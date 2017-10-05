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Переговоры в Москве

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Переговоры в Москве Фото Вадима ГРИШАНКИНА.

Министр обороны Российской Федерации и король Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке

На встрече в Москве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, прибывшему в Россию с государственным визитом, обсудить вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке.

«Уверен, что состоявшиеся сегодня переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным придали мощный импульс развитию российско-саудовских отношений в различных направлениях», – сказал генерал армии Сергей Шойгу, поприветствовав Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда. По словам министра обороны РФ, военное ведомство уделяет большое внимание развитию двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.
«Полагаю возможным затронуть в нашей беседе вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке. Сегодня в условиях усиления террористической активности в мире требуется сплочённость всего международного сообщества в борьбе с этим злом», – подчеркнул глава Минобороны России на встрече.
«Рассчитываю, – заключил генерал армии Сергей Шойгу, – что наша сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооружёнными силами двух стран».

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Евгений ПОДЗОРОВ, «Красная звезда».

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