Союзный подводный десант

Этот уникальный учебно-тренировочный комплекс заработал в тестовом режиме с марта 2016 года. Тогда наши десантники доказали, что способны действовать не только в небе, но и под водой. Теперь водолазной подготовке обучаются курсанты десантного училища, военнослужащие различных спецподразделений российских Вооружённых Сил.

В декабре в глубоководном водолазном комплексе приступили к занятиям военнослужащие сил специальных операций Республики Беларусь. Они отрабатывают необходимые навыки с водолазами Рязанского ВВДКУ.

На входе в семиэтажное здание учебно-тренировочного комплекса нас встречает начальник кафедры инженерного обеспечения и водолазной подготовки полковник Александр Грушка.

В данный момент, по его словам, с белорусским спецназом под руководством инструкторов проводятся подводные стрельбы в тире. А так как тренировки проходят под водой и скрыты от глаз, полковник Грушка провёл для журналиста «Красной звезды» экскурсию по уникальному объекту.

– К нам приезжали военные атташе многих стран и были удивлены масштабам и количеству разнообразных тренажёров, – отмечает полковник Александр Грушка.

По словам преподавателя подводных взрывных работ подполковника Сергея Костюшина, с таким набором тренажёров водолазный комплекс – единственный в мире, который позволяет обучать специалистов практически по всем водолазным квалификациям.

Комплекс состоит из трёх основных частей – это береговой барокомплекс кратковременного пребывания, глубоководный бассейн по тактико-специальной подготовке и учебно-тренировочная башня глубиной 21 м.

– Кроме подводного тира, где можно отработать стрельбы из разного рода подводного оружия, есть много других тренажёров, используемых в тренировках и обучении курсантов и военнослужащих других подразделений, – рассказывает временно исполняющий обязанности начальника учебно-тренировочного комплекса «Водолазный» капитан-лейтенант Иван Епифанов.

Есть вышка для прыжков в воду высотой 3, 5 и 10 м, водотоки для создания течения скоростью до 5 м/с, подводная и надводная часть борта корабля для отработки действий штурмовых групп, минирования и разминирования корабля. На 10-метровой высоте висит макет вертолёта, с которого также отрабатываются прыжки в воду и десантирование при помощи альпинистского снаряжения.

Всеми этими тренажёрами пользуются и белорусские военнослужащие в тренировках совместно с нашими водолазами-инструкторами. Единственное отличие в их программе подготовки от обучения курсантов училища состоит в том, что белорусский спецназ уже знает, что такое спуски под воду, и владеет навыками работы с отдельными видами водолазного снаряжения.

Совместно с белорусским спецназом водолазы-инструкторы десантного училища отработали подводную борьбу, где, чтобы нейтрализовать противника, надо лишить его доступа к воздуху. По признанию самих водолазов, работать зачастую приходится в тёмное время суток в условиях ограниченной видимости. Но и этот нюанс в водолазном центре предусмотрен. Для имитации таких погружений служат рольставни, закрывающие окна в помещении бассейна.

– Обмен опытом с военнослужащими других стран – это всегда интересно и полезно. Тем более когда тренировки проходят в комплексе, где собрано столько тренажёров, благодаря которым можно отрабатывать все детали водолазного мастерства, – поделился первыми впечатлениями водолазный специалист командования белорусских сил специальных операций майор Антон Ляпич.

Трудностей, по его словам, в процессе тренировок не возникало, поскольку многие элементы им уже знакомы. Единственное, что отметил представитель белорусской армии, – здесь есть некоторые уникальные тренажёры и аппараты нового поколения, которых в белорусской армии пока нет. Вкупе с бесценным опытом российских инструкторов это станет хорошим подспорьем в выработке единых подходов к действиям союзного десанта не только на земле и в воздухе, но теперь ещё и под водой.

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Рязань