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На раненом «Граче»

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На раненом «Граче»

одолел горный хребет ас-штурмовик Иван Конюхов

9 декабря – день героев отечества

Военные лётчики не любят говорить о том, что в их профессии заложен риск встречи с чужой ракетой или снарядом. Однако в процессе боевой подготовки они обязательно оттачивают действия и на подбитой машине. Но одно дело – тренировочный полёт, и совсем иное – боевой вылет.

28-08-12-17Майор запаса Иван Конюхов вспоминает о памятном полёте как об обычной работе военного лётчика. То был первый вылет его звена Су-25 в операции по пресечению грузинской агрессии в Южной Осетии – так называемой войне трёх восьмёрок. Авианаводчик дал точные координаты цели: выйдя из облаков, майор Конюхов сразу увидел танковую колонну противника.
«Работаем по плану», – оповестил командир звена своего ведомого – майора Сергея Небольсина и дал по земле залп НУРСами. Едва вышел из атаки с разворотом вверх на солнце, как ощутил где-то похожее на толчок в спину. Тут же высветилось пожарное табло. Бортовой информатор женским голосом сообщил о пожаре в правом двигателе. Система пожаротушения сработала чётко. А вот тягу как обрезало.
«Тут-то и навалился страх, противный такой, сковывающий, – вспоминает лётчик. – Мысль о том, что машину лучше покинуть, промелькнула как-то фоном. Внизу противник, да и летим пока. Пытаюсь высоту набрать, а скорость уже не позволяет. Стал уговаривать самолёт: давай, милый, дотянем уж как-нибудь…»
Голос Сергея Небольсина в шлемофоне: «Командир, ты где?» «В Караганде», – пошутил Конюхов и понял в тот момент, что ощущение ужаса развеялось. Но он реально не мог определиться по месту. Только при разборе полёта станет ясно, что разбитый ракетой двигатель вызвал перекос по тяге, и «сушку» повело вправо. А ведомый, отработав цель, искал командира звена по заданному курсу.
Конюхов сориентировался только по солнцу, чуть видимому сквозь облака, и довернул самолёт курсом на север. Страх навалился снова после бесстрастных слов РИТы (бортового речевого информатора): «Остаток топлива – 600». Чтобы дотянуть до своего аэродрома в Будённовске, этого было недостаточно. Скорость, чуть больше 200 км/ч, не позволяла держать безопасную высоту над горными хребтами, а видимость – как в вате.
И тут сработал опыт: за плечами более 200 предыдущих боевых вылётов на воюющем Кавказе, тренировочные полёты на одном двигателе и в сложном метео. А ещё захотелось непременно снова увидеть жену и дочку и постараться их не расстроить. В общем, второй шквал страха Иван Конюхов сбил самообладанием.
«Иван, дай координаты, радары тебя не берут», – снова ожили наушники шлемофона: «Земля» заметно волновалась. «Нет у меня координат. Облачность, внизу иногда вижу горы», – старался быть спокойным Конюхов. «Включай аварийный маяк – по нему тебя определим», – искали выход на земле.

Пара Конюхова и Небольсина тем самым результативным авиаударом сожгла шесть танков и три автоцистерны

Скорость падала, высота тоже. При полёте в горах – это как медленное восхождение на плаху. И тут высота упала до подоблачной, и вместо коричневых хребтов Конюхов увидел знакомые предгорья и изгиб реки – сотни раз здесь летал раньше. До своего аэродрома дотянуть было нереально, а вот до Моздока, если повезёт, – можно…

Оставшийся левый движок умолк в момент касания бетонки. Но посадил свою «сушку» майор Конюхов, по мнению очевидцев, вполне прилично.
Из машины его вытаскивал полковой доктор: «Осторожно! Ты не ранен? Где болит?» «Да всё нормально, док»,– только теперь лётчик сам понял, что так оно и есть. У трапа его затискал ведомый, прилетевший на запасной аэродром чуть раньше: «Жив, командир. 100 лет, значит, жить будешь!» Когда увидели правый движок, оба ахнули от удивления: груда исковерканного металла. Такое держаться в воздухе, лететь не могло по определению.
«Увидеть бы мне конструктора и сборщиков этого самолёта – всю получку бы на угощения истратил», – признаётся Иван Конюхов. Специально назначенная комиссия определила, что счастливый исход полёта в одинаковой мере обеспечили запас живучести Су-25 и безупречные действия пилота. С одним двигателем, на минимуме топлива, без навигационных приборов – такое было по силам только настоящему асу.
Кстати, сухопутчики, видевшие тогда штурмовку, доложили, что пара Конюхова и Небольсина «сожгла» шесть танков и три автоцистерны с горючим. Это был самый результативный авиаудар в ходе той операции. По паре наших штурмовиков было произведено 10 пусков ракет «земля-воздух», одна из них и достала «сушку» майора Конюхова.
В авиацию Иван Конюхов пришёл через так и неоконченное авиаинженерное училище, срочную службу в ПВО и, наконец, Ейское военное училище лётчиков. И хотя первый его самостоятельный вылет запечатлён в документальном фильме «Наследники Покрышкина», по-настоящему летать довелось только через три года после выпуска из училища: авиачасти, в которых довелось служить в 1990-е годы, сокращались одна за другой.
Своими пилотскими и офицерскими гуру Иван Конюхов считает командира полка в забайкальском гарнизоне Степь Игоря Садофьева, который потом стал заместителем главкома ВВС, и командира полка времён службы на Кубани Героя России полковника Виктора Маркелова, с которым сейчас они вместе активно ведут военно-патриотическую работу.
С конца 1990-х именно под началом этого прославленного лётчика Конюхову довелось облетать все «горячие точки» Кавказа, получить орден Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». В 45 лет Герой России командир звена май­ор Иван Конюхов уволился в запас, как свидетельствуют кадровые документы, по достижении предельного возраста состояния на военной службе. А ведь, кажется, мог бы ещё летать и летать, быть отличным наставником молодых или будущих пилотов.
Теперь остаётся только позавидовать краснодарской структуре «Газпрома», получившей в свои ряды такого менеджера. В конце нашего разговора я спросил Ивана Конюхова: окажись он снова на пороге своих 17 лет, что изменил бы в своей судьбе? «Ничего, – уверенно ответил он. – Разве что, в лётное училище раньше поступил бы. Чтобы было больше времени на полёты».


Краснодар
Фото из личного архива И. Конюхова.

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Владимир СОСНИЦКИЙ, «Красная звезда».

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