Право стать защитником Родины

О том, какие нововведения ждут тех, кто уже совсем скоро наденет военную форму, как изменилось отношение в российском обществе к службе, с чем это связано и что делать призывнику, если он хочет попасть в определённые войска, в интервью «Красной звезде» рассказывает начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России – заместитель начальника ГШ ВС РФ генерал-полковник Василий ТОНКОШКУРОВ.

– Василий Петрович, сколько человек планируется призвать в ходе этой кампании и какие новшества ждут новобранцев?

– В соответствии с Указом Президента РФ этой осенью призыву на военную службу подлежат 134 тысячи человек. Что касается порядка его проведения, то каких-либо принципиальных нововведений нет, хотя имеются определённые особенности.

Во-первых, впервые за последние годы существенно сокращается количество граждан, призываемых на военную службу. В этот раз их на 18 тысяч меньше, чем прошлой осенью. Это в первую очередь связано с увеличением в Вооружённых Силах доли военнослужащих-контрактников, количество которых только за последние пять лет возросло почти на 200 тысяч человек.

Вторая особенность именно этого призыва – на военную службу впервые идут юноши из Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Более 500 ребят, которые ещё недавно сидели за школьными партами и в числе первых давали клятву под алым флагом, уже достигли призывного возраста и совсем скоро присягнут на верность Отечеству. Уверен, они будут достойно служить своей Родине. Стоит отметить, что юнармейцы активно участвуют в работе призывных комиссий и большинство мероприятий военно-патриотической направленности на сборных пунктах будет проходить с их участием.

Пользуясь случаем, хочу напомнить призывникам, имеющим как высшее, так и среднее профессиональное образование, что они могут заключить контракт о прохождении военной службы сроком на два года. В этом году этим правом воспользовались уже более трёх тысяч человек.

– План призыва этой осенью существенно сократился. Означает ли это, что Министерство обороны таким образом постепенно переходит на комплектование войск исключительно военнослужащими по контракту?

– В настоящее время соотношение числа контрактников к призывникам составляет 56 к 44 процентам.

Учитывая темпы и сроки перевооружения армии и флота (а сегодня процесс комплектования синхронизирован с поставкой современных образцов вооружения и военной техники, а также со строительством объектов инфраструктуры), планируется продолжать наращивание количества военнослужащих-контрактников вплоть до 2021 года. При этом потребность в призывниках снизится не менее чем на 30 процентов.

Вместе с тем полностью отказываться от военной службы по призыву мы не планируем. Напомню, что в соответствии с Федеральным законом «Об обороне» в Российской Федерации действует смешанный способ комплектования военнослужащими – по призыву и на добровольной основе – по контракту.

– Не секрет, что популярность службы в армии растёт, участились и случаи, когда призывники, не дожидаясь повестки, сами приходят в военкомат ещё до начала призыва. Чем, на ваш взгляд, это обусловлено?

– Действительно, наблюдается такая тенденция. Во многом этому способствует деятельность государства и Минобороны России по повышению престижа и привлекательности военной службы: системно организовано оснащение войск новейшими образцами вооружения и военной техники, созданы хорошие бытовые условия, усовершенствована система продовольственного и вещевого обеспечения. Процессу популяризации способствуют и такие масштабные мероприятия, как Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.

Научно-исследовательский центр (социологический) Вооружённых Сил РФ совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения в августе 2017 года провёл мониторинг по оценке отношения населения страны к службе в армии. Полученные результаты не могут не радовать. Исследование показало, что большинство (60%) позитивно отзывается о состоянии Российской армии, при этом наиболее высоко оценивает её боевую способность молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (97%).

Впервые служить отправятся более 500 юношей из Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»

Ещё одна положительная тенденция – продолжился рост одобрения деятельности Вооружённых Сил. Сегодня этот показатель на уровне 89 процентов, тогда как ещё в июле этого года он составлял 87 процентов. В целом же за последние 5 лет он вырос на 37 процентов.

Существенно повлияли на ситуацию и изменения в законодательстве, в соответствии с которыми граждане, без законных оснований не прошедшие военную службу, лишаются права поступать на службу государственную.

Как вы уже правильно заметили, появилась и новая тенденция: многие призывники стремятся прибыть в военкомат ранее установленного срока, полагая, что чем раньше это сделаешь, тем больше будет возможности при призыве выбрать вид Вооружённых Сил или род войск.

– Это действительно так? И что бы вы рекомендовали таким ребятам – тем, кто уже определился, где именно хочет служить?

– В первую очередь, я советую молодым людям являться в военные комиссариаты в соответствии с законодательством Российской Федерации по повесткам, в установленные в них сроки.

Дело в том, что призывная комиссия выносит решения об отправке в войска только по достижении призывниками 18-летнего возраста. При этом повестки гражданам вручаются на основании заранее разработанного графика работы.

Что же касается возможности выбора, то в военкоматах, безусловно, прислушиваются к пожеланиям ребят. Тем не менее нужно понимать, что решение этого вопроса принимается с учётом потребности войск (сил), годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, уровня его образования, имеющейся подготовки по военно-учётной специальности, а также результатов профессионального психологического отбора. Не стоит забывать и о том, что для каждого вида, рода войск предъявляются свои требования для прохождения военной службы. И в первую очередь распределение призывников осуществляется исходя из установленного задания на призыв.

Самые же высокие шансы попасть служить именно туда, куда хочется, имеют призывники, освоившие сложные военно-учётные специальности в ДОСААФ России.

– Подводя промежуточные итоги предыдущей призывной кампании, в ходе брифинга в городе Благовещенске к вам поступило обращение от одного из призывников, мечтавшего попасть служить в Военно-морской флот. Удалось ли ему это? И как часто молодые люди приходят в военкомат с подобными просьбами? В какие войска хотят попасть ребята больше всего?

– Да, я помню этого призывника из Камчатского края. Его фамилия Таранец.

Он мечтал служить на флоте, куда и был направлен для прохождения службы. Решение об этом вынесла призывная комиссия коллегиально в соответствии с нормативными правовыми актами, а призывник отвечал всем требованиям, предъявляемым по состоянию здоровья.

По-прежнему, как и во все времена, молодые люди хотят попасть в Воздушно-десантные войска, Военно-морской флот, воинские части морской пехоты и специального назначения, служба в которых всегда считалась престижной и была предметом гордости. Более того, из года в год количество таких граждан увеличивается.

Планируется продолжить наращивание количества военнослужащих-контрактников вплоть до 2021 года. При этом потребность в призывниках снизится не менее чем на 30 процентов

– В последнее время большое внимание уделяется допризывной подготовке молодёжи. Регионы соревнуются за звание лучших в этом вопросе, создана даже специальная Межведомственная комиссия, которая оценивает вклад субъектов в укрепление обороноспособности страны через воспитание будущих защитников Отечества, настоящих патриотов своей Родины. Полные военкоматы желающих служить, единицы уклонистов – наверняка, это результат в том числе и этой масштабной работы. Расскажите о ней подробнее. Какие регионы занимают лидирующие позиции в этом вопросе?

– Конкурс между субъектами на лучшую организацию работы по подготовке граждан к военной службе и проведение призыва проводятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.

Подведение его итогов и определение победителей осуществляет центральная конкурсная комиссия, создаваемая решением министра обороны России. Однако в её состав входят представители не только военного ведомства, а ещё и Минобрнауки, Минздравсоцразвития, Минспорта России и общественных объединений, принимающих участие в подготовке граждан к военной службе.

Следует отметить, что при подведении итогов 2016 года впервые дополнительно оценивались деятельность субъектов по созданию региональных структур Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и результаты сдачи школьниками норм ГТО. На звание лучшего региона претендовали Ставропольский край, Республики Бурятия и Коми, Белгородская и Кировская области.

По итогам конкурса первое место заняла Белгородская область, которой был вручён переходящий вымпел министра обороны, а губернатору области Евгению Савченко – почётная грамота Правительства Российской Федерации.

Также хочу отметить, что в ходе весеннего призыва мы в городе Благовещенске апробировали новую форму проведения заседаний призывных комиссий. В этой работе посредством видео-конференц-связи приняли участие все субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Восточного военного округа, и открыто обсуждались проблемные вопросы, связанные с призывом граждан на военную службу, пути их решения и новые перспективные направления работы.

Это мероприятие широко освещалось в средствах массовой информации и вызвало позитивные отклики у многих граждан. Уверен, что такой формат расширенных заседаний будет продолжен и в других регионах страны.

– Верным помощником армии в деле подготовки к службе является ДОСААФ. Сегодня здесь ведут обучение более чем по десяти военно-учётным специальностям. И с каждым годом список их ширится. По каким специальностям обучение было возобновлено не так давно и с чем это связано?

– Несомненно, роль той работы, которую ведёт ДОСААФ в подготовке молодёжи по военно-учётным специальностям, остаётся, как и в прежние времена, высокой. От этого напрямую зависит качество комплектования войск (сил), оснащённых современными видами вооружения и военной техники.

Хочу отметить, что в ходе весенней кампании в войска были отправлены более 17 тысяч призывников, прошедших подготовку в организациях Оборонного общества, а с октября прошлого года перечень военно-учётных специальностей, которые могут здесь получить молодые люди, расширился с 12 до 15.

Самые же высокие шансы попасть служить именно туда, куда хочется, имеют призывники, освоившие сложные военно-учётные специальности в ДОСААФ России

Ещё в прошлом году на базе воинских частей Западного и Южного военных округов успешно завершён эксперимент по общевойсковой подготовке призывников для службы в Воздушно-десантных войсках. В течение 2015–2016 годов в ДОСААФ были подготовлены 1008 специалистов. По результатам эксперимента в Оборонном обществе организовано обучение стрелков-парашютистов.

Стоит отметить, что подготовка в ДОСААФ России по военно-учётным специальностям у призывников пользуется популярностью, так как позволяет им не только сократить время адаптации по прибытии в воинскую часть, освоить основы воинской специальности, но и, как правило, получить гражданскую специальность водителя транспортного средства.

– Ежегодно – и это стало уже доброй традицией – на время призывной кампании Министерство обороны организует горячую линию, куда можно обратиться со всеми интересующими вопросами. Насколько она популярна, что больше всего интересует призывников и их родителей и как её работа будет организована этой осенью?

– Да, действительно во время призывных кампаний Министерство обороны организует прямую телефонную линию. И если первоначально количество поступающих звонков было очень велико – до 500–700 за призыв, то с каждым годом их становится всё меньше. Происходит это в первую очередь благодаря работе со средствами массовой информации и широкому освещению призывной кампании, расширению взаимодействия армии и общества в целом.

Кроме того, многие призывники и их родители уже предпочитают задавать вопросы не по телефону, а в электронном виде.

Тем не менее в ходе этой осенней кампании прямая телефонная линия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, как и прежде, будет работать. Информацию по всему спектру вопросов о призыве и прохождении военной службы можно будет получить с 16 ноября по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 по московскому времени по телефонам:

8-495-498-96-96, 8-495-498-96-97, 8-495-498-96-98.

Кроме этого, прямые телефонные линии начинают работу во всех штабах военных округов и военных комиссариатах субъектов Российской Федерации. Номера их телефонов можно найти на официальном сайте Минобороны России www.mil.ru в разделе «призывникам».

В заключение мне хотелось бы отметить, что Министерством обороны созданы достойные условия прохождения военной службы. А армия сегодня – это не только школа мужества и воинского мастерства. Это ещё и своего рода «лифт» для тех юношей, которые планируют связать свою жизнь с государственной или муниципальной службой.