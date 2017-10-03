Традиции и новации

На вопросы «Красной звезды» отвечает временно исполняющий обязанности начальника Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» генерал-лейтенант Сергей ЮДИН.

– Сергей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, что представляет собой академия сегодня.

– Наша академия – системообразующее высшее военно-учебное заведение Вооружённых Сил РФ. В соответствии с уставом на академию возложены следующие задачи: подготовка для Вооружённых Сил РФ квалифицированных военных кадров, профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов, организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований. А ещё мы готовим научные и научно-педагогические кадры, обучаем специалистов для федеральных органов исполнительной власти. Учатся у нас и представители иностранных государств.

Организационно академия состоит из командования, аппарата управления, военного института (инженерных войск), факультетов слушателей, кафедр, научно-исследовательских центров, докторантуры и адъюнк­туры, подразделений и служб обеспечения учебного процесса.

На всех факультетах в течение двух лет офицеры готовятся для замещения должностей, как правило, в бригадном (полковом) либо дивизионном (армейском) звеньях управления.

– Удаётся ли удовлетворять потребность Сухопутных войск в старших офицерах?

– Удаётся. Готовим обучаемых по 7 специальностям и 7 специализациям. Подготовка организована в два этапа по годам обучения. Цель первого этапа (1-й курс) – подготовка командира соединения (воинской части), цель второго этапа (2-й курс) – подготовка офицера оперативного звена управления и совершенствование подготовки командира соединения (воинской части).

В рамках дополнительного профессионального образования в нашей академии проводится подготовка военнослужащих более чем по 100 направлениям для Сухопутных войск и других федеральных органов исполнительной власти.

Ежегодно из академии выпускаются около 400 офицеров, из которых более 200 – для Сухопутных войск, что в целом и требуется.

Ежегодно из академии выпускаются около 400 офицеров, из которых более 200 – для Сухопутных войск, что в целом и требуется

– Каков конкурс для поступления в академию? Кого принимаете в свои аудитории?

– В соответствии с требованиями руководящих документов Министерства обороны конкурс для поступления в академию установлен 3 кандидата на 2 места, но кандидатов всегда бывает больше. Каждый перед направлением для прохождения вступительных испытаний в академии проходит учебные сборы в военных округах. Там же проверяется уровень его физической и профессиональной подготовленности. Только после успешного прохождения учебных сборов в округах кандидат направляется для вступительных испытаний в академию. Сами испытания мы организуем в учебном центре академии с использованием полевой базы. В течение двух недель кандидаты параллельно проходят медицинскую комиссию, психологическое тестирование, держат испытания по определению уровня физической и профессиональной подготовленности.

При таком многоступенчатом отборе в академию поступают самые достойные офицеры. Информация, касающаяся поступления на учёбу в академию, размещена на сайте академии, регулярно обновляется и доступна для всех желающих.

– Есть ли особенности подготовки, например, офицеров-разведчиков или десантников?

– Конечно, особенности есть. Основная специальность, по которой осуществляется подготовка в академии, – «Управление воинскими частями и соединениями». Она же лежит в основе подготовки тех же десантников и разведчиков, но с учётом особенностей каждой конкретной военной специальности. То есть офицер-десантник или разведчик изучают тактику, оперативное искусство, основы военного управления в том же объёме, что и офицеры общевойсковых подразделений, а вот профессиональный цикл, который содержит в себе специальные дисциплины, у всех свой, разный.

Каждая военная специальность имеет свой, можно так сказать, набор учебных дисциплин, характерный только для неё. Как в теоретическом, так и практическом плане.

– Как готовите слушателей из других стран?

– В настоящее время в академии обучается около 300 иностранных военнослужащих, направленных к нам из 31 государства. Срок их обучения такой же, как и у российских слушателей, но предварительно в течение года некоторые на подготовительном курсе изучают русский язык.

Обучаем иностранных военнослужащих на русском языке и практически по тем же планам и программам, что и российских. Правда, с ограничениями – в соответствии с заключёнными договорами.

– Какие новации сегодня используются в образовательном процессе академии?

– Наиболее активно используются образовательные системы и технологии, позволяющие осуществить переход от информационно-сообщающей к моделирующей методологии обучения, формирующей у слушателей способность эффективно действовать в реальных ситуациях современного боя.

Создано единое информационное и учебно-методическое пространство в масштабе академии на базе информационно-образовательной среды с широким доступом профессорско-преподавательского состава и слушателей к базам данных.

Внедряем технологии интер­активного обучения с использованием проектных методов развития навыков самостоятельного анализа информации и самообразования каждого слушателя, мультимедийные технологии подачи материалов.

Введены системы компьютерно-информационных технологий интерактивного обучения с использованием автоматизированных обучающих программ принятия решений и программ-тренажёров, а также электронные учебники, учебные пособия, справочники в рамках единой электронной

библиотеки.

В академии создано единое информационное и учебно-методическое пространство на базе информационно-образовательной среды с широким доступом профессорско-преподавательского состава и слушателей к базам данных

Проводим меж­ауди­торные и межкафедральные видеоконференции слушателей и преподавателей.

– Каким вам видится вектор развития военного образования в системе Сухопутных войск и в академии в частности?

Во-первых, это инновационная модернизация структуры подготовки специалистов, обеспечение её непрерывности, создание механизма формирования оптимальной структуры кафедр академии, формирование сетевых и инновационных моделей профессионального образования в системе дополнительного профессионального образования.

Во-вторых – разработка и реализация Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 3++.

В-третьих – совершенствование содержания подготовки слушателей. Важно обеспечивать сочетание фундаментальных знаний с практической направленностью образования.

В-четвёртых – радикальное повышение качества подготовки слушателей.

И наконец – такое же повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров.

Подчеркну: образование, полученное в Общевойсковой академии Вооружённых Сил РФ, и сегодня отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к военным специалистам, оно по праву считается одним из самых престижных как в Российской Федерации, так и за её пределами. Но у нас нет права довольствоваться достигнутым. Время застоя не прощает.