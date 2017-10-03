Повелители космических орбит

Сегодня космонавтика стала настолько обыденной, так прочно вошла в жизнь землян, что мы и не задумываемся о ней, когда смотрим телевизионные программы с помощью спутниковых антенн, ведём по спутниковой связи телефонные переговоры, слушаем составленные на основе данных из космоса прогнозы погоды, получаем со спутников фотографии о распространении лесных пожаров и других стихийных бедствий. Космические системы позиционирования используются сегодня пешеходами, автомобилями, морскими судами и самолётами. Напрямую зависит от наших космических возможностей и обороноспособность страны. Присутствие в космосе позволяет сегодня России быть сильной, независимой державой, способной отстаивать свой суверенитет на мировой арене. Впрочём, всё это было бы невозможно, если бы не люди, которые изо дня в день несут свою службу на «космических» постах, осуществляя с Земли связь со спутниками и управление ими.

Именно там, где ежесуточно осуществляется свыше 1500 сеансов управления космическими аппаратами различного назначения, побывал наш корреспондент.

Эта на самом деле уникальная структура расположилась в Краснознаменске. Этот небольшой городок в Подмосковье имеет статус закрытого административно-территориального образования. На въезде – шлагбаум, попасть в город, где решаются задачи государственного значения и масштабы – осуществляется управление всей нашей орбитальной группировкой, может далеко не каждый.

Только вдумайтесь в эту цифру: для того чтобы на космических рубежах нашей страны было всё спокойно, в день проходит более 1,5 тысячи сеансов связи и управления российскими спутниками, на службу ежесуточно заступают более 1000 человек по всей стране – от Калининграда до Камчатки, а с 2014 года ещё и в Евпатории, где на сегодняшний день расположился один из современнейших командно-измерительных комплексов.

Однако именно здесь – в краснознаменском Главном испытательном космическом центре имени Г.С. Титова – расположился мозг всей этой разветвлённой структуры, куда стекается информация, полученная от отдельных командно-измерительных комплексов и измерительных пунктов. Здесь же осуществляется и управление российской орбитальной группировкой национальной глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, не уступающей по своим характеристикам аналогичной американской навигационной системе GPS.

На протяжении 60 лет специалистами Главного испытательного космического центра обеспечены запуски и управление более чем 3,5 тысячи космических аппаратов, проведено более 10 миллионов сеансов управления

По счастливой случайности корреспонденту «Красной звезды» удалось поприсутствовать на одном из сеансов связи в центре, где ведётся управление российской спутниковой системой навигации. Однако понять, что же происходит в этот момент в открытом космосе, так и не получилось – и неудивительно, для этого необходимо обладать глубокими специальными знаниями. За час с небольшим, проведённый в Центре управления системой ГЛОНАСС, ничего особенного, на первый взгляд, не происходило. Лишь бесконечный поток цифр мелькал на мониторах, которых здесь великое множество. По словам специалистов, компьютерное обеспечение, которое позволяет осуществлять сегодня работу в режиме бешеных космических скоростей – исключительно отечественного производства. За этот час было оценено порядка тысячи параметров, от температуры и давления до запасов топлива и заряда батарей всех 26 спутников российской орбитальной группировки ГЛОНАСС.

Звучит команда: «Квитанцию принял». Оказывается, в эти слова заложен вовсе не тот знакомый каждому обывателю смысл.

– Это означает, что команда дошла до спутника и она квитируется, – расшифровывают мне специалисты Главного испытательного космического центра.

А что же скрывается за цифрами, понятно только дежурной смене. Для них, как для кардиолога, это настоящая кардиограмма, только не человеческого сердца, а спутника. И в случае обнаружения ошибок в работе его жизненных систем лишь военнослужащим Главного испытательного космического центра под силу всё исправить. Но если починить танк, самолёт или корабль можно засучив рукава и взяв в руки инструменты, то наладить работу спутника, находящегося на орбите, в космосе, не так-то просто...

Ежесуточно осуществляется свыше 1500 сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки

– Решаем задачи путём принятия порой самых нестандартных решений, – объясняет заместитель начальника центра по вооружению полковник Олег Фёдоров. – Знаете, ведь в космосе не бывает полностью идентичных ситуаций.

Оттого ключевым в названии Центра, история создания которого напрямую связана с запуском первого искусственного спутника Земли, вот уже на протяжении 60 лет является слово «испытательный». А люди, которые несут здесь службу уже несколько десятков лет, имеют учёные степени.

– Каждая нештатная ситуация и её устранение – уникальный случай, – продолжает Олег Фёдоров, который не понаслышке знает что это такое.

За более чем 30 лет службы бывало всякое – даже случалось восстанавливать связь со спутником с помощью паяльника. Всю ночь на дежурстве, будучи молодым лейтенантом, он искал повреждённый кабель. Помогли твёрдые знания по специальности радиоинженера, которые дала Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. Сегодня полковник Фёдоров, принимавший участие в подготовке и проведении пусков различных модификаций ракет-носителей, в запусках новых космических аппаратов, – кандидат технических наук.

И не случайно говорят, что здесь нет случайных людей. Все влюблены в космос и своё дело, которое требует без всякого преувеличения полной отдачи.

Сегодня в подмосковном Краснознаменске готовятся принять на управление недавно запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М», который вот-вот должен включиться в работу российской орбитальной группировки системы глобального позиционирования.

«Космический аппарат принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил. Связь установлена, бортовые системы функционируют нормально...» – стандартный скупой официальный доклад, который не раз слышали те, кто следит за новостями о космосе из СМИ. А сколько за этими словами стоит сил и энергии многотысячного коллектива, который, как и сотрудники космодрома, заблаговременно начинает подготовку к очередному запуску! И когда ночью 22 сентября ракета-носитель стартовала с Плесецка, здесь в подмосковном Краснознаменске тоже было не до сна.

В составе дежурной смены отслеживал её движение командир дежурных сил Главного испытательного космического центра майор Павел Ковалёв, за плечами которого более 30 таких подобных запусков. Свой офицерский путь он начинал в Енисейске Красноярского края, где в его зону ответственности входило получение телеметрической информации. Полученный тогда бесценный опыт помогает ему в службе сегодня.

– Всё прошло штатно, без замечаний. Сегодня мы перегоняем спутник к рабочей точке. Достичь её он должен 16 октября. А пока мы следим за траекторией его движения и готовимся принять новый спутник на управление, – рассказал майор Ковалёв о технологии процесса.

Ещё одно важное подразделение ГИКЦ – узел связи, специалисты которого и обеспечивают бесперебойное поступление той цифровой информации, которая затем высвечивается на мониторах дежурных смен центров управления полётами каждой группы спутников. Почти полвека служит здесь Станислав Ситков – теперь, правда, уже гражданским специалистом. На его глазах происходило становление узла связи. Ветеран работал на всех его элементах и теперь с гордостью говорит о том, что сегодня здесь всё оборудовано по последнему слову техники – используются современные оптоволоконные технологии передачи данных и IP-телефония. Сегодня Станислав Ситков, как и другие ветераны ГИКЦ (среди которых есть те, кто в своё время заступал на дежурство с самим Германом Титовым), своим опытом делится с молодым поколением, у которого глаза горят так же, как тогда у молодых лейтенантов – первооткрывателей космической эры.

Сегодня на орбите около 150 российских спутников. За состоянием их «здоровья» днём и ночью следят в Главном испытательном космическом центре им. Г.С. Титова

Одна из них – старший лейтенант Юлия Леоновец, «заболевшая» космосом, будучи ещё совсем юной девчонкой. И это неспроста – всё её детство прошло в знаменитом городе Байконуре, где расположился первый и крупнейший в мире космодром. Здесь служил её отец, который в составе боевых расчётов обеспечивал запуски ракет-носителей, а Юля следила за его сложной и ответственной работой. И сегодня она говорит, что одно из самых ярких воспоминаний детства о том, как тёмное ночное небо озаряет взмывающая ввысь ракета. Эту картину девушка наблюдала много раз. Сейчас, когда за плечами Юлии Леоновец осталось не только обучение в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, но и 1,5 года службы в Комсомольске-на-Амуре, где девушка занималась метеорологическим обеспечением, она мечтает добиться права в составе дежурной смены одного из пунктов ГИКЦ участвовать в процессах управления космической группировкой.

...Сегодня, 4 октября, в день 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли, специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова будут принимать поздравления. И первое из них – из космоса – уже достигло Земли. Передано оно было с борта Международной космической станции. Что же в этот день может быть ценнее слов тех людей, несущих сегодня вахту в космосе и как никто другой знающих важность и ответственность задач, которые выполняют специалисты ГИКЦ им. Г.С. Титова в этот момент на Земле.

Полковник Сергей МАРЧУК, начальник Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова:

– В 1957 году, когда был запущен первый искусственный спутник Земли и вместе с ним на свою службу заступил Главный испытательный космический центр им. Г.С. Титова, не все ещё до конца представляли себе масштабы тех широких возможностей, которые даст людям космос. Сегодня смело можно утверждать, что многие вызовы времени и самые передовые технологии реализуются с использованием космических аппаратов.

Научные достижения в освоении космического пространства и ответственное, безусловное управление орбитальной группировкой и межпланетными полётами создали Главному испытательному космическому центру им. Г.С. Титова непререкаемый авторитет.

Информационная поддержка из космоса действий различных видов и родов Вооружённых Сил страны сегодня становится одним из решающих факторов в защите национальных интересов. Космические аппараты обеспечивают глобальность, высокую оперативность и непрерывность их действий, повышают эффективность применения. И чтобы управлять аппаратами – а с момента запуска первого искусственного спутника они претерпели существенные изменения, их устройство и задачи стали значительно сложнее, – ежесуточно заступают на дежурство специалисты ГИКЦ.

Главный испытательный космический центр сегодня – это не только единая, широко разветвлённая универсальная сеть контроля и управления орбитальной группировкой России, это многотысячный коллектив, который и днём и ночью успешно несёт вахту по управлению российской орбитальной группировкой.

Поддерживать её работу на высоких галактических скоростях, мгновенно и грамотно реагировать на ситуации, происходящие на борту, могут лишь настоящие профессионалы, знающие своё дело. Благодаря этому Главный испытательный космический центр успешно обеспечивает запуски всех типов ракет-носителей, пуски межконтинентальных баллистических ракет и управляет полётом орбитальными группировками космических аппаратов военного, двойного и научного назначения.

Его неповторимый комплекс многофункциональных радиотехнических и радиоэлектронных систем с высокой степенью автоматизации, а также уникальная по своей технической оснащённости наземная инфраструктура, включающая в себя вычислительные центры, радиотехнические средства для связи с экипажами, управления бортовой аппаратурой и приёма телеметрической информации с космических аппаратов, средства измерения параметров орбит космических аппаратов, связи, телевидения, оптического наблюдения и других систем, обеспечивает исключительную точность измерений на дальностях от нескольких сотен до сотен миллионов километров.

Развитие ГИКЦ продолжается, модернизация идёт непрерывно, уже в настоящее время и в будущем мы ожидаем поступление на вооружение таких командно-измерительных систем, которые позволят оказывать оперативное управляющее воздействие на космические аппараты с учётом их текущего состояния.



