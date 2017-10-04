Проверка боем

Скрытно проникнуть на территорию арсенала у «террористов» не получилось: сработали сигнальные мины. Однако «банда» всё же сумела прорваться на объект и закрепиться в одном из технических зданий…

Согласно сценарию учения, ещё до нападения на арсенал на флоте ввели режим усиления противодействия терроризму. Был, в частности, развёрнут мобильный пункт управления, где группа офицеров штаба флота приступила к оценке обстановки и оперативному руководству подразделениями, прибывшими для усиления охраны и обороны арсенала. Для отражения возможного вооружённого нападения на объект было решено задействовать мобильный резерв командующего Балтийским флотом. Эти и другие заблаговременно принятые меры позволили быстро и эффективно отреагировать на возникшую ситуацию.

Первыми на помощь личному составу охраны арсенала, ведущему ожесточённый бой с «бандой террористов», пришло подразделение противодействия терроризму Балтийского гарнизона – десантно-штурмовой взвод морской пехоты. Выбив ворота, БТР с развевающимся над бронёй Андреевским флагом въехал на территорию арсенала. Быстро рассредоточившись, «чёрные береты» заняли позиции по периметру здания. На войне как на войне: в ходе боя «бандитам» удалось поджечь БТР, однако морские пехотинцы сумели не только эвакуировать раненых товарищей, но и выполнить главную свою задачу – надёжно заблокировать «террористов».

Незадолго до начала учения я побеседовал с командиром подразделения гвардии старшим лейтенантом Алексеем Цвигуном.

– В настоящее время взвод является дежурным подразделением, отвечающим за антитеррористическую безопасность Балтийского гарнизона, – рассказывал Алексей. – Служат у нас только контрактники. Навыки антитеррора отрабатываем постоянно: вчера, например, участвовали в учении по освобождению от «террористов» населённого пункта. В течение трёх месяцев находились в Сирии, где выполняли задачи по охране и обороне авиабазы Хмеймим. Такие, как нынешнее, учения дают возможность приобрести новые знания и навыки, получить опыт взаимодействия с другими силовыми структурами, испытать свои силы.

Для отражения возможного вооружённого нападения на объект было решено задействовать мобильный резерв командующего Балтийским флотом

…К арсеналу между тем, совершив 60-километровый марш, прибыла колонна мобильного резерва командующего Балтийским флотом. Сводным подразделением антитеррора руководит командир мотострелковой роты гвардии капитан Алексей Шевченко. Началась подготовка к штурму. На исходные позиции скрытно выдвигаются снайперские пары, пулемётные расчёты, группа спецназа, другие силы мобильного резерва. К удерживаемому «террористами» зданию на бронетранспортёре направляется отвлекающая группа.

И вот – общий штурм. Звуки стрельбы сливаются в одну сплошную какофонию: здание, где засели «террористы», заволакивают клубы дыма. Проходит несколько минут – и штурмовая группа уже внутри объекта. Ещё через какое-то время оставшихся в живых «террористов» выводят из здания и передают в руки военной полиции. В дело вступают группы инженерной, радиационной и химической разведки, пожарные расчёты…

В общей сложности в учении были задействованы около 500 военнослужащих, 30 единиц автомобильной и специальной техники. При этом на полигоне морской пехоты Хмелёвка и в Балтийске также прошли масштабные учения антитеррористической направленности, участие в которых принимали морские пехотинцы, мотострелки, артиллеристы, танкисты, морская авиация, боевые пловцы, экипажи десантных кораблей и другие силы. Балтийский флот в очередной раз продемонстрировал свою высокую готовность к отражению террористических атак.

Калининград