Отличникам Тувы

Педагогический десант во главе с заместителем министра обороны РФ Татьяной Шевцовой на днях высадился в Кызылском президентском кадетском училище. Вместе с учителями в столице Тувы десантировался и наш корреспондент с задачей выяснить: что связывает педагогов столичных воспитанниц Минобороны и учителей кызылских президентских кадет, а заодно узнать об особенностях и пользе национальной тувинской борьбы.

Плотность населения Республики Тыва, согласно данным открытых источников, не превышает двух человек на квадратный километр. Это не самый высокий, но и не низкий, а именно – 78-й показатель среди всех регионов страны. Но эта точка на южной окраине Кызыла, вероятно, обладает особым притяжением, перекрывая всю республиканскую статистику. Расположившись по соседству с православным Воскресенским собором и буддистским субурганом – священным символом веры, Кызылское президентское кадетское училище стало ещё одним центром притяжения Тувы.

Попасть в президентское кадетское училище стремятся мальчишки и девчонки не только Тувы, но и соседних республик, а с этого года ещё и приграничной Монголии, рассказывает начальник училища полковник запаса Андрей Киселёв. Притом самые умные и одарённые: конкурс на поступление в училище составляет до 10 человек на место. К служению Родине здесь и сейчас готовятся 295 президентских кадет с 5-го по 10-й класс. В основном это дети из многодетных семей, семей военнослужащих и дети-сироты.

Будущую интеллектуальную элиту страны обучают иностранным языкам: английскому, немецкому и китайскому, чтобы кадеты с малых лет знали и понимали язык вероятного партнёрства. Классы президентского училища оснащены новейшим оборудованием: от химических лабораторий до кабинетов робототехники, где юные Менделеевы и Кулибины могут ставить эксперименты и создавать прототипы роботов будущего.

Воспитанники Президентского кадетского училища Кызыла теперь имеют возможность заниматься 16 видами спорта, в том числе различными видами единоборств

Президентские кадеты не только постигают предметы по программе средней школы, но и занимаются строевой подготовкой и рукопашным боем, учатся владеть оружием, изучают вооружение и военную технику. Для их всестороннего развития на территории училища достраивается многофункциональный спортивный комплекс, который будет состоять из тира для стрельбы из лука, а также зон для занятий лёгкой атлетикой и гимнастикой. В перспективе здесь также появятся своя конюшня и картинг-центр.

«Мы не растим «ботаников», – как-то в разговоре обронил начальник училища. Будущие защитники Родины, по его словам, сейчас имеют возможность заниматься 16 видами спорта, в том числе восточными единоборствами, самбо, дзюдо и армейским рукопашным боем. Старинный и любимый тувинцами вид единоборств – национальная борьба хуреш, без которой не обходится ни один народный праздник, знакома многим воспитанникам училища с самого детства.

Поединок хуреш со стороны напоминает помесь современных единоборств. Приёмы национальной борьбы близки к приёмам дзюдо и самбо, а костюмы борцов-хурешистов схожи со снаряжением борцов сумо. Время схватки неограниченно, а победа присуждается за касание противником земли. Возможно, поэтому тувинские борцы, самбисты и сумоисты традиционно славятся особой устойчивостью на ногах.

Чтобы президентские кадеты чувствовали уверенность в своих силах и крепче стояли на ногах, Министерство обороны к Дню учителя построило для них в Кызыле универсальный спортивный класс единоборств, который открывала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. В торжественной обстановке замминистра обороны перерезала символическую ленточку в зал, где уже находились готовые к бою кадеты-борцы.

Спортивный класс специализируется на силовых видах спорта и единоборствах, в том числе боксе, самбо, греко-римской борьбе, армейском рукопашном бое и уже знакомой читателю национальной борьбе хуреш. С его открытием воспитанников училища также поздравил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе майор Вартерес Самургашев, преподав кадетам первый урок на новом борцовском ковре.

В тот же день состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, на котором по приказу министра обороны лучшие преподаватели и сотрудники были удостоены ведомственных наград. Тогда же проявил себя и педагогический десант Пансиона воспитанниц, сопровождавший замминистра обороны в рабочей поездке в столицу Тувы. Как выяснилось, учителя из Пансиона воспитанниц и Президентского училища имеют давние связи.

В период становления Кызылского президентского училища педагоги Пансиона Минобороны усиленно помогали формировать его методическую базу. На начальном этапе преподаватели вахтовым методом направлялись для усиления в Кызыл, чтобы на месте оказывать поддержку тувинским коллегам в занятиях по русскому языку. На этот раз всего несколько часов понадобилось педагогическому десанту, чтобы принять участие в открытом уроке и провести его разбор.



Кызыл (Республика Тыва)

Фото Игоря НОРБУ.