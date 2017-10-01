Приём по личным вопросам

Заместитель министра обороны Российской Федерации – руководитель Аппарата министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко и начальник Управления Президента России по работе с обращениями граждан Михаил Михайловский в ходе двухдневной рабочей поездки в войска Южного военного округа во Владикавказе и Ставрополе провели совместный приём граждан по личным вопросам.

В здании администрации Республики Северная Осетия – Алания заместитель министра обороны принял участие в заседании рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций в Южном федеральном округе.

– Если в 2012 году мы говорили о необходимости формирования профильного управления, то сегодня речь идёт о созданной в Минобороны России действенной системе работы с обращениями граждан, – отметил генерал-полковник Юрий Садовенко. – Основой системы являются общественные приёмные Минобороны в Москве, во всех военных округах и флотах.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что оснащение приёмных средствами видео-конференц-связи, а также создание универсальных автоматизированных рабочих мест позволяют гражданам обращаться в Минобороны России удалённо в режиме реального времени, независимо от мест прохождения военной службы или проживания.

– И всё же применение современных технологий не заменит личного общения с людьми. Именно поэтому в апреле 2014 года Аппаратом министра обороны Российской Федерации была впервые организована выездная приёмная в Крыму, – рассказал генерал-полковник Юрий Садовенко.

В Доме офицеров Владикавказского гарнизона в ходе работы выездной приёмной Минобороны генерал-полковник Юрий Садовенко и Михаил Михайловский провёли личный приём военнослужащих и гражданского персонала.

Подполковник Фиражутдин Умаев обратился в Минобороны по вопросу внеочередного предоставления места дочери в детском саду. Фиражутдин Умаев сейчас служит в мотострелковом полку в Борзе, а 14 лет назад он начал военную службу во Владикавказе. Здесь его семья и обосновалась. В 109-м дошкольном образовательном учреждении вблизи военного городка «Весна» – 150 мест, в столице Северной Осетии – Алании в очереди сейчас – 200 человек. Учитывая, что семья Умаевых – единственная из многодетных, в составе которой четверо детей, командование 58-й армии и Главного управления кадров Министерства обороны РФ ходатайствовали о предоставлении младшей дочери подполковника Умаева места в указанном детском саду.

– Долгое время ждали очереди в детский сад. От сослуживцев узнал об общественной приёмной Минобороны, письменно обратился со своим вопросом. И буквально через несколько дней мне перезвонили и сообщили о проработке заявки. Спустя две недели вопрос решился, дочь будет ходить в детский сад. И у жены появится возможность устроиться на работу, – поделился подполковник Умаев.

На следующий день работа по рассмотрению обращений во время личных приёмов заместителя министра обороны РФ и начальника Управления Президента России по работе с обращениями граждан продолжилась в Приёмной Президента Российской Федерации в Ставропольском крае.

Заместитель командира группы старший прапорщик Константин Кострюков без справки о необеспечении жильём с предыдущего места службы не мог встать на учёт в качестве нуждающегося в служебном жилье. При поддержке регионального управления жилищного обеспечения в Ставрополе его вопрос передали на рассмотрение в общественную приёмную Минобороны. В результате необходимая справка была оформлена, и на личном приёме у замминистра обороны старший прапорщик Кострюков получил договор найма служебной трёхкомнатной квартиры.

– Общая площадь квартиры – 70 кв. метров. Школа, детский сад рядом с домом. У меня двое детей, и после окончания учебной четверти они переедут в новый дом вместе с женой. Сейчас они проживают в Краснодарском крае, – рассказал старший прапорщик.

Председатель Ставропольского краевого союза ветеранов капитан 1 ранга запаса Юрий Виноградов обратился с вопросом о реконструкции ставропольского гарнизонного Дома офицеров. На личном приёме заместитель министра обороны и начальник Управления Президента России по работе с обращениями граждан дали указания провести государственную экспертизу федерального памятника, которым является ГДО, и в следующем году начать его ремонт.

– Гарнизонный Дом офицеров – центр воинского и культурного воспитания в Ставрополе. Мы проводим много мероприятий по сохранению традиций Вооружённых Сил, направленных на изучение военной истории, социальной защиты ветеранов. ГДО – бывший первый театр на Кавказе, построенный в 1845 году. Мой дед ещё посещал его в начале прошлого века. Мой отец, когда был курсантом, ходил на представления в ГДО, – рассказал Юрий Виноградов.

Выездная приёмная Министерства обороны России работала в Южном военном округе с 25 сентября и осуществляла приём граждан в Ростове-на-Дону, в Владикавказе и в Ставрополе.

В Минобороны создана действенная система работы с обращениями граждан, основой которой являются общественные приёмные военного ведомства во всех военных округах и на флотах

Начальник Управления Министерства обороны РФ по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова отметила, что количество поступающих обращений сократилось на 25 процентов. В то же время вопросы ещё есть и они будут всегда.

– Мы отвечаем на наиболее часто встречающиеся вопросы на официальном сайте Минобороны РФ, на страницах газеты «Красная звезда» и в ходе выездных приёмных, когда привлекаются специалисты самых разных направлений, чтобы на местах службы и проживания военнослужащих и членов их семей дать необходимые разъяснения, по возможности максимально решить вопросы на месте. Иногда они входят в компетенцию не только органов военного управления, но и органов власти субъекта и местного самоуправления, поэтому с 2015 года мы привлекаем к работе и их представителей, но такой уровень представительства, который прошёл во Владикавказе и Ставрополе, – это впервые. Думаю, что сложно переоценить возможности подобного совместного приёма, – сказала Наталья Белоусова.

В ходе рабочей поездки в Южном военном округе заместитель министра обороны РФ – руководитель Аппарата министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко также проинспектировал объекты социальной и военной инфраструктуры отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной во Владикавказе, штаб 49-й общевойсковой армии, десантно-штурмовой полк, дислоцированный в Ставрополе. Он проверил организацию занятий по огневой подготовке, строительство военных объектов и социальной инфраструктуры, а также заслушал доклады командного состава соединения и воинской части о ходе выполнения Плана развития Вооружённых Сил РФ до 2020 года в части, их касающейся.

Заместителю министра обороны России доложили, что соединения 49-й общевойсковой армии получили свыше 300 образцов вооружения и военно-специальной техники. Численность военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, доведена до 92 процентов. До 2020 года 49-я армия должна получить ещё более 200 единиц техники.

По словам заместителя командира по вооружению десантно-штурмового Казачьего кавказского полка подполковника Вадима Ерофеева, в соответствии с Планом развития Вооружённых Сил до 2020 года десантно-штурмовой полк будет оснащён боевыми машинами десанта БМД-4М, БТРД-МДМ «Ракушка».



Владикавказ – Ставрополь