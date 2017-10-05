Неотвратимое возмездие

Минобороны России продолжает специальную операцию по ликвидации террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России. – Ред.) и примкнувших к ней боевиков, атаковавших 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб, сообщил в среду журналистам официальный представитель военного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Развёрнутая Минобороны России в Сирии многоуровневая система разведки обеспечивает непрерывный поиск и сбор данных о местонахождении главарей «Джебхат ан-Нусры», что позволяет наносить точные удары по экстремистам.

3 октября, рассказал генерал-майор Игорь Конашенков, российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства «Джебхат ан-Нусры» во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни. После подтверждения по нескольким каналам данных о прибытии террористов и начале совещания командование российской группировки войск в Сирии приняло решение о нанесении воздушного удара. Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолёты Су-34 и Су-35.

В результате удара главарь «Джебхат ан-Нусры», по словам официального представителя Мин­обороны России, получил множественные тяжёлые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии. Вместе с многочисленной (около 50 человек) охраной также уничтожены 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусры», в том числе ближайший помощник аль-Джуляни – начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи. Ещё более десятка боевиков получили ранения различной тяжести.

«Специальные мероприятия Минобороны России по уничтожению террористов, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, будут продолжены», – подчеркнул генерал-майор Игорь Конашенков. При этом он добавил, что «основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ (запрещена в России. – Ред.) в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег».

Специальные мероприятия Минобороны России по уничтожению террористов, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, будут продолжены

«По всей видимости, – сказал официальный представитель Минобороны России, – успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС и стремительное освобождение от ИГИЛ долины Евфрата идут в разрез с планами американских партнёров. Очередным примером тому стала попытка террористов провести скоординированную по времени и месту атаку в конце прошлой недели в тылу сирийских войск».

В ночь на 28 сентября около 300 боевиков ИГИЛ выдвинулись из района населённого пункта Рукбан на десятках внедорожников к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс. Причём крупный отряд террористов успешно обошёл все скрытые посты сирийских войск в районах селений Харбат Аш-Шхеми и Эль-Басири вовсе не по везению, а имея на руках совершенно точные координаты, которые можно получить только посредством воздушной разведки. Эти координаты, как заметил генерал-майор Игорь Конашенков, были обработаны специалистами и затем заботливо переданы боевикам для осуществления диверсионно-террористических акций.

В течение последней недели развёрнутая в Сирии многоуровневая система разведки Минобороны России вскрыла наиболее важные объекты ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Это – командные пункты террористов, крупные склады оружия и боеприпасов, ангары с бронетехникой ИГИЛ в районе населённого пункта Меядин.

Для поражения данных объектов 5 октября из акватории Средиземного моря подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли из подводного положения два залповых удара десятью крылатыми ракетами «Калибр». Удары преследовали цель поддержать успешные наступательные действия сирийской армии в долине реки Евфрат. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение всех назначенных целей. Группировке ИГИЛ в районе населённого пункта Меядин нанесён существенный урон как в живой силе, так и в технике.

С рассветом 28 сентября отряд вооружённых экстремистов попытался захватить господствующие высоты вокруг города Эль-Карьятейн. Одновременно в этот же день игиловцы провели серию скоординированных атак на другие посты сирийских войск, расположенные вдоль стратегически важной трассы Пальмира – Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение группировки сирийских войск в долине Евфрата и доставляется гуманитарная помощь.

«Перечисленные атаки террористов объединяет только одно – все они осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населённого пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, – сделал вывод официальный представитель Минобороны России. – Той самой, где расположена «военная миссия США» и куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов».

«Красная звезда» в предыдущих номерах рассказывала о тревожной ситуации, возникшей в конце прошлой недели на востоке провинции Хомс. Как рассказал в среду генерал-майор Игорь Конашенков, сирийской армии пришлось приложить значительные усилия, чтобы нейтрализовать мобильные группы ИГИЛ на трассе Пальмира – Дейр-эз-Зор и освободить захваченные боевиками населённые пункты. При этом он предупредил, что «если американская сторона рассматривает такие операции как непредвиденные «случайности», то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных «случайностей» в подконтрольной им зоне».

Российская сторона прилагает сегодня большие усилия и по решению гуманитарных проблем в освобождённых от вооружённых формирований районах САР. Информационные бюллетени Минобороны о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации ежедневно повествуют о новых шагах по восстановлению мирной жизни. Так, в четверг было сообщено, что всего в Сирийской Арабской Республике проведено 1635 гуманитарных акций, а общий вес доставленного гуманитарного груза – 2209 тонн. По линии ООН проведены 3 гуманитарных конвоя. В населённые пункты Хаджми и Кхель (провинция Деръа), Эль-Хула (провинция Хомс) доставлены продукты питания, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом 385 тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 74 жителям, всего же медицинскую помощь получили 58 432 жителя САР.

В результате высокоточного удара ВКС России главарь «Джебхат ан-Нусры» тяжело ранен и впал в кому, а 12 полевых командиров террористов уничтожены вместе с многочисленной охраной

В свою очередь агентство РИА Новости в среду сообщило, что отряд разминирования Вооружённых Сил РФ, созданный на базе Международного противоминного центра, совместно с сирийскими инженерными подразделениями успешно разминировал территорию радиовещательной станции на западе Дейр-эз-Зора – в районе Бгхейлие, расположенном на въезде в город. Он был освобождён от боевиков «Исламского государства» более двух недель назад, но разминирование тогда не проводилось. Как рассказал корреспонденту агентства Михаилу Алаеддину на месте событий один из сапёров отряда, «разминирован комплекс зданий радиовещательной станции в районе Бгхейлие. На территории обнаружено 8 самодельных фугасов, в одном из зданий на входе был установлен фугас на растяжке».

Разминирование территории этого важного объекта российские сапёры проводили совместно с сирийскими военнослужащими, возглавляемыми командиром 484-го инженерного батальона полковником Талебом.

А на территории школы для глухонемых в Дейр-эз-Зоре была обнаружена БРДМ, начинённая различными взрывчатыми веществами – порядка 700 килограммов в тротиловом эквиваленте. После предварительного разминирования её отбуксировали в безопасное место, чтобы не повредить здание школы, и уничтожили. Надо отметить, что за первые дни работы в районе авиабазы и в освобождённых районах Дейр-эз-Зора российские сапёры обезвредили уже около четырёх тысяч мин и самодельных взрывных устройств.



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Общая военная ситуация в Сирии благоприятна для правительственных сил, которые в целом уверенно владеют стратегической инициативой. «Исламское государство» сохраняет ещё крупные вооружённые формирования только на востоке провинции Дейр-эз-Зор. На этой неделе сирийские войска совместно с дружественными формированиями при поддержке ВКС России наступали по правому берегу реки Евфрат в направлении города Маядин, ставшего очередным пристанищем для руководства ИГ, и вышли к его предместьям.

Военные эксперты указывают на то, что наиболее боеспособные и подготовленные подразделения игиловцев переброшены с левого берега Евфрата на правый – против правительственных сил. В связи с этим наступление проамериканских «Сирийских демократических сил» на северном берегу не встречает, по сути, серьёзного сопротивления радикальных исламистов.

При этом, если с ИГ США и их местные союзники ещё как-то ведут борьбу (провинции Дейр-эз-Зор, Ракка), то с другой террористической группировкой – «Джебхат ан-Нусрой» – они всерьёз воевать не торопятся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил в среду в беседе с журналистами в Краснодаре (там 4–5 октября проходило XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнёров ФСБ России), что возглавляемая США коалиция в Сирии до сих пор не взялась всерьёз за борьбу с «Джебхат ан-Нусрой». Глава российской дипломатии подчеркнул, что западная коалиция до того, как в Сирии начали работать ВКС России, в целом достаточно пассивно себя вела в отношении ИГИЛ, а «Джебхат ан-Нусру» «практически не трогали».

После того как ВКС России по просьбе президента САР начали оказывать поддержку вооружённым силам республики в борьбе с террором, активность американской коалиции в том, что касается нанесения поражения игиловцам, существенно возросла. «Но до последнего времени – даже после того, как пришла новая администрация (президентом избран Д. Трамп. – Ред.), – заявил Сергей Лавров, – мы не видим, чтобы коалиция всерьёз взялась за «Джебхат ан-Нусру», которая теперь по-другому называется, но от этого суть её не изменилась».

«Есть сведения, – продолжил глава МИД России, – что вооружённые формирования, которые стали частью договорённости по зоне деэскалации в Идлибе, начали более активно работать против «Джебхат ан-Нусры». Мы будем им в этом помогать, как, естественно, будем помогать и сирийской армии».

По итогам шестой встречи в Астане по Сирии Россия, Турция и Иран, напомним, объявили о создании четырёх зон деэскалации – к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска – район Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией – в провинции Деръа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции.

Именно эта провинция является основным оплотом «Джебхат ан-Нусры» – террористической группировки, запрещённой как в России, так и в ряде западных и арабских стран. Уместно будет пояснить, что «Джебхат ан-Нусра» («Фронт поддержки») возникла в начале 2012 года как отделение международной террористической организации «Аль-Каида» на территории Сирии и Ливана. Её создали радикальные исламисты, сделавшие ставку на террористические методы борьбы за власть в Дамаске. Лидер группировки известен под псевдонимом Абу Мухаммед аль-Джуляни.

В июле 2016 года группировка, переименованная в «Джебхат Фатх аш-Шам», выступила инициатором создания альянса вооружённых формирований экстремистски настроенных противников властей («Хайят Тахрир аш-Шам»). Альянс в настоящее время контролирует город Идлиб и большую часть одноимённой провинции, граничащей с Турцией. Ему в этой провинции противостоит оппозиционная группировка «Ахрар аш-Шам», также располагающая многочисленными боевыми отрядами. Регулярными стали боестолкновения, приводящие к многочисленным жертвам с обеих сторон. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» всячески препятствуют реализации договорённостей о зоне

деэскалации в Идлибе.

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Так или иначе террористическим группировкам уже не удастся навязать народу Сирии проект так называемого исламского государства. Пришествие «второго халифата» не состоялось. К этому надо добавить, что боевые действия против формирований ИГ ведутся не только в Сирии, но и в Ираке, где правительственные войска, представленные подразделениями 9-й танковой дивизии, федеральной полиции и шиитскими военизированными формированиями «Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации»), с конца сентября наступали на город Эль-Хавиджа, расположенный в контролируемом ИГ анклаве в северной провинции Киркук. Анклав полностью блокирован, и экстремистам рассчитывать на помощь извне уже не приходится.

Судя по сообщениям, поступавшим в четверг, операция по освобождению Эль-Хавиджи практически завершена, от боевиков ИГ очищены также 98 близлежащих селений, два аэродрома, автотрасса Тикрит – Киркук.

Теперь игиловцам в Ираке подконтрольны лишь пустынные районы на границе с Сирией, а также город Эль-Кайм (вблизи, на сирийской стороне, находится город Абу-Кемаль). В районе ирако-сирийской границы сейчас оперируют отряды «Хашд аш-Шааби».

В Сирийской Арабской Республике проведено уже 1635 гуманитарных акций, а общий вес доставленного гуманитарного груза – 2209 тонн

Вместе с тем, по мнению экспертов, существует ряд сугубо внутрииракских факторов, затрудняющих скоординированную борьбу с ИГ. Сказываются многонациональность и многоконфессиональность этой страны. 25 сентября в населённых курдами северных районах Ирака прошёл референдум о независимости. Курды – вторая по численности этническая группа в Ираке (по разным оценкам, от 18 до 25 процентов населения). В голосовании приняли участие 3,3 млн человек, или 72 процента избирателей. За отделение Курдистана от Ирака высказывалось около 93 процентов участников.

Проведение референдума вызвало в целом негативную реакцию международного сообщества, в том числе соседей Ирака – Турции и Ирана, где также проживает немало курдов. Власти в Багдаде объявили референдум нелегитимным. 27 сентября премьер Ирака получил от парламента страны право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркук, большая часть которой уже три года находится под контролем пешмерги – курдских военизированных формирований, хотя провинция никогда не входила в состав курдской автономии.

С 29 сентября, как сообщили информационные агентства, центральные власти в Багдаде установили над территорией Иракского Курдистана бесполётную зону, и авиасообщение с регионом прекратилось. В правительственном заявлении сообщается, что бесполётная зона включает воздушное пространство над тремя курдскими провинциями Северного Ирака – Дохуком, Сулейманией и Эрбилем. ВВС Ирака дано право сбивать любое воздушное судно, которое окажется в небе над данными районами без разрешения.



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Приближающаяся агония «Исламского государства» в Сирии и Ираке не означает, что со спрутом международного терроризма вскоре будет покончено. Увы, ситуация куда более сложная. Клубок социальных противоречий и проблем в мусульманской умме арабского мира, создавший благоприятные условия для появления «халифата» со столицами в Мосуле и Ракке, никуда не исчез.

На уже упомянутом XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнёров ФСБ России в Краснодаре Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности, заявил, что после поражения в Сирии и Ираке главари боевиков пытаются быстро приспособиться к изменившейся ситуации и поэтому переключились на создание новой всемирной террористической сети за пределами Ближнего Востока. По его словам, террористы несут чувствительные потери благодаря эффективным действиям сирийских войск и ВКС России, а также в результате операций коалиционных сил в Ираке.

Группировки ИГ потеряли контроль над большими территориями и рядом нефтеносных районов. Сократилась экономическая база, позволявшая финансировать не только крупные формирования боевиков, но и их сторонников за пределами Сирии и Ирака. «Совокупность указанных факторов и осознание угрозы полного уничтожения в зонах прежнего доминирования, – указал Александр Бортников, – вынудили главарей МТО (международных террористических организаций. – Ред.) изменить стратегию дальнейших действий». Об этом говорят характер и обширная география их последних терактов. В нынешнем году количество жертв нападений в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии и других странах исчисляется сотнями.

Директор ФСБ России заявил, что террористы бросили вызов всему цивилизованному человечеству и хотят посеять панику в самых разных точках мира, запугать страны, ведущие с ними войну. Активность экстремистов обусловлена и стремлением продемонстрировать своим сторонникам и спонсорам «живучесть и способность к дальнейшим активным действиям». По данным ФСБ России, «в настоящее время главари МТО перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства. Боевики целенаправленно «расползаются» за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание новых очагов напряжённости и вооружённых конфликтов».

В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил представителям СМИ, что в течение прошедших суток Министерство обороны продолжало специальные мероприятия по ликвидации террористов «Джебхат ан-Нусры», атаковавших 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб.

По его словам, уничтожение авиацией ВКС России командования «Джебхат ан-Нусры» вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб. В этих условиях российской военной разведкой были получены данные об экстренном сборе полевых командиров «восточного сектора» этой террористической группировки в провинции Идлиб для выработки плана дальнейших действий. После подтверждения этих сведений по различным каналам командованием российской группировки войск в Сирии было принято решение о нанесении воздушного удара.

В результате точного удара бомбардировщика Су-34 уничтожены 49 боевиков, в том числе 7 лидеров формирований боевиков «восточного сектора». В числе ликвидированных – Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави.

Авиацией ВКС России также уничтожен крупнейший заглублённый арсенал «Джебхат ан-Нусры» в районе населённого пункта Абу-эд-Духур, где террористы хранили более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии. В течение длительного времени российская военная разведка изучала систему логистики подвоза террористами боеприпасов к опорным пунктам и в позиционные районы боевиков. После анализа большого объёма информации, полученной по различным каналам, был определён район наиболее вероятного нахождения арсенала, а после доразведки на земле – его точные координаты.

Склад боеприпасов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для поражения заглублённых объектов. Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до полного их выгорания.



