Профессия – гидронавт

9 декабря – день Героев Отечества

Как устроена жизнь на земной поверхности, нам известно до мелочей. С небесной сферой тоже особых сложностей не возникает – достаточно поднять глаза вверх. А вот о том, что творится в глубине океанов и морей, занимающих более 70 процентов площади планеты, до сих пор известно мало. Вместе с тем обширные подводные пространства являются сферой активной военной деятельности, что только добавляет им таинственности.

Корреспондент «Красной звезды» встретился с одним из выдающихся представителей уникальной военной специальности, подводником-гидронавтом, Героем Советского Союза капитаном 1 ранга Валерием Павловичем Кулаковым, который слегка приоткрыл некоторые малоизвестные страницы строительства оборонного щита Отечества в глубинах Мирового океана и поделился тайнами, которые ещё скрывает морская пучина.

Родился будущий подводник в январе 1940 года в городе Борисоглебске Воронежской области в семье лётчика-истребителя, участника воздушных сражений в Испании и боёв на Халхин-Голе. Известие о начале Великой Оте­чественной войны застало его на пути из Монголии, где он служил, в долгожданный отпуск на Родину. Прямо с дороги, отправив жену с сыном домой в Борисоглебск, отец сразу же убыл в Москву за назначением в действующую армию. Через год пришла трагическая весть: командир истребительного авиационного полка и кавалер двух орденов Красного Знамени Павел Васильевич Кулаков геройски погиб 20 июля 1942 года в воздушном бою на Ленинградском фронте.

Имея такой пример, Валерий решил продолжить дело отца и поступить в Борисоглебское военное авиационное училище лётчиков имени В.П. Чкалова. К этому он готовился целеустремлённо и тщательно – школу окончил с серебряной медалью, занимался борьбой, бегом, имел 1-й разряд по лыжам, неоднократно становился чемпионом города.

Однако подняться в небо юноше не было суждено. Большое сокращение в армии и авиации 1960-х годов обрезало крылья многим офицерам, и прежде всего лётчикам. Перспектива оказаться невостребованным Валерия не устраивала. По рекомендации родного дяди, Героя Советского Союза, боевого лётчика Виктора Манкевича Валерий отправился в Ленинград и в 1957 году поступил на кораблестроительный факультет Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф.Э. Дзержинского. Таким образом, вместо воздушной стихии судьба вывела будущего Героя на морскую стезю.

Валерий Павлович честно признался, что вначале не планировал бороздить просторы морей и океанов, а хотел строить современные корабли. Однако развитие перспективного атомного подводного флота заставило его пересмотреть ранее принятое решение, и в 1962 году, сразу после окончания училища, лейтенант Кулаков был направлен на курсы переподготовки офицеров инженеров-механиков для службы на подлодках с ядерными энергетическими установками. Так началась его подводная карьера, впоследствии ставшая смыслом всей жизни.

Его первая флотская должность – командир третьей группы первого дивизиона электромеханической боевой части (БЧ-5) нового подводного атомного ракетоносца. Молодой специалист сразу же зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Его заметили и стали доверять новые должности и ответственные дела. Кулакову неоднократно доводилось ходить в дальние походы и выполнять боевые задачи в различных акваториях Мирового океана. Следует отметить, что даже по прошествии многих лет от каких-либо подробностей или деталей событий того периода собеседник умело уходил, ограничиваясь лишь упоминанием региона, например Тихий океан, Северная Атлантика и т.п. Однако удалось выяснить, что ему довелось участвовать в походах в районы боевых действий американского флота в период вьетнамской войны.

В 1976 году Валерий Кулаков возглавил первое подразделение гидронавтов-испытателей

– Выполняли задачи по обеспечению наших надводных сил при оказании ими помощи дружественной стране, сражавшейся с захватчиками, – так в самых общих словах ответил ветеран на вопрос, что конкретно делали там советские подводники.

Конец 1960-х и начало 1970-х годов ознаменовались значительным повышением внимания к морским глубинам как к сфере столкновения военных интересов различных государств. В связи с этим возникла необходимость в формировании специального глубоководного подразделения для противодействия вражеским устремлениям, а также решения исследовательских и иных специальных задач оборонной тематики. Опытный подводник с боевым опытом стал одним из немногих, кому страна в обстановке строжайшей секретности поручила освоить это новое направление деятельности.

Дальние морские походы продолжились, но уже в другом качестве и с заданиями, связанными с освоением больших глубин. В 1972 году на подводной лодке Б-69 Кулаков участвовал в океанском походе и первых испытаниях глубоководного комплекса в составе второго экипажа погружения. За этот поход ему была вручена самая высокая награда того времени – орден Ленина. В 1974 году прошёл на подводной лодке в надводном положении через Северную Атлантику из Кронштадта на Север. В 1975 году в стране была введена новая профессия – гидронавт, а в 1976-м Кулаков был назначен первым командиром подразделения гидронавтов-испытателей. Кроме того, в качестве командира подводной лодки специального назначения вместе с экипажами неоднократно успешно выполнял задания особой важности.

Как ни старался я выведать хотя бы некоторые детали тех операций, опытный гидронавт отвечал: «Кому положено, те знают, а остальным – ещё рано». О серьёзности проведённой работы молчаливо свидетельствуют звезда Героя, два ордена Ленина, ордена Красного Знамени, Красной Звезды и множество медалей на его морском кителе.

Богатая служебная биография подводника содержит ещё один характерный эпизод мужества и самоотверженности. В составе экипажа глубоководного комплекса «Селигер» Кулаков впервые в СССР погрузился на глубину более 2000 метров и выполнял там задачи в течение нескольких суток. Важно отметить, что предшественник «Селигера» – глубоководный комплекс «Архипелаг» – в ходе испытаний затонул, так что испытатели, в том числе и наш герой, прекрасно осознавали, на какой риск они идут. Кстати, в процессе испытаний случилась нештатная ситуация, грозившая катастрофой, но экипаж вовремя предпринял необходимые меры, поднял аппарат на безопасную глубину, устранил неисправность и продолжил работу.

Пользуясь уникальным случаем, я не мог не поинтересоваться у первоисточника: «Как там в бездне? Есть ли признаки ушедших в небытие цивилизаций, неизвестные науке обитатели, в конце концов?»

– Практически все об этом спрашивают. Нет, на глубине ничего неожиданного или непознанного не видел, – с улыбкой ответил Валерий Павлович. – Постоянно приходилось наблюдать за другим – за неисчерпаемым многообразием подводного мира... Кроме того, часто встречались последствия кораблекрушений. Особенно интересно было разглядывать остатки галер древних времён с хорошо сохранившимися амфорами в Средиземном море, – поделился воспоминаниями ветеран. – Так что нас, землян, ещё ждёт много интересных находок и исторических открытий.

Кстати, удалось выяснить, чем отли­чается подводная лодка специального назначения в нашем представлении от обычной. Прежде всего меньшими размерами и водоизмещением, особо прочным корпусом, уникальной энергетической установкой и наличием «глаз» – иллюминаторов, позволяющих наблюдать за всем глубоко под водой. Есть ещё множество других специфических особенностей, о которых собеседник традиционно умолчал.

– Теперь не жалею, что не стал лётчиком. Море тоже интересная стихия, – ответил на очередной мой вопрос подводник. – Моряку особенно радостно возвращаться домой после похода. Однажды сын даже не сразу узнал меня с бородой после длительного плавания, – вспомнил собеседник одну из сцен своего возвращения.

Впрочем, один из вопросов – «Сколько в общей сложности времени за весь период службы на море пришлось провести под водой» – застал Валерия Павловича врасплох. Стали считать вместе, умножая число походов на количество суток, проведённых в море. Получившаяся цифра – без малого пять лет – настолько его удивила, что пришлось ещё несколько раз заниматься арифметикой. Расчёты оказались верными. Именно так, не считаясь со временем, не подводя итогов, служило Родине его поколение.

И сегодня заслуженный ветеран, подводник-гидронавт Валерий Кулаков остаётся в строю. Он – заместитель председателя Клуба Героев Москвы и Московской области, почётный член правления Российской ассоциации Героев. Вместе с коллегами проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Часто бывает на военных кораблях и подводных лодках.

– Мы, моряки старшего поколения, гордимся, что наш Военно-морской флот развивается и наращивает мощь. Примеры того, как боевые корабли из различных морских акваторий успешно поражают удалённые объекты международных террористов, говорят о том, что усилия Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, министра обороны России, главкома ВМФ дают реальные результаты. А молодое поколение, за которым мы наблюдаем с высоты прожитых лет, достойно приумножает славные традиции Российского флота, – с удовлетворением отметил ветеран. – С таким подходом к флоту за будущее Отечества можно быть спокойным.

«Красная звезда» поздравляет Валерия Павловича, а также всех Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, всех, кто отдал себя честному и бескорыстному служению Родине, с Днём Героев Отечества. Долгих вам лет, здоровья и благополучия!