Мирное небо Содружества

Об итогах совместного учения, а также о перспективах развития Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ рассказывает командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор ГУМЁННЫЙ.

– Виктор Васильевич, объясните, что собой представляет Объединённая система противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств? Для каких целей она создана? Какие боевые структуры входят в её состав?

– В феврале 1995 года главы десяти государств – участников СНГ, исходя из общих интересов, подписали соглашение «О создании объединённой системы ПВО государств – участников СНГ».

Она создана для обеспечения охраны границ государств – участников СНГ в воздушном пространстве совместного контроля за порядком его использования оповещения о воздушно-космической обстановке, предупреждения о воздушном и ракетном нападении, а также ведения согласованных действий войск ПВО государств – участников СНГ по отражению воздушно-космического нападения.

Изначально в составе объединённой системы ПВО было 10 государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина.

В 2008 году Грузия официально вышла из состава СНГ, а с 2012 года Украина перестала участвовать в мероприятиях объединённой системы ПВО. Таким образом, в настоящее время в её составе восемь государств.

В рамках двусторонних соглашений с Россией подписано соответствующее соглашение с Туркменистаном и он принимает участие в совместных мероприятиях в качестве наблюдателя.

– Какими силами и средствами сегодня располагает Объединённая система противовоздушной обороны, как они взаимодействуют?

– В состав объединённой системы ПВО государств – участников СНГ входят соединения и части зенитных ракетных и радиотехнических войск, силы истребительной авиации и пункты управления ПВО и авиации вооружённых сил стран – участников СНГ.

Всего в боевой состав Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ входят 19 авиационных частей, 9 бригад ПВО, 38 частей, 16 частей РТВ, 3 части РЭБ.

Для согласования усилий и координации действий этих войск и сил создан Координационный комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ. Председательствует в Координационном Комитете главком ВКС России, заместитель председателя – начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего ВКС, члены комитета – главнокомандующие и командующие войсками ПВО вооружённых сил государств – участников СНГ и другие должностные лица.

В рамках Объединённой системы ПВО организовано совместное боевое дежурство по ПВО, к которому ежесуточно привлекаются боевые расчёты пунктов управления, зенитных ракетных и радиотехнических подразделений, экипажи истребителей и боевых вертолётов. Не менее двух раз в год дежурные силы проверяются полётами авиации.

Порядок взаимодействия сил и средств определяется планом, который разрабатывается Координационным комитетом и утверждается Советом министров обороны государств – участников СНГ.

В боевой состав Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ входят 19 авиационных частей, 9 бригад ПВО, 38 частей ЗРВ, 16 частей РТВ, 3 части РЭБ

Практические вопросы взаимодействия при совместном боевом применении войск и сил Объединённой системы ПВО ежегодно отрабатываются в ходе тренировок с органами управления и дежурными по ПВО силами. Тренировки проводятся с реальным обозначением воздушного противника. Выучка совершенствуется на ставших уже традиционными совместных учениях с боевой стрельбой «Боевое Содружество».

Общее руководство дежурными по ПВО силами осуществляет председатель Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

Непосредственно войсками и силами ПВО каждого государства управляют и главнокомандующие, командующие войсками ПВО этих государств с учётом Плана взаимодействия сил и средств ОС ПВО.

Координируются действия сил и средств из Центра управления Главного командования ВКС Российской Федерации.

– Не так давно проходило совместное учение с боевой стрельбой «Боевое Содружество – 2017» В чём его особенности? Большим ли был состав участников?

– «Боевое Содружество – 2017» отличалось от других учений и имеют ряд особенностей. Если кратко, то их суть в предотвращении военной угрозы государствам – участникам СНГ не только в воздушном пространстве, но и на земле.

Специфика учения в этом году заключалась в том, что оно проводилось на нескольких полигонах государств – участников СНГ: первый эпизод – на полигоне Ашулук (Россия); второй – на полигоне Сары-Шаган (Казахстан); отдельный эпизод – на полигонах Харбмайдон и Чорух-дарон (Таджикистан).

Во-первых, предстояло дать практику командующим, командирам и штабам в управлении подчинёнными соединениями и частями. Во-вторых, повысить уровень боевой слаженности войск и сил ПВО вооружённых сил государств – участников СНГ и практически отработать их взаимодействие при ведении боевых действий. И, наконец, в-третьих, исследовать все проблемные вопросы, определить перспективы.

Цели учения достигнуты. Сначала были созданы группировки авиации и войск ПВО государств – участников СНГ в регионах коллективной безопасности. После прибытия на полигоны органы управления, войска и силы изготовились к боевым действиям в составе группировки, затем вели их. Задача заключалась в уничтожении бандформирований на земле и их средств воздушного нападения в воздухе.

К совместному учению были привлечены силы и средства ПВО и авиации вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

– А какая техника применялась на учении «Боевое Содружество – 2017»?

– К учению привлекались силы и средства ПВО и авиации вооружённых сил всех задействованных стран. Это соединения и части зенитных ракетных войск, на вооружении которых стоят ЗРС, ЗРК С-400, С-300 различной модификации, С-200В, С-125М-К (М2), С-75М3, «Круг», «Куб», «Оса», ПЗРК «Стрела-2М», а также авиационные части на самолётах различной модификации: дальняя авиация на самолётах Ту-22М3; истребительная авиация на самолётах Су-27, Су-30, МиГ-29, МиГ-31; бомбардировочная авиация на самолётах Су-34; штурмовая авиация на самолётах Як-130, Су-25; разведывательная авиация на самолётах Су-24МР.

Во всех эпизодах учения суммарно участвовали более 2300 человек и 600 единиц техники, в том числе на полигоне Ашулук около 1300 человек и 300 единиц техники.

– В чем уникальность, преимущества Ашулука?

– Полигон Ашулук – уникальный учебный центр Воздушно-космических сил. На территории Астраханской области он занимает площадь 120х38 км с зоной безопасности около 20,7 тыс. гектаров.

Полигон был сформирован в 1960 году как учебный и научно-исследовательский центр боевого применения зенитных ракетных войск противовоздушной обороны.

Сейчас Ашулук – межвидовой полигон. Здесь проводятся учения с соединениями и частями зенитных ракетных и радиотехнических войск, авиации Воздушно-космических сил, а также с соединениями Сухопутных войск. Географическое положение полигона позволяет применять весь диапазон высот для запуска ракет-мишеней, а сухой континентальный климат – проводить учения с войсками круглогодично.

На Ашулуке испытывается новейшее вооружение, поступающее на оснащение Вооружённых Сил РФ.

– Какие действия отрабатывались на Ашулуке в ходе совместного учения «Боевое Содружество – 2017»?

– В динамике первого эпизода отрабатывались практические действия по подготовке и совместному применению соединений и частей ПВО вооружённых сил Армении, Белоруссии, Киргизии и России в Кавказском регионе коллективной безопасности.

В ходе активной фазы истребительная авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации, отразив массированный ракетно-авиационный удар, завоёвывала господство в воздухе, практически уничтожила воздушную мишень «Дань-М», выполнила имитацию ближнего манёвренного воздушного боя «пара на пару» истребителями МиГ-29.

В ходе ответно-встречного удара авиация наших Воздушно-космических сил и военно-воздушных сил Белоруссии уничтожила военные объекты и живую силу бандформирований в местах их сосредоточения. Действия ударной авиации прикрывали истребители Су-30СМ.

Силы воздушной обороны Киргизии вели боевые действия по срыву поставок вооружения и материальных средств условному противнику в районе приграничного вооружённого конфликта. При этом использовались самолёты и вертолёты транспортной авиации.

Зенитные ракетные войска Армении, силы воздушной обороны Киргизии, Воздушно-космические силы России и войск противовоздушной обороны Белоруссии совместно отражали массированный ракетно-авиационный удар с выполнением боевых стрельб.

– В чём суть эпизодов, разыгранных на полигонах других государств?

– Второй эпизод совместного учения разыгрывался на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Там с 11 по 17 сентября отрабатывались вопросы, связанные с подготовкой и применением соединений и частей сил воздушной обороны вооружённых сил Казахстана в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

Отдельным эпизодом в рамках совместного учения на полигонах Харбмайдон и Чорух-дарон стали боевые стрельбы расчётами ВВС и ПВО вооружённых сил Таджикистана с ЗРК «Оса» и ПЗРК «Стрела-2М».

– Несколько слов, пожалуйста, о мишенной обстановке?

– Все эпизоды «Боевого содружества – 2017», в том числе и практические боевые стрельбы подразделений зенитных ракетных войск, были максимально приближены к реальной боевой обстановке и охватывали весь спектр задач, возникающих при ведении реальных боевых действий.

Действия противника имитировали мишени, обозначающие баллистические и крылатые ракеты, самолёты тактической авиации, беспилотные летательные аппараты.

Для создания мишенной обстановки использовались ракеты-мишени «Кабан», имитирующие баллистические цели. Ракеты-мишени «Пищаль-Б», «Армавир-ВУ» и «Бекас» имитировали цели, летящие на больших и средних высотах – до 18 километров.

В свою очередь ракеты-мишени 95Я6-2М, запускаемые боевыми машинами ЗРПК «Панцирь-С», ракеты-мишени «Армавир-75МВУ1», воздушные мишени Е-95 имитировали высокоскоростные, малоразмерные средства воздушного нападения, летящие на малых и предельно малых высотах.

Все боевые расчёты, привлекаемые к совместному учению, в целом справились с задачей, все цели были уничтожены.

– Как вы оцениваете уровень профессионализма боевых расчётов?

– Он позволяет им выполнить задачи по предназначению.



