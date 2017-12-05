Факторы роста боеспособности

На совещании, которое проходило в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в Москве, были подведены итоги работы за 2017 год по отдельным видам обеспечения Вооружённых Сил, рассматривались вопросы о ходе выполнения госконтрактов на строительство и ремонт кораблей и о создании перспективного ракетного комплекса стратегического назначения.

Открывая совещание, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прежде всего сообщил о том, как исполняются поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина, которые глава государства дал в Сочи в ходе серии встреч с руководящим составом Вооружённых Сил и руководителями оборонной промышленности. На этих встречах обсуждались различные вопросы исполнения гособоронзаказа. Недавнее такое совещание, десятое по счёту, Владимир Путин провёл, как известно, в ноябре этого года.

– Всего в ходе этих совещаний Верховным Главнокомандующим было дано 402 поручения, в том числе 168 – Министерству обороны, - сообщил генерал армии Сергей Шойгу. – 142 из них исполнены в срок и в полном объёме, остальные находятся в стадии реализации.

Эти цифры красноречиво свидетельствуют об исполнительской дисциплине в военном ведомстве и проделанной конкретной работе, конечной целью которой является увеличение боевого потенциала государства Российского. И, по оценке министра обороны, выполнение поставленных президентом задач серьёзным образом повлияло на укрепление военной безопасности государства и повышение боеспособности армии и флота.

Поскольку одно из важнейших событий декабря в Вооружённых Силах – это начало нового учебного года и зимнего периода обучения, министр обороны, естественно, коснулся тематики боевой учёбы. Он привёл несколько фактов и цифр, иллюстрирующих выполнение плана боевой подготовки в завершившемся учебном году, и сообщил о самом важном предстоящем мероприятии боевой учёбы в 2018-м.

– В общей сложности проведено свыше 8 тысяч мероприятий боевой подготовки, – сообщил глава военного ведомства. – Среди них – стратегическое учение «Запад-2017», межвидовое тактическое учение сил Северного флота, Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций с высадкой морского десанта и боевой стрельбой, учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2017», а также ряд других мероприятий международного формата.

– План подготовки Вооружённых Сил выполнен в полном объёме, – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу, а затем коснулся планов на 2018 год.

– Крупнейшим мероприятием боевой учёбы следующего года станет учение «Восток-2018», которое пройдёт в августе–сентябре на территории Сибири и Дальнего Востока, – сказал министр, уточнив при этом, что в учении планируется задействовать силы и средства Восточного и Центрального военных округов и Северного флота.

Первый вопрос тематической части совещания касался итогов работы за 2017 год по отдельным видам обеспечения Вооружённых Сил, и прежде всего продолжающегося перевооружения армии и флота.

Министр обороны по этому поводу с удовлетворением констатировал продолжающийся неуклонный рост доли новейших вооружения и техники в частях и соединениях благодаря плановому и качественному выполнению гос­оборонзаказа.

– Этому во многом способствует внедрение Единой информационной системы расчётов по государственному оборонному заказу, что позволило перейти на оптимальные механизмы финансирования госконтрактов, – отметил он.

Для бережной эксплуатации и хранения новой современной техники необходимы соответствующие условия. В этом смысле важно, отметил генерал армии Сергей Шойгу, что поставки вооружения и техники осуществляются синхронно с созданием соответствующей военной инфраструктуры.

Крупнейшим мероприятием боевой учёбы следующего года станет учение «Восток-2018»

– Используя новые технологии строительства, единые стандарты и типовые проекты, мы ежегодно вводим в эксплуатацию около 3 тысяч зданий и сооружений, – сообщил он.

Положительно оценил глава военного ведомства и работу системы материально-технического обеспечения, отметив, в частности, оперативное осуществление переброски войск и доставки грузов.

– Главная цель, которую мы перед собой ставим по всем видам обеспечения, – поддержание высокого уровня боеготовности Вооружённых Сил, – подчеркнул министр.

Второй вопрос тематической части селекторного совещания касался выполнения госконтрактов на строительство и ремонт кораблей и подводных лодок для Военно-морского флота.

Сообщив, что в 2017 году в рамках 35 госконтрактов выполняются работы по созданию 9 головных и строительству 44 серийных боевых кораблей и судов обеспечения, генерал армии Сергей Шойгу перечислил полученные ВМФ от Объединённой судостроительной корпорации корабли и суда. Так, Тихоокеанскому флоту корабелы передали корвет проекта 20380 «Совершенный», Северному флоту – ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» и Черноморскому флоту – спасательно-буксирное судно проекта 22870.

Строительство кораблей и судов сдаточной программы 2017 года уже завершено, продолжаются их испытания. И на совещании речь шла о том, что делается для их скорейшего принятия в состав ВМФ.

Завершающий вопрос повестки дня касался создания перспективного ракетного комплекса стратегического назначения. Его обсуждение прошло в закрытом режиме.