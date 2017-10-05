Орден на знамени

В этом году Череповецкому училищу исполняется 60 лет. Созданное 10 октября 1957 года на базе реформированного Лепельского военно-пехотного училища, оно за время своего становления и развития сменило ряд наименований. Но на всех этапах готовило высококлассных специалистов для Вооружённых Сил. Из стен учебного заведения вышли более 14,5 тысячи выпускников, 355 из них окончили вуз с золотой медалью, а более 2,5 тысячи – с дипломом с отличием. 30 воспитанников училища дослужились до генеральских званий. Многие офицеры удостоились государственных наград, а выпускнику 1967 года генерал-полковнику Николаю Костечко присвоено звание Героя Российской Федерации.

– Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники занимает особое место среди вузов Минобороны России, – подчеркнул, выступая на торжественном митинге, посвящённом вручению ЧВВИУРЭ ордена Жукова, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков. – Учебное заведение, созданное на базе военно-пехотного училища, вот уже шесть десятилетий является кузницей кадров. Специалисты, вышедшие из стен прославленного вуза, находились и находятся на передовых рубежах научной мысли, на острие борьбы по упреждению агрессивных замыслов наших недругов.

Как отметил Николай Панков, сегодня в стенах уникального учебного заведения по-прежнему готовят высококвалифицированных специалистов, повседневная деятельность которых имеет исключительно важное значение для обеспечения безопасности государства. «Информация, добытая ими, не раз становилась определяющей при принятии руководством страны важнейших решений в области обороны, способствовала успеху российского оружия в «горячих точках», – сказал статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ.

Важно отметить, что за последние годы училище не только сохранило свою уникальность, но и расширило диапазон подготовки кадров, в том числе столь универсальных, как офицеры Национального центра управления обороной Российской Федерации. По словам Николая Панкова, награждение ЧВВИУРЭ орденом Жукова – это заслуженная оценка напряжённого и добросовестного труда всего коллектива вуза, его вклада в повышение боеспособности Вооружённых Сил, в защиту национальных интересов России.

– Безусловно, высокая государственная награда и ко многому обязывает, – подчеркнул Николай Панков. – Выражаю уверенность, что одно из лучших военных учебных заведений страны и на новом этапе своей истории будет крепнуть и развиваться во имя процветания нашей Родины.

Обучение в этом вузе всегда считалось престижным и перспективным. Кандидатов отбирают на конкурсной основе, а обучение организовано на четырёх факультетах – инженерном, командном, факультетах радиосвязи и автоматизированных систем управления. Курсанты занимаются в аудиториях, а полученные знания закрепляют на практике в ходе тренировок на учебном полигоне, во время выездов на войсковые стажировки и ремонтную практику.

У Череповецкого училища – завидные перспективы. Разработана и утверждена Программа развития вуза до 2020 года: в соответствии с этим документом масштабно совершенствуется учебно-материальная база, завершается строительство нового курсантского общежития, физкультурно-спортивного комплекса с бассейном и хоккейной площадкой, культурно-досугового центра. Не так давно в интересах вуза был сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс, квартиры в котором получили многие командиры и преподаватели. Возведённая по современным технологиям новостройка в какой-то степени даже украсила город, добавив городским кварталам притягательности и уюта.

Важно отметить и то, что училище регулярно пополняется современными образцами вооружения, военной и специальной техники. Сегодня оно укомплектовано ими более чем на 90 процентов. Активно внедряются электронные образовательные ресурсы, современные методики обучения, налажено постоянное взаимодействие с профильными воинскими частями и предприятиями промышленности, в том числе в форме стажировок преподавательского состава и курсантов, участия в учениях и испытаниях. Педагоги училища регулярно повышают квалификацию в ведущих вузах страны, а курсанты регулярно занимают высокие места на международных олимпиадах по математике, информатике, иностранному языку. Одно из важных направлений подготовки – обучение иностранным языкам. Кафедра этой учебной дисциплины укомплектована квалифицированным преподавательским составом, а учебные аудитории оснащены новейшей лингвистической аппаратурой.

После оглашения Указа Президента РФ о награждении ЧВВИУРЭ орденом Жукова Николай Панков прикрепил награду к знамени учебного заведения и передал этот символ доблести начальнику училища генерал-майору Андрею Долгову. В ответном слове руководитель вуза подчеркнул: «Мы, современное поколение воинов, дорожим славным наследием ветеранов, сохраняя и преумножая лучшие традиции Российской армии. Награждение училища орденом Жукова вызывает у всех нас огромное чувство гордости и обязывает к высокой ответственности за выполнение стоящих перед коллективом задач. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники и в дальнейшем будет вносить достойный вклад в подготовку специалистов, следуя своему девизу – «Величие Родины – в наших славных делах!».

Нельзя не упомянуть и о том, что вуз действенно участвует в жизни региона. Оно проявляется в первую очередь в активной военно-патриотической работе. Так, шефским вниманием со стороны училища охвачены все школы, детские дома и центры образования Череповца. Школьники в ходе регулярных экскурсий знакомятся с бытом военнослужащих, с комнатой истории Вологодской области, созданной и размещённой на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин, с музеем училища. С 2016 года совместно с правительством региона в ЧВВИУРЭ реализуется проект «Сыны полка», в рамках которого шестеро воспитанников из трудных семей на базе училища проходят обучение и начальную военную подготовку. Кроме того, решением командующего войсками Западного военного округа за вузом закреплён статус Регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе.

– Несколько лет назад училище находилось на грани закрытия, но благодаря вмешательству нашего сенатора Юрия Леонидовича Воробьёва и решению министра обороны генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу, ему был возвращён статус самостоятельного учебного заведения и историческое наименование, – подчёркивает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. – Сегодня большой день для Череповца и всей Вологодской области. Решение главы государства о вручении училищу такой высокой награды, как орден Жукова, – это результат многолетней работы руководства, научно-педагогического состава и всего коллектива вуза. Напряжённый труд многих людей доказал значимость и необходимость училища для Вооружённых Сил и всей нашей страны.

…На Вологодчине, как и в других регионах страны, сегодня много внимания уделяют военно-патриотическому воспитанию молодёжи, сохранению ратных традиций Отечества, его героической истории. Активно развивается и юнармейское движение. В настоящий момент в области насчитывается уже свыше 160 юнармейских отрядов, в которых занимаются свыше 2,5 тысячи юношей и девушек. К слову, это лучший показатель на всём Северо-Западе России. В день вручения Череповецкому училищу высокой государственной награды на территории вуза прошла церемония вступления в «Юнармию» ещё 27 юных череповчан, готовых связать свою судьбу с защитой Родины. Значки с красным орлом – символом движения – вручили череповецким юнармейцам представители руководства Минобороны России и правительства Вологодской области.

Поздравляя новых членов юнармейского движения, Николай Панков напомнил, что идея создания «Юнармии» была озвучена министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу лишь чуть более года тому назад. Это предложение было доложено Президенту Российской Федерации и получило его поддержку. Как подчеркнул статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, за столь короткое время юнармейские отделения появились во всех субъектах страны, а в рядах «Юнармии» уже более 165 тысяч человек.

В то же время в Минобороны России отмечают: никакой «гонки» за количественными показателями при формировании юнармейского движения нет. «Мы полагаем, что в «Юнармию» должны приходить те, кто любит Россию, свой родной край, уважает старших – дедов, прадедов, их трудовые и ратные дела, – отметил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, обращаясь к новоиспечённым юнармейцам в Череповце. – Вступление в юнармейские ряды – правильный выбор. Вас ждут интересные, содержательные дела как на региональном, так и на федеральном уровнях. Обещаю, что у вас будет очень интересная программа действий, а потенциал Минобороны России, возможности ДОСААФ, армейского спорта будут в вашем распоряжении».





Фото Вадима ГРИШАНКИНА

Череповец