Присяга родине и небу

Плац знаменитого Краснодарского лётного училища, давшего путёвку в небо более сотни Героям Советского Союза, 8 лётчикам-космонавтам и свыше 20 лётчикам-испытателям, за свою историю видел немало торжественных событий и проникновенных клятв. Но впервые слова военной присяги звучали здесь из уст девчат, твёрдо решивших связать свою жизнь с профессией военного лётчика. Такой уникальный шанс появился у них благодаря решению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

Вся страна, без преувеличения, на протяжении месяца следила за этим действительно историческим событием – впервые в лётное училище был объявлен набор девчонок. Более 200 претенденток и сложнейшие испытания… Кто же их выдержит и кому всё-таки будет дан шанс связать свою жизнь с небом – ответы на эти вопросы волновали не только родителей и близких девушек. И вот всё позади… Стройные, подтянутые, в парадной форме только лишь 16 выдержавших жёсткий отбор девчат чеканят шаг по плацу, чтобы произнести самые главные в их жизни слова военной присяги. Сегодня за этим событием вновь наблюдает вся страна, вновь волнуются, переживают и конечно же гордятся стоящие в сторонке родители, тайком от многочисленных камер вытирая слёзы.

– Вы добились права быть курсантами именитого Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков, – обратился к первокурсницам начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин. – Вы показали себя достойными, лучшими из лучших.

Присутствовавшая на торжественной церемонии депутат Госдумы Герой России лётчик-космонавт Елена Серова, прошедшая с девчонками весь путь отбора в составе приёмной комиссии, пожелала им упорства, стойкости и настойчивости. Кому как не ей, женщине, которая почти полгода провела в космосе, знать, какие качества пригодятся будущим военным лётчицам, выбравшим столь нелёгкую профессию.

– Хотелось бы подчеркнуть особую значимость этого знаменательного события, – отметил перед принятием присяги врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов. – На верность народу и Отечеству впервые будут присягать 16 прекрасных девушек, решивших свою жизнь посвятить благородному и престижному делу – защите Родины и стать офицерами-лётчиками.

– Именно вам предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать ратную славу авиации России, – добавил он.

Сергей Дронов подчеркнул, что по окончании училища девушек ждут в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил, а также озвучил адресованные будущим военным лётчицам слова Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина: «Будущее обороны России будет обеспечено вами!»

Прозвучало на плацу и напутственное родительское слово. Его произнёс отец одной из курсанток Александр Самков.

– Идите по своей дороге так, чтобы вы могли с чистой совестью всегда сказать: «Честь имею!», как настоящий офицер! – пожелал он, ещё раз поблагодарив руководство училища и министра обороны генерала армии Сергея Шойгу за уникальную возможность исполнить девушкам свою мечту.

Теперь у входа в вуз растут 16 деревьев, которые вместе со знаниями девчонок будут изо дня в день расти и крепнуть

Случайно ли, но, когда последняя из девушек произнесла слова военной присяги и зазвучал Гимн России, раздался характерный гул турбин и в небе над Краснодарским училищем свой белый след оставил взмывающий ввысь самолёт.

Этот день, 30 сентября, вообще был богат событиями. В честь первого набора девушек в Краснодарское лётное училище решено было высадить аллею. Теперь у входа в вуз растут 16 деревьев, которые вместе со знаниями девчонок будут изо дня в день расти и крепнуть. Тут же будущие лётчицы заложили в капсулу лист с посланиями самим себе, где на протяжении пяти лет будут храниться их обещания успешно закончить обучение. Каждая из них поставила под этими словами свою подпись и уже сегодня, сев за парты, приступит к выполнению обещаний. 2 октября – первый учебный день для курсанток. В том, что к нему всё готово, нет сомнений. Ещё перед присягой каждой из девчонок были вручены персональный ноутбук и флеш-накопитель с необходимой для учёбы информацией, в том числе с расписанием занятий и другими справочными материалами. Как рассказал начальник Главного управления кадров генерал-полковник Виктор Горемыкин, военное ведомство перешло на обучение по электронным учебникам ещё в прошлом году. Разработанные учебные пособия с 3D-визуализацией и видеоматериалами доступны и будущим лётчицам. Все ноутбуки объединены в единую сеть училища, и у курсантов есть доступ как к общей базе учебного заведения, так и к электронной библиотеке военного ведомства. Оборудованы по последнему слову техники и учебные аудитории.

В их возможностях тут же убедились будущие лётчицы, которых посредством видео-конференц-связи поздравили с присягой воспитанницы Пансиона Министерства обороны и девушки из других военных вузов страны, а Екатерина Пчела, наверное, единственная из курсанток, уже имеющая за плечами 150 часов налёта, выполнила свой очередной полёт с помощью специально установленной программы-тренажёра на ноутбуке.

Кстати, 30 сентября для Кати – двойной праздник. Так совпало, что в субботу у неё был день рождения, и она принимала поздравления не только по случаю принятия присяги. Правда, её папа, командир тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, по стопам которого и пошла Екатерина, не смог разделить с дочерью это радостное событие – задачи на службе. Слова-напутствия от него дочь получила ещё с утра, по телефону. И всё же, находясь за тысячу километров, полковник Пчела мысленно был с дочерью: прильнув к телевизору и вглядываясь в лица девчонок, наверняка искал в репортажах центральных каналов свою Катю. И несомненно, был горд.

– Служба есть служба, – с пониманием говорит курсант Пчела, поглядывая на поблёскивающие на солнце красивые часики – подарок от министра обороны каждой первокурснице. Отсчёт времени до первого полёта, о котором так мечтали девчонки, начался… И первый решительный шаг к этому они уже сделали. Осталось успешно освоить все положенные теоретические дисциплины, чтобы сесть за штурвал и взмыть в небо.

Фото Вадима ГРИШАНКИНА.