Дорога в армейскую жизнь

Этот путь от одной призывной кампании до другой плечом к плечу вместе с новобранцами проходят военные комиссары, вот уже на протяжении века отвечающие за важнейшую составляющую боеготовности нашей армии и обороноспособности страны – её укомплектованность. И здесь, оказывается, немало особенностей. Как из юношей рождается строй призывников, а спустя год происходит увольнение в запас, какая работа должна вестись по подготовке будущих защитников своей страны – тонкости этой важной работы оттачивались в течение двух дней на базе воинских частей и военных комиссариатов Западного военного округа в ходе сбора под руководством начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ – заместителя начальника Генштаба генерал-полковника Василия Тонкошкурова.

В СТРОЮ С МОЛОДЫМ ПОПОЛНЕНИЕМ

Отправка новобранцев в армию, где из вчерашних мальчишек вырастут мужественные парни, настоящие защитники Отечества, – ответственный и волнительный момент. И не только для самих призывников и их родителей, но и для военных комиссаров, на плечи которых возложена эта важная государственная задача. Чтобы успешно с ней справляться и быть готовым к различным условиям, ежегодно совершенствуется на практике мастерство, отрабатывается взаимодействие с различными ветвями власти и общественными организациями, внедряются новые формы в работе. Ведь мир не стоит на месте, и этот чёткий, отлаженный за почти 100-летнюю историю своего существования механизм требует совершенствования с учётом потребностей современности. В том, что военные комиссариаты шагают в ногу со временем и с молодым поколением, из года в год пополняющим ряды нашей армии, сомневаться не приходится. Способствуют этому в том числе и ежегодные сборы, где наряду с различными занятиями сугубо профессиональной направленности и военно-учётного дела обсуждаются наиболее актуальные вопросы, касающиеся призыва, внедряются и апробируются новые методики.



ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

Одна из них – реформа документов воинского учёта, начало которой было положено в 2014 году внедрением автоматизированной системы «Паспорт». Теперь на смену военным билетам приходят персональные электронные карты, микрочип которых обеспечивает хранение значительного объёма информации. Учётный документ нового поколения заверяется с помощью электронной подписи.

Как отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров, в настоящее время каждый призывник, уходящий со сборных пунктов в Вооружённые Силы, получает электронную персональную карту, а автоматизированной системой «Паспорт» оснащены порядка 90 процентов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации. Для призывников тех регионов, где в ближайшее время ещё ждут их поступления, военные билеты нового поколения пока печатают удалённо. С принципами работы экспериментального образца с расширенным спектром возможностей, установленного в военкомате Санкт-Петербурга, смогли ознакомиться участники сбора. Этот образец в отличие от имеющихся в других военных комиссариатах позволяет не только осуществлять персонализацию электронных карт, но и выдачу электронных жетонов вместо привычных металлических.

– После апробации на базе Западного военного округа, где проходил сбор, мы приступили к оснащению и вводу в эксплуатацию автоматизированной системы «Паспорт» в соединения и воинские части по всей России, – отметил генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Тем не менее пока полностью от бумажных носителей в военкоматах отказываться не собираются. На переходном этапе документы будут действовать как традиционные, так и электронные.

НА СЛУЖБУ –

ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ

Один из важных аспектов в работе военных комиссаров – профессионально-психологический отбор, которому наряду с состоянием здоровья призывников сегодня уделяется пристальное внимание. Ведь эффективность службы каждого отдельного новобранца будет зависеть не только от его навыков, образования, но и от заложенных самой природой способностей. Именно поэтому для одних подойдёт служба в таких войсках, как ВДВ или спецназ, а для других это окажется тяжёлым бременем, несмотря на желание и полное соответствие по здоровью. Из всего спектра специальностей, существующих в армии, для каждого подберут подходящую. Как? С помощью новых инновационных методик с использованием автоматизированных рабочих мест, которые также были продемонстрированы военным комиссарам в ходе практических занятий.

На военные комиссариаты, как и во все времена, возложены серьёзные задачи

Как подчеркнул начальник Главного организационно-мобилизационного управления, особое внимание в Министерстве обороны сегодня уделяется выявлению среди талантливой молодёжи юношей, склонных к научной работе в интересах армии.

– В рамках этой призывной кампании их отбор завершён, – рассказал он. – Во многих регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, 12 декабря состоится торжественная отправка новобранцев для прохождения службы в научных ротах. Хочу напомнить, что всего этой осенью их состав пополнится более чем 350 призывниками, и 39 из них – петербуржцы.

ПРИЗЫВ И НЕ ТОЛЬКО

Не секрет, что, помимо самого осуществления отправки молодого пополнения в войска, военные комиссары по долгу своей службы взаимодействуют с различными организациями, которые осуществляют общественный контроль за ходом призывной кампании и исполнением прав новобранцев. И это одна из важных составляющих их работы, которую нельзя недооценивать. «Общественников» можно встретить в составе призывных комиссий, и, как отмечают в ГОМУ, этой осенью по всей стране их работает более двух тысяч. Оттого в центре особого внимания в том числе и вопросы взаимодействия с общественными организациями.

УРОК МУЖЕСТВА

ДЛЯ ВОЕНКОМОВ

Его участникам сбора преподали юнармейцы школы № 210 города Санкт-Петербурга, которая стала площадкой для обмена опытом по военно-патриотической работе с молодёжью.

Здесь бережно хранят историю, а в музей, где собраны уникальные экспонаты времён блокады Ленинграда, приезжают школьники со всей России. Этот зал не оставляет равнодушным ни одного посетителя - воссозданная обстановка времен Великой Отечественной войны трогает душу, западает в сердце. Корешки от хлебных карточек, пропуска по ночному городу… И семиклассники Николай Клубович и Егор Латфулин, как будто два брата из того самого блокадного Ленинграда. Их стихи, так искренне прочитанные, звучат здесь, в этих стенах, как-то особенно реалистично, на несколько минут перемещая всех туда, в осаждённый город, и заставляя задуматься не только о прошлом и о том, что уроки истории нельзя забывать, но и о будущем.

Любить свою страну должен каждый призывник. Тогда служба в армии будет для него чем-то самим собой разумеющимся. Оттого ещё один пласт работы, в которой также задействованы военкомы, – воспитание будущего поколения защитников Отечества. И во взаимодействии с военкоматами сегодня проводится большое количество различных мероприятий военно-патриотической направленности, в том числе с привлечением юнармейцев.

– Хочу отметить, что в ряды этого движения уже вступили более 176 тысяч юношей и девушек по всей стране, нет ни одного субъекта, где не было бы сформировано региональное отделение. Этой осенью впервые направляются в войска для прохождения службы более 500, теперь уже бывших, юнармейцев. Сегодня они – военнослужащие по призыву. К слову, руководители региональных подразделений «Юнармии» в субъектах Российской Федерации включены в состав призывных комиссий, и большинство мероприятий военно-патриотической направленности на сборных пунктах проводится с их участием. А с недавних пор в военных комиссариатах появились специалисты по патриотической работе, в том числе для организации взаимодействия с этим движением, - рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, подчеркнув принципиальную важность этого решения.

– Допризывная подготовка к военной службе – гарант того, что в армию придёт физически, морально и психологически подготовленное пополнение, обладающее положительной мотивацией к прохождению военной службы. Именно поэтому современной молодёжи должно быть присуще чувство преданности Родине и готовности к её защите, – сказал генерал-полковник Тонкошкуров.

АРМИЯ НАЧИНАЕТСЯ

С… ВОЕНКОМАТА

Так, как и для всех, началась служба и для Николая Глинина, мечтавшего в юности стать офицером. Поскольку в его семье военных не было, мальчишка имел представление об армии только благодаря экскурсиям в воинскую часть, которая располагалась неподалёку от школы, куда частенько водили ребят. Именно поэтому разобраться, куда же лучше поступать парню, решившему во что бы то ни стало быть офицером, помог местный военком. А сам Николай и предположить не мог, что судьба вновь вернёт его в военный комиссариат, где уже он сам будет направлять мальчишек в армию, вспоминая при этом себя в юности.

В должности военного комиссара Хабаровского края генерал-майор запаса Николай Глинин уже восьмой год. За это время накоплено достаточно знаний и опыта, ещё больше прошло через его руки ребят. Только тех, кто отправился служить по призыву, наберётся порядка 20 тысяч. И для некоторых из них, как и для самого Николая, армия стала частью жизни. Порядка 30 процентов хабаровских призывников, отслужив год по призыву, выбирают контракт.

В том, что среди военкомов не бывает случайных людей, можно не сомневаться. Большинство из них – кадровые военные в прошлом, не понаслышке знающие все тонкости армейской профессии, а потому во многом благодаря своему опыту умеющие найти общий язык с новобранцами, а где-то и помочь советом. И Николай Глинин – не исключение. Своё профессиональное мастерство он доказал на конкурсе «Лучший военный комиссар», который проходил в рамках IV Всеармейского фестиваля «Арми-2017». Николай Глинин был признан лучшим военным комиссаром. Чествование победителя, как и других номинантов, собравшихся из разных уголков страны, прошло в торжественной обстановке в присутствии коллег в заключительный день сбора.

Как признался лучший военком, эта профессия требует большой отдачи, так как работа с людьми не терпит формализма. А выполнение столь важной государственной задачи – большая ответственность. Нынешний титул – почётный, но и обязывающий быть всегда на высоте, не снижая планки.

Как отметил в свою очередь генерал-полковник Василий Тонкошкуров, состязание на звание лучшего военкома проходил в этом году во второй раз и был значительно усложнён по сравнению с предыдущим годом, а состав комиссии, определявшей победителей, вошли высококвалифицированные эксперты Генерального штаба.

– Этот конкурс стал не только экзаменом на профессиональное мастерство, но и важным стимулом его совершенствования, – подытожил начальник Главного организационно-мобилизационного управления.

ВЕК НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

Стоит отметить, что в следующем году, 8 апреля, исполняется 100 лет со дня создания военных комиссариатов. Именно в этот день был принят «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам», активная деятельность которых в последующем позволила в кратчайшие сроки создать сильную Красную Армию.

Огромная работа военными комиссариатами была проделана по комплектованию войск, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, а также принимавших участие в установлении конституционного строя на Северном Кавказе. Велика заслуга военкомов и в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И это лишь некоторые вехи истории.

Но особый акцент в ходе сбора был сделан именно на столь важную памятную дату. Грядущему столетию была посвящена и специально организованная выставка, где были представлены уникальные экспонаты, в том числе реальные исторические документы. А в ходе конференции «История становления и развития военных комиссариатов» прозвучало немало интересных фактов из прошлого. Их в своих выступлениях коснулись генерал армии Михаил Моисеев, возглавлявший Генштаб в непростое для страны время, и бывший начальник управления ГОМУ генерал-лейтенант в отставке Валерий Астанин.

Часть из того опыта ветеранов, которым они поделились с участниками сбора, легла, в частности, в основу военно-исторического труда «Военные комиссариаты: история создания и развития», который готовится к выходу в свет в честь столетия.

Как отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Василий Тонкошкуров, на военные комиссариаты сегодня, как и в прежние времена, всё также возложены серьёзные задачи, от своевременного и качественного выполнения которых зависит состояние боевой и мобилизационной готовности Вооружённых Сил. Это и подготовка молодёжи к военной службе, учёт людских и транспортных ресурсов, планирование мобилизации на территории субъектов Российской Федерации, организация и проведение призыва.



