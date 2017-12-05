Звёзды хоккея в Заполярье

На стадионе Центра морской и физической подготовки в Североморске состоялось спортивное событие, всколыхнувшее гарнизоны Мурманской области. По приглашению командующего Северным флотом в гости к воинам-североморцам из Москвы приехала команда «Звёзды хоккея» и провела с ними товарищеский матч.

Встреча команды штаба и управления Северного флота ­«К-21», которую возглавляет командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, и звёзд мирового хоккея стала настоящим праздником для флотской столицы. Экипажи кораблей и представители воинских частей с огромными плакатами и флагами, школьники, ветераны и спортсмены-любители обступили хоккейный корт. Трибуны стадиона расцвели российским триколором и Андреевским стягом.

В составе сборной «Звёзды хоккея» из Москвы приехали прославленные мастера советского и российского хоккея. Неоднократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России, игроки КХЛ и НХЛ впервые вместе посетили Заполярье. Среди них были прославленные хоккеисты Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, а также один из выдающихся музыкантов современности – народный артист России Игорь Бутман.

Участников грандиозного события приветствовали командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков. На площадке перед кортом состоялся парад 19 взрослых и 4 детских хоккейных команд. Все они сформированы на базе объединений и соединений Северного флота.

Перед началом игры джазовый вариант негласного хоккейного гимна исполнил народный артист России Игорь Бутман, который затем сменил саксофон на клюшку и включился в ледовый бой. Наблюдая за игрой профессионалов, стадион в этот день кипел от накала эмоций и высокого градуса радости общения. Казалось, что здесь собрались все любители спорта флотской столицы.

На базе объединений и соединений Северного флота сформированы 19 взрослых и 4 детские хоккейные команды

Посмотреть на уникальную игру пришли целыми семьями с маленькими детьми. Бойко шла торговля в палатках «Военторга». Болельщики в перерывах между периодами с удовольствием подкреплялись на полевой кухне ароматной гречневой кашей и горячим чаем. А детвора не слезала с выставленных здесь же легендарного танка Т-34 и противотанковой самоходной установки Су-100, которые входят в недавно сформированный на Северном флоте взвод исторической бронетехники.

Товарищеская встреча завершилась со счётом 12:9 в пользу гостей. Нескрываемое удовольствие от игры легко читалось на лицах хоккеистов. И даже у строгих адмиралов глаза светились от счастья. Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, основной результат сегодняшней игры – это победа не какой-то конкретной команды, а всего хоккейного движения на Северном флоте.

Для многих мужчин и юношей, которые увлекаются хоккеем, сбылась давняя мечта – они смогли вживую пообщаться со своими кумирами, задать им вопросы, сфотографироваться вместе и взять автографы на память. У хоккея на Северном флоте давние богатые традиции. Как отмечают старожилы, зарождение хоккейного движения на флоте относится к концу 1940-х годов. Тогда в СССР начали проводить первые турниры и чемпионаты по хоккею с шайбой. В спортивные 1970-е годы на всю область была известна команда военнослужащих срочной службы «Шторм».

В постсоветский период хоккейное движение на Северном флоте практически угасло. Его возрождение началось уже в 2013 году и с каждым годом набирает мощь. Хорошим примером для военнослужащих стал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, который многие годы преданно занимается этим видом спорта.

Справедливости ради надо отметить, что в исторической встрече с легендами хоккея из девяти забитых шайб два удара нанёс капитан команды «К-21», центральный нападающий первой пятёрки Николай Евменов.

– Да, дали забить, – улыбнулся Николай Анатольевич. – Признаться, я не думал, что когда-то доведётся играть на одном льду с такими мастерами. Будет хорошо, если товарищеские встречи с профессионалами станут традицией.

Теперь военнослужащие не только сами увлечённо играют в хоккей с шайбой, но и готовят себе достойную смену. Год назад впервые состоялся детский турнир, в котором участвовали не только мальчики, но и девочки. В этом году к ним должны присоединиться новые команды. Ведь хоккей – именно тот вид спорта, любовь к которому зарождается в детстве, – на собственном опыте убедился известный саксофонист Игорь Бутман.

– Заниматься хоккеем я стал гораздо раньше, чем музыкой, – рассказал в перерыве Игорь Михайлович. – Сначала начал бегать с клюшкой во дворе, а потом уже пошёл в музыкальную школу играть на кларнете.

Своими впечатлениями от встречи охотно поделился знаменитый хоккеист, игрок НХЛ и КХЛ Сергей Фёдоров, которого северяне до сих пор считают своим земляком.

– Я жил в Апатитах с 1978 года и знаю, что такое девять месяцев в году зима, а остальное – лето, – подтвердил Сергей Фёдоров. – Предложение слетать в Мурманск поступило неожиданно, но отказать себе в такой возможности просто не мог. Думаю, что и зрители довольны. Мне очень приятно оказаться на родной земле и ощутить атмосферу Севера. Я ведь в своё время побывал во всех городах Мурманской области, где играли в хоккей.

Состоявшаяся игра со звёздами хоккея открыла новый сезон 2017–2018 года и стала убедительным аргументом в пользу развития спорта во флотской столице. В прошлый сезон, напомним, сборная Северного флота стала бронзовым призёром чемпионата Вооружённых Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой. Нынешний год обещает быть не менее насыщенным новыми победами. В этом сезоне наряду с традиционными турнирами впервые состоится чемпионат Северной военной хоккейной лиги.



Североморск

На снимке: в атаке командующий СФ вице-адмирал Николай ЕВМЕНОВ.