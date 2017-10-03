Количество перерастает в качество

Нынешняя проверка началась в первых числах сентября и продлится до конца октября. Ежедневно в ЛФК ЦСКА, а также бассейне ЦСКА военнослужащие центральных органов военного управления сдают нормативы на беговых и плавательных дорожках, на перекладине и в зале тяжёлой атлетики.

В зависимости от возрастной группы в упражнении на скорость военнослужащие бежали 60 или 100 метров либо челночный бег 10 по 10 метров. После испытаний на скорость военнослужащим ГОУ ГШ ВС РФ, ГОМУ ГШ ВС РФ, Управления учёта военнослужащих ГУК Минобороны РФ, а также Главного управления вооружений ВС РФ, сдававших нормативы вчера, была предоставлена возможность продемонстрировать свои силы в опорном прыжке через козла. Однако выполнить одно из самых травмоопасных упражнений никто не захотел.

– В прошлые годы во время проверок физподготовки именно на опорном прыжке через козла были получены самые тяжёлые травмы, – сказал главный инспектор Управления физической подготовки ВС РФ подполковник Павел Балашов, проводя инструктаж военнослужащих по требованиям безопасности. – Кто-то поломал руку, кто-то ребро. Связано это с тем, что некоторые военнослужащие переоценивали свои силы. Спрашиваешь у них, а зачастую это подполковники или полковники, когда они последний раз прыгали через козла, а те отвечают, что ещё курсантами.

С каждым годом число военнослужащих, получающих надбавку за сдачу физподготовки, неизменно растёт. Это связано с тем, что офицеры думают о своём здоровье и активно занимаются спортом

В упражнении на силу большинство военнослужащих выбрали подтягивание на перекладине, хотя были и такие, кто сдавал нормативы в сгибании и разгибании рук от пола, жиме штанги лёжа, в толчке двух 24-килограммовых гирь, а также наклонах туловища вперёд.

– Конечно, волнуюсь, – признаётся старший лейтенант Римма Игрушина из Управления учёта военнослужащих ГУК Минобороны РФ. – При этом я уверена, что сдам всё хорошо. Всё дело в том, что я с детства активно занимаюсь спортом. Имею первый разряд по лёгкой атлетике. Однако всякое может произойти. Порой немного схалтуришь на разминке – и растяжение связок тебе обеспечено. Поэтому, если хочешь показать хорошие результаты, нужно со всей серьёзностью отнестись к разминке. Этого принципа я придерживалась в школе, в Балтийском военно-морском институте имени Фёдора Ушакова и сейчас. Кстати, когда я была курсантом, во время гос­экзаменов в челночном беге 10 по 10 метров я показала самый лучший результат, обойдя даже мальчишек.

На «десерт» военнослужащим, опять же в зависимости от возрастной группы, в упражнении на выносливость нужно было пробежать либо 1 километр, либо дистанцию в три раза длиннее.

– Считаю, что большая часть сдававших сегодня нормативы показала хорошие результаты, – сказал подполковник Павел Балашов. – Приятно, что с каждым годом число военнослужащих, получающих надбавку за сдачу физподготовки, неизменно растёт. Это связано с тем, что офицеры думают о своём здоровье и активно занимаются спортом. При этом, как вы видите, сегодня зачёты сдавали представители ЦОВУ, род деятельности которых не предусматривает ежедневные занятия физподготовкой, как, например, в строевых частях ВДВ. Тем не менее результаты они продемонстрировали достойные.

Фото Юрия ШИПИЛОВА.