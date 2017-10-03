Задачи вселенского масштаба

В канун профессионального праздника в интервью газете «Красная звезда» командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр ГОЛОВКО рассказал о том, какие задачи сегодня стоят перед теми, кто отвечает за безопасность нашей страны в космическом пространстве, а также обозначил перспективы развития российской орбитальной группировки.





Товарищи генералы, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Днём Космических войск и 60-летием запуска первого искусственного спутника Земли!

Заслуги военнослужащих и гражданских специалистов воинских частей запуска и управления космическими аппаратами в освоении околоземного пространства огромны.

4 октября 1957 года претворилась в жизнь самая дерзновенная мечта человечества. Позывные первого искусственного спутника Земли известили весь мир о начале эры освоения космоса.

Являясь продолжателями славных традиций первых космических формирований, воинские части 15-й армии ВКС (особого назначения), космодрома Плесецк, Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Арсенала Космических войск с честью продолжают славные традиции старших поколений, чьи самоотверженность и мужество, выдержка и стойкость стали основой успехов нашей страны в космической деятельности, завоевания Россией статуса великой космической державы.

Сегодня на бескрайних просторах нашей страны и за ее пределами личный состав успешно решает задачи применения и наращивания боевых возможностей систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, наращивания и управления орбитальной группировкой информационных систем и комплексов военного и государственного назначения, обучения и подготовки кадров будущих офицеров, проявляя при этом высочайшую ответственность, профессионализм, верность воинскому и гражданскому долгу.

Благодарю военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов за безупречную службу и ратный труд.

Пусть ваши успехи и достижения на Земле продолжаются новыми победами в космосе! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и успехов, счастья и благополучия, всего самого доброго.

Командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего

Воздушно-космическими силами

генерал-полковник Александр ГОЛОВКО.





– Александр Валентинович, дата 4 октября 1957 года является знаковой для Космических войск. Можно ли считать этот день, вошедший в историю всего человечества, началом их образования?

– Действительно, ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник не случайно. В этот день в 1957 году в СССР началась космическая эра: с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Его подготовку, запуск и контроль в орбитальном полёте осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

60 лет назад для управления первым в мире искусственным спутником Земли на территории СССР была создана сеть наземных измерительных пунктов Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами. Места их дислокации были разработаны Научно-исследовательским институтом № 4 Министерства обороны СССР с целью обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съёмки траекторных и телеметрических измерений, передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полёта на всей территории Советского Союза.

И 4 октября 1957 года созданные наземные измерительные пункты Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами обеспечили контроль проведения запуска, выведения на орбиту и орбитального полёта первого искусственного спутника Земли «ПС-1».

В дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей управления космическими аппаратами. Пилотируемые полёты, исследования Луны, Марса, Венеры, сложнейшие эксперименты в открытом космосе, запуск беспилотного ко­рабля многоразового орбитального комплекса «Буран», управление пилотируемой станцией «Мир», создание Международной космической станции – это далеко не полный перечень достижений отечественной космонавтики, значительный вклад в которые внесли воинские формирования космического назначения.

– Что же представляют собой Космические войска сегодня и какие задачи на них возложены?

– Сегодня космическую вахту продолжают воинские части космодрома Плесецк, 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки, а также Арсенал Космических войск. Подготовку профессиональных офицерских кадров осуществляет Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского.

В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки, запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки. Военнослужащие и гражданский персонал успешно решают задачи применения и наращивания боевых возможностей систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, восполнения и управления орбитальной группировкой информационных систем и комплексов военного и двойного назначения, обучения и подготовки кадров будущих офицеров.

– Спектр выполняемых Космическими войсками задач достаточно широк. Расскажите о результатах их выполнения в 2017 году.

– В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны было обнаружено более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

В рамках несения боевого дежурства в 2017 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск ВКС провели более 3500 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1000 космических объектов, осуществили контроль вывода на орбиту свыше 350 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 190 космических объектов, выдали 10 предупреждений об опасных сближениях.

Особое внимание специалистами ГЦ РКО уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств.

Боевые расчёты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели два пуска ракет космического назначения среднего класса «Союз-2» и один пуск РКН лёгкого класса «Союз-2.1В» с космическими аппаратами различного назначения, а также два испытательных пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» мобильного и шахтного базирования.

Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова (ГИКЦ) провели и обеспечили проведение 13 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк и Байконур. При этом на орбиту выведено 90 космических аппаратов различного назначения, 8 из которых приняты на управление наземными средствами ГИКЦ. Обеспечен контроль проведения 12 стыковочных работ с Международной космической станцией.

В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 440 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. При этом среднесуточный показатель составил более 1600 сеансов. Кроме того, в ходе несения боевого дежурства расчёты выполнили более 100 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

– Одной из важнейших составляющих Космических войск является система предупреждения о ракетном нападении. Как продвигается работа по созданию на территории России сети новых радиолокационных станций наземного эшелона этой системы?

– На сегодняшний день она является одним из важнейших приоритетов строительства Космических войск. В настоящее время боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае уже несут радиолокационные станции нового поколения «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности. Завершены государственные испытания этих станций, заступивших на опытно-боевое дежурство в Красноярском и Алтайском краях и в Оренбургской области. До конца этого года планируется завершение их опытной эксплуатации и постановка на боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности.

Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. Завершить создание сети новых РЛС ВЗГ «Воронеж» на территории Российской Федерации планируется в 2019 году.

– Среди приоритетных направлений развития Космических войск важное место занимает национальная система контроля космического пространства. Какие меры сегодня предпринимаются для совершенствования этого направления деятельности?

– В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства Космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля нового поколения. До 2020 года на территории России планируется развернуть более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края.

– Сегодня 60-летний юбилей отмечает Главный испытательный космический центр им. Г.С. Титова. Его специалисты надёжно обеспечивают управление космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Планируется ли переоснащение наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами?

– В текущем году в воинские части Главного испытательного космического центра уже поступили более 20 современных и перспективных измерительных средств. В настоящее время активно ведётся работа по вводу новой техники в эксплуатацию.

Завершается переоснащение командно-измерительными средствами нового поколения отдельного командно-измерительного комплекса, дислоцированного в районе Евпатории в Республике Крым. В течение трёх лет мы провели серьёзную работу по его техническому переоснащению, в ходе которой на этом объекте развёрнуты более 10 новых измерительных систем и комплексов. Сейчас идёт работа по их настройке и вводу в эксплуатацию.

Кроме того, в настоящее время активно ведутся разработки унифицированных командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова. Ввод их в эксплуатацию позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

В целом хочу отметить, что с целью переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения.

Благодаря пристальному вниманию руководства Министерства обороны Российской Федерации вопросам развития Космических войск процесс совершенствования инфраструктуры и оснащения современными и перспективными ракетно-космическими системами и комплексами имеет устойчивую положительную динамику.

– Вы уже начали говорить о перспективах, расскажите о том, какие задачи предстоит решать Космическим войскам в будущем году.

– Среди главных задач, стоящих перед Космическими войсками ВКС, – поддержание постоянной готовности к применению средств системы предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоение новых образцов вооружения и военной техники, поступающих в воинские части Космических войск.

Кроме того, в числе безусловных приоритетов – реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а также пусков межконтинентальных баллистических ракет.

60 лет назад для управления первым в мире искусственным спутником Земли была создана сеть наземных измерительных пунктов

В канун профессионального праздника в интервью газете «Красная звезда» командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр ГОЛОВКО рассказал о том, какие задачи сегодня стоят перед теми, кто отвечает за безопасность нашей страны в космическом пространстве, а также обозначил перспективы развития российской орбитальной группировки.

– Александр Валентинович, дата 4 октября 1957 года является знаковой для Космических войск. Можно ли считать этот день, вошедший в историю всего человечества, началом их образования?

– Действительно, ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник не случайно. В этот день в 1957 году в СССР началась космическая эра: с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Его подготовку, запуск и контроль в орбитальном полёте осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

60 лет назад для управления первым в мире искусственным спутником Земли на территории СССР была создана сеть наземных измерительных пунктов Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами. Места их дислокации были разработаны Научно-исследовательским институтом № 4 Министерства обороны СССР с целью обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съёмки траекторных и телеметрических измерений, передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полёта на всей территории Советского Союза.

И 4 октября 1957 года созданные наземные измерительные пункты Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами обеспечили контроль проведения запуска, выведения на орбиту и орбитального полёта первого искусственного спутника Земли «ПС-1».

В дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей управления космическими аппаратами. Пилотируемые полёты, исследования Луны, Марса, Венеры, сложнейшие эксперименты в открытом космосе, запуск беспилотного ко­рабля многоразового орбитального комплекса «Буран», управление пилотируемой станцией «Мир», создание Международной космической станции – это далеко не полный перечень достижений отечественной космонавтики, значительный вклад в которые внесли воинские формирования космического назначения.

– Что же представляют собой Космические войска сегодня и какие задачи на них возложены?

– Сегодня космическую вахту продолжают воинские части космодрома Плесецк, 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки, а также Арсенал Космических войск. Подготовку профессиональных офицерских кадров осуществляет Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского.

В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки, запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки. Военнослужащие и гражданский персонал успешно решают задачи применения и наращивания боевых возможностей систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, восполнения и управления орбитальной группировкой информационных систем и комплексов военного и двойного назначения, обучения и подготовки кадров будущих офицеров.

– Спектр выполняемых Космическими войсками задач достаточно широк. Расскажите о результатах их выполнения в 2017 году.

– В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны было обнаружено более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

В рамках несения боевого дежурства в 2017 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск ВКС провели более 3500 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1000 космических объектов, осуществили контроль вывода на орбиту свыше 350 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 190 космических объектов, выдали 10 предупреждений об опасных сближениях.

Особое внимание специалистами ГЦ РКО уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств.

Боевые расчёты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели два пуска ракет космического назначения среднего класса «Союз-2» и один пуск РКН лёгкого класса «Союз-2.1В» с космическими аппаратами различного назначения, а также два испытательных пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» мобильного и шахтного базирования.

Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова (ГИКЦ) провели и обеспечили проведение 13 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк и Байконур. При этом на орбиту выведено 90 космических аппаратов различного назначения, 8 из которых приняты на управление наземными средствами ГИКЦ. Обеспечен контроль проведения 12 стыковочных работ с Международной космической станцией.

В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 440 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. При этом среднесуточный показатель составил более 1600 сеансов. Кроме того, в ходе несения боевого дежурства расчёты выполнили более 100 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

На орбиту выведено 90 космических аппаратов различного назначения, 8 из которых приняты на управление наземными средствами ГИКЦ

– Одной из важнейших составляющих Космических войск является система предупреждения о ракетном нападении. Как продвигается работа по созданию на территории России сети новых радиолокационных станций наземного эшелона этой системы?

– На сегодняшний день она является одним из важнейших приоритетов строительства Космических войск. В настоящее время боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае уже несут радиолокационные станции нового поколения «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности. Завершены государственные испытания этих станций, заступивших на опытно-боевое дежурство в Красноярском и Алтайском краях и в Оренбургской области. До конца этого года планируется завершение их опытной эксплуатации и постановка на боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности.

Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. Завершить создание сети новых РЛС ВЗГ «Воронеж» на территории Российской Федерации планируется в 2019 году.

– Среди приоритетных направлений развития Космических войск важное место занимает национальная система контроля космического пространства. Какие меры сегодня предпринимаются для совершенствования этого направления деятельности?

– В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства Космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля нового поколения. До 2020 года на территории России планируется развернуть более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края.

– Сегодня 60-летний юбилей отмечает Главный испытательный космический центр им. Г.С. Титова. Его специалисты надёжно обеспечивают управление космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Планируется ли переоснащение наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами?

– В текущем году в воинские части Главного испытательного космического центра уже поступили более 20 современных и перспективных измерительных средств. В настоящее время активно ведётся работа по вводу новой техники в эксплуатацию.

Завершается переоснащение командно-измерительными средствами нового поколения отдельного командно-измерительного комплекса, дислоцированного в районе Евпатории в Республике Крым. В течение трёх лет мы провели серьёзную работу по его техническому переоснащению, в ходе которой на этом объекте развёрнуты более 10 новых измерительных систем и комплексов. Сейчас идёт работа по их настройке и вводу в эксплуатацию.

Кроме того, в настоящее время активно ведутся разработки унифицированных командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова. Ввод их в эксплуатацию позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

В целом хочу отметить, что с целью переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения.

Благодаря пристальному вниманию руководства Министерства обороны Российской Федерации вопросам развития Космических войск процесс совершенствования инфраструктуры и оснащения современными и перспективными ракетно-космическими системами и комплексами имеет устойчивую положительную динамику.

– Вы уже начали говорить о перспективах, расскажите о том, какие задачи предстоит решать Космическим войскам в будущем году.

– Среди главных задач, стоящих перед Космическими войсками ВКС, – поддержание постоянной готовности к применению средств системы предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоение новых образцов вооружения и военной техники, поступающих в воинские части Космических войск.

Кроме того, в числе безусловных приоритетов – реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а также пусков межконтинентальных баллистических ракет.