Вооружённые силы САР при поддержке ВКС России завершают уничтожение последнего анклава ИГИЛ на востоке страны, площадь которого сократилась до участка 7 на 11 км. Сегодня 6 российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории РФ, нанесли групповой удар по складам вооружения и боеприпасов, опорным пунктам и скоплению боевиков ИГИЛ в районе селения Эс-Сайяль (провинция Дейр-эз-Зор). Все назначенные цели уничтожены.

Групповой удар российской Дальней авиации позволил сломить ожесточённое сопротивление игиловцев в районе Эс-Сайяля, обеспечив существенное продвижение правительственных войск вперёд по фронту. Таким образом, заявление официального представителя Пентагона Эрика Пэхона, что якобы «большая часть территории, освобождённой в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и её партнёров», не более чем попытка выдать желаемое за действительное.

В течение последнего месяца суточная боевая работа международной коалиции по террористам ИГИЛ на востоке Сирии не превышала 3–5 ударов по одиночным целям вдали от опорных пунктов боевиков, тогда как за тот же период только для наступавших на восточном берегу Евфрата отрядов ополчения местных племён авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета и поражено более 1450 целей. А суммарное количество ударов коалиции в Сирии за месяц не превышает суточной нормы ударов по ИГИЛ авиации ВКС России.

Таким образом, от террористических группировок освобождена практически вся территория Сирии, включая места исторического проживания христиан. Сейчас важно, чтобы как можно скорее наладилась мирная жизнь в Сирии, чтобы люди могли вернуться к своим родным очагам, начали восстанавливать храмы и церкви. Именно это подчеркнул Президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций поместных православных церквей в понедельник.

Наше государство вместе с Русской православной церковью, а также другими религиозными организациями на протяжении ряда лет оказывает пострадавшим в Сирии гуманитарную помощь. «Считаю, что очень важную роль может сыграть в возвращении христианского населения Сирии и рабочая группа, созданная Русской православной церковью и Римско-католической церковью, – отметил глава Российского государства. – В её задачи входит составление каталога разрушенных сирийских храмов с целью их последующего восстановления». Таких храмов, как сообщил журналистам в Москве патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, более 120.

В интересах поддержки наступления отрядов народного ополчения восточных племён Евфрата и курдских отрядов самообороны авиацией ВКС России выполнено 672 боевых вылета

Россия будет помогать и представителям других конфессий, представленных в Ближневосточном регионе. Сирия, уместно будет пояснить, – страна многоконфессиональная. Крупнейшей по числу последователей религией на её территории является ислам – до начала гражданской войны 93 процента населения. Большинство мусульман – это приверженцы суннитской ветви ислама, но немало и шиитов, к которым принято относить и алавитов. Доля христиан оценивается в 5–6 процентов, православные из них представлены Антиохийской православной церковью.

«Мы будем помогать и представителям других конфессий, в том числе и представителям ислама, которые, как мы знаем, также очень серьёзно пострадали от рук бандитов, террористов и радикалов. Будем помогать и иудеям. К нам уже обратились некоторые еврейские организации с просьбой помочь восстановить иудейские святыни. Мы находимся в контакте с представителями еврейского населения Сирии... Будем вместе над этой проблемой работать», – сообщил Владимир Путин, обращаясь к главам делегаций поместных православных церквей.

Как на деле выглядит такая гуманитарная деятельность, могут рассказать в провинции Дейр-эз-Зор, восточную часть которой как раз заканчивают зачищать от боевиков ИГИЛ (международная террористическая группировка, запрещённая в РФ) сирийская армия и её союзники. На левом берегу реки Евфрат борьбу с игиловцами уже не первый год ведут также отряды местных арабов и курдов. Чтобы все участники антитеррористического фронта могли оперативно взаимодействовать, на днях создан Комитет по управлению восточными территориями Евфрата.

Первое собрание делегатов этого комитета состоялось с участием представителя российской группировки войск генерал-майора Евгения Поплавского 3 декабря в селении Эль-Сальхиях (в 7 км восточнее провинциального центра). В заседании приняли участие 23 делегата, представляющие интересы всех этноконфессиональных групп и народностей, проживающих к востоку от Евфрата.

Как сообщил собравшимся делегатам Евгений Поплавский, для непосредственного управления и организации взаимодействия с отрядами народного ополчения в населённом пункте Сальхиях развёрнут объединённый оперативный штаб, в состав которого, помимо российских военных советников, входят представители восточных племён Евфрата.

«Сегодня на первый план выходят вопросы возвращения к мирной жизни освобождённых районов, – продолжил представитель российской группировки войск. – Для этого в составе Объединённого оперативного штаба развёрнуто отделение российского Центра по примирению враждующих сторон, которое оказывает помощь шейхам и лидерам местных племён в формировании Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор.

В настоящее время специалисты Центра по примирению враждующих сторон совместно с представителями формируемых местных органов власти работают над созданием условий для возвращения мирных жителей и доставки гуманитарной помощи в районы на восточном берегу Евфрата. «Список наиболее нуждающихся в гумпомощи населённых пунктов уже подготовлен, и по нему начата совместная работа», – резюмировал Евгений Поплавский.

Избранный на собрании председатель Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор Гассан Аль-Юсеф выразил благодарность командованию российской группировки войск и лётчикам ВКС за помощь и поддержку в уничтожении ИГИЛ и освобождении от террористов населённых пунктов на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Им было также заявлено, что комитет будет организовывать свою работу при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон.

Сопредседатель комитета Махмуд Нури, курд по национальности, отметив, что народное ополчение эффективно воевало против ИГИЛ под российским командованием, поблагодарил Россию за помощь в возвращении мира на сирийскую землю и особо подчеркнул, что члены комитета рассматривают восточные районы провинции Дейр-эз-Зор как неотделимую часть Сирии. Им было заявлено, что курдские вооружённые формирования готовы обеспечить безопасность для российских военнослужащих, расположенных на восточном берегу Евфрата.

Согласно сообщению российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) его сотрудниками проведена гуманитарная акция в провинции Дейр-эз-Зор. Населению посёлка Сальхиях выданы 250 продовольственных наборов. Безопасность проведения акции обеспечивали военнослужащие российской военной полиции.

Правительственными силами САР и российским ЦПВС была обеспечена также безопасность проведения гуманитарного конвоя Международного Комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного Полумесяца в город Африн на северо-западе провинции Алеппо. В этом населённом преимущественно курдами районе, подвергаемом время от времени артиллерийским обстрелам со стороны формирований вооружённой оппозиции, сохраняется сложная гуманитарная ситуация. Поэтому помощь общим весом 114 тонн (продукты питания и медикаменты) была воспринята местными жителями с огромной благодарностью.

Активная совместная работа российского ЦПВС и органов местного управления по оказанию гуманитарной помощи населению продолжается и в других провинциях. Так, в населённый пункт Алькин провинции Деръа доставлена гуманитарная помощь общим весом 1950 кг (рис, мясные консервы, сахар). В ходе проведения акции российскими военными медиками оказана помощь 97 жителям, среди них 28 – дети.

Офицерами ЦПВС проведена рабочая встреча с руководством комитета национального примирения зоны деэскалации № 3 (Восточная Гута). В ходе встречи была уточнена информация по лагерям беженцев на территории провинции Риф Дамаск; кроме этого, отмечена необходимость активизировать работу по возвращению беженцев в свои дома. Известно, что, по оценочным данным Международного Комитета Красного Креста, около 10 млн человек являются перемещёнными лицами внутри и за пределами Сирии.

В провинции Хомс в результате совместной работы офицеров ЦПВС, комитета национального примирения зоны деэскалации № 2 и представителей местных администраций подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий пяти населённых пунктов. Таким образом, общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения на территории Сирии, увеличилось до 2299.