что ИГИЛ не побеждено и всё ещё присутствует в Сирии. «Я с уважением не соглашусь, – цитирует Пэхона РИА Новости. – Сирия не очищена от ИГ».

Дальше – больше. Подключился Дональд Трамп, сделав не менее спорное заявление на совещании с членами своей администрации. Оказывается, по данным американского президента, террористов ИГИЛ всё же удалось «фактически выдавить» из Сирии и Ирака, но уже благодаря (внимание!) министру обороны США Джеймсу Мэттису и лично президенту США. «Хочу поблагодарить Мэттиса за отличную работу в отношении ИГИЛ: он выбил из него все силы. Конечно, я сделал это возможным, разрешая делать, что вы делали», – заявил Трамп.

Заявление хозяина Белого дома не вяжется с заявлением представителя сухопутных ­войск США, представляющего штаб операции «Непоколебимая решимость», которую международная коалиция во главе с США проводит в Ираке и Сирии. Полковник сухопутных войск Райан Диллон утверждает, что боевики по-прежнему представляют угрозу. «По нашим последним оценкам, в Ираке и Сирии осталось менее 3 тысяч боевиков ИГ, – написал в своем Twitter представитель штаба операции. – Мы продолжаем оказывать поддержку нашим партнёрам в борьбе с ИГ».

«Сомнения» военного командования США в полном уничтожении ИГИЛ имеют, заметим, геополитическую подоплёку. «Слова о якобы не побеждённом ИГИЛ в Сирии – искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирийской Арабской Республике», – отметил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Если ИГИЛ, как упоминает представитель Пентагона, ещё где-то и не побеждено, то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака, – сказал генерал-майор Игорь Конашенков. – Однако по каким-то причинам США годами в упор не видят это «бревно» в своём глазу». При этом официальный представитель Минобороны России напомнил, что зарождение, экспансия в Ираке и вторжение в Сирию международных террористов происходило де-факто при молчаливом невмешательстве Пентагона.

Что же касается «уважения» (речь о высказываниях представителя Пентагона США Эрика Пэхона. – Ред.), то в российском военном ведомстве рекомендовали американской стороне демонстрировать его прежде всего к суверенитету Сирии и общепринятым нормам международного права.

* Международная террористическая организация, запрещённая в РФ

Александр АЛЕКСАНДРОВ.





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«Задача по разгрому бандформирований террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемая Вооружёнными Силами Российской Федерации, выполнена». С этих слов начал в четверг свой очередной брифинг для представителей СМИ начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил генерал-полковник Сергей Рудской. И далее он подробно рассказал, как решалась эта задача на заключительном этапе операции по зачистке территории Сирии от террористов ИГИЛ.

По словам Сергея Рудского, в течение прошедшей недели правительственные войска при поддержке российской авиации полностью взяли под контроль район северо-западнее города Абу-Кемаль – от реки Евфрат до населённого пункта Мезиле. Общая площадь района – две с половиной тысячи квадратных километров. 6 декабря, используя результаты массированного авиационного удара ВКС России, наступающие с севера подразделения сирийской армии продвинулись на 11 километров вдоль западного берега реки Евфрат и соединились с отрядами народного ополчения, наступавшими им навстречу из Абу-Кемаля. «За последние 5 дней наступления сирийских правительственных войск, поддерживаемых авиацией ВКС России, в этом районе уничтожено более 550 террористов, в том числе около 130 смертников, 6 танков, 14 джихад-мобилей, 91 пикап с установлёнными на них крупнокалиберными пулемётами», – подчеркнул российский военачальник.

В результате успешных действий, отметил он далее, освобождена последняя часть сирийской территории, остававшаяся под контролем группировки ИГИЛ. На ней действовали наиболее подготовленные террористы с тяжёлым вооружением, а также иностранные наёмники. В настоящее время правительственными войсками проводятся зачистка и разминирование освобождённых населённых пунктов.

Сергей Рудской также напомнил, что ранее, 3 декабря, формирования народного ополчения восточных племён Евфрата и курдские отряды, действовавшие совместно с российскими Силами специальных операций и под прикрытием авиации ВКС России, завершили разгром террористов ИГИЛ на восточном берегу Евфрата и восстановили контроль над сирийско-иракской границей.

Эта операция была спланирована штабом российской группировки войск в Сирии и проводилась под непосредственным руководством Объединённого оперативного штаба, развёрнутого в населённом пункте Сальхиях. В его состав, помимо российских военных советников, вошли командиры отрядов восточных племён Евфрата и курдских отрядов. При освобождении этой территории российские самолёты действовали как с аэродрома Хмеймим, так и с аэродрома Дейр-эз-Зор.

«Завершающий этап разгрома террористов сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России», – особо подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба. В частности, ежесуточно для поддержки наступающих войск совершалось 100 и более самолёто-вылетов и наносилось до 250 ударов. Самолёты ВКС России уничтожали позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированную технику, пикапы с тяжёлым вооружением.

Массированно применялась Дальняя авиация. Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолёто-вылета.

Значительный вклад в разгром ИГИЛ внесли Силы специальных операций, которые обеспечивали наведение авиации на объекты террористов, а также уничтожение наиболее одиозных главарей бандформирований в тылу противника.

Завершающий этап разгрома террористов сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России

Таким образом, подвёл итог ­Сергей Рудской, на сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике нет ни одного населённого пункта или района, находящегося под контролем ИГИЛ. Территория Сирии полностью освобождена от боевиков этой террористической организации. Однако нельзя исключать, добавил российский военачальник, что на освобождённой территории могут появляться отдельные диверсионные группы ИГИЛ. В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы.

«С разгромом формирований ИГИЛ на первый план выходят вопросы восстановления мирной жизни на территории Сирии и возвращения беженцев в свои дома. Российский Центр по примирению враждующих сторон активно подключился к этому процессу», – сказал далее Сергей Рудской. Так, при непосредственном участии офицеров центра в городе Сальхиях сформирован и приступил к работе Комитет по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор. В его состав вошли представители всех этнических и конфессиональных групп, проживающих на восточном берегу Евфрата, – бедуины, арабы и курды, а также наиболее авторитетные шейхи. В настоящее время под руководством комитета формируются органы власти в трёх районах управления – Дейр-эз-Зор, Хаджин и Дибан.

Продолжают успешно функционировать 4 зоны деэскалации – на юге Сирии, в Восточной Гуте (восточное предместье Дамаска), на севере провинции Хомс и в провинции Идлиб. Соблюдение режима прекращения боевых действий в них обеспечивают военнослужащие российской военной полиции.

Российский Центр по примирению враждующих сторон, по словам Сергея Рудского, предпринимает все необходимые меры для содействия возвращению беженцев в свои дома. Только за последние две недели в 12 населённых пунктов доставлено более тридцати четырёх тонн гуманитарных грузов, обеспечено безопасное прохождение одиннадцати гуманитарных конвоев ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Сапёры Международного противоминного центра Вооружённых Сил РФ, сообщил присутствующим журналистам российский военачальник, завершили разминирование жилых кварталов города Дейр-эз-Зор. Российские специалисты очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1868 зданий, 246 километров дорог. На площади в 1238 гектаров обезврежено 53478 взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.

Продолжается подготовка сапёров из числа военнослужащих вооружённых сил Сирийской Арабской Республики. На сегодняшний день офицерами российского Международного противоминного центра на территории Сирии подготовлено 740 специалистов по разминированию.

«С ликвидацией вооружённых формирований террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии российская группировка ­войск сосредоточит основные усилия на оказании помощи сирийскому народу в восстановлении мирной жизни и обеспечении соблюдения сторонами достигнутых договорённостей о прекращении боевых действий», – подчеркнул в заключение начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

Владимир МОЛЧАНОВ.





