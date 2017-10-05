Эхо Пальмиры

В Подмосковье под руководством начальника инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого началась Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам.

В ней участвуют делегаты из 20 стран, а также представители ряда государственных и неправительственных организаций – Службы ООН по вопросам разминирования, Международного комитета Красного Креста и других.

Вчера, в первый день конференции, в Конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» специалисты стран – участниц мероприятия поделились опытом работы в области гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам.

Открывая конференцию, начальник инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий отметил, что собравшихся представителей разных стран и общественных организаций объединяет единая цель – скорейшее избавление планеты от минной опасности.

– В ходе совместной работы мы с вами обсудим актуальные на данный момент вопросы гуманитарного разминирования и противодействия применению самодельных взрывных устройств, – сказал он. – Вы на практике увидите особенности подготовки специалистов в Международном противоминном центре Вооружённых Сил России. Вам будут представлены средства поиска и защиты сапёра, которые мы применяем при выполнении задач по разминированию. Думаю, что имеющийся опыт обезвреживания взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам будет интересен присутствующим здесь представителям разных стран и организаций. Он позволит совместными усилиями максимально снизить угрозы для мирного населения наших стран и будет способствовать повышению профессионализма сапёров. Наша конференция станет ещё одним шагом, направленным на скорейшее избавление земли от мин и взрывоопасных последствий войны.

Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам – ещё один шаг, направленный на скорейшее избавление земли от мин и взрывоопасных последствий войны

Начальник Международного противоминного центра Вооружённых Сил РФ полковник Игорь Михайлик в своём докладе рассказал об организации и особенностях выполнения задач по гуманитарному разминированию в сирийском Алеппо.

Он сообщил, что для выполнения задачи по гуманитарному разминированию с военнослужащими отряда Международного противоминного центра в течение месяца были проведены предметные занятия по специально разработанной программе.

Она включала в себя два этапа. На первом проводились теоретические занятия в классах и на учебных площадках. Значительное внимание уделялось изучению устройства, принципа действия и правил обращения с различными типами боеприпасов, самодельными взрывными устройствами, применяемыми на территории Сирийской Арабской Республики, а также способам их поиска и уничтожения. Вторым этапом была практическая подготовка. Особое внимание уделялось практическим действиям на специально оборудованных учебных площадках, имитирующих объекты инфраструктуры.

– Исходя из сложившейся обстановки, учитывая огромную засорённость местности и объектов неразорвавшимися боеприпасами, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ потребовал проведения гуманитарной операции по разминированию местности и объектов в Сирийской Арабской Республике. Для выполнения этой задачи самолёты военно-транспортной авиации перебросили на территорию Сирии отряд разминирования, – рассказал полковник Михайлик. – В соответствии с условиями выполнения задач и характером применяемых террористами средств поражения группы разминирования были оснащены эффективными средствами разведки и поиска взрывоопасных предметов. В штат были включены минно-разыскные расчёты. Каждый сапёр получил защитный костюм ОВР-2 и комплект индивидуальной бронезащиты. Каждое отделение имеет в штате бронетранспортёр или бронеавтомобиль, оснащённый приборами постановки радиопомех.

На снимке: офицер отряда разминирования инженерных войск Вооружённых Сил РФ демонстрирует российским и иностранным журналистам самодельные взрывные устройства, изъятые у террористов в Пальмире.

(Продолжение

в следующем номере)