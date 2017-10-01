Шлем и кольчуга для «Ратника-2»

Очередная такая встреча прошла в бригаде морской пехоты, дислоцированной в Севастополе. В гостях у морпехов побывали учёные, конструкторы и производители средств индивидуальной бронезащиты, съехавшиеся в Крым на XV Международную практическую конференцию «Новейшие тенденции в области конструирования и применения баллистических материалов и средств защиты».

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ

Боевые стрельбы, тактика, строевая и физическая подготовка… Тактические (тактико-специальные) и командно-штабные учения… Строевые смотры, наряды и караулы… Командировки «на юга» и радость встреч со своими после возвращения оттуда… И снова с утра до вечера, а то и сутками напролёт – в казарме и на полигоне… Такова служба человека в погонах. В ВДВ и спецназе к этому добавляется необходимость (а лучше сказать, счастье) «синевою наполнять парашюты». А в морской пехоте ещё и действия в пределах царства Нептуна.

Получение технического задания от заказчика… Эскизы и чертежи на мониторе (ватман и кульман – прошлый век), расчёты, эксперименты… Изготовление опытных изделий и их всевозможные испытания… Исправление выявленных недостатков и замечаний, испытания обновлённых улучшенных образцов, принятие на вооружение… И снова с утра до вечера – в родном КБ, материализуя новые проекты и продолжая генерацию гениальных идей, которые приведут к революции в военном деле. Или хотя бы в какой-то из его частей… Во многом из этого состоит работа оружейника.

Вот и получается, что военные в батальонах и бригадах, полках и дивизиях, с одной стороны, и конструкторы в «оборонке», с другой, идут по жизни параллельными курсами, без точек пересечения. А пересекаться-то, встречаться, обсуждать, критически оценивать недавно созданные образцы вооружения, военной и специальной техники, внимательно относясь к самым мелким деталям, размышлять о ВВСТ будущего необходимо!

В принципе с этим никто и не спорит. Однако от понимания необходимости таких встреч до практической их организации – дистанция огромного размера. Ведь все заняты, времени в обрез.

Однако председателю совета главных конструкторов средств индивидуальной защиты, руководителю экспертной группы по средствам бронезащиты Межведомственной рабочей группы (лаборатории) боевой экипировки при Военно-промышленной комиссии РФ, генеральному директору Центра высокопрочных материалов «Армоком» Евгению Харченко в очередной раз удалось организовать такую встречу. Его идею собрать в одном зале разработчиков средств индивидуальной бронезащиты (СИБ) и военнослужащих, которые носят эти СИБ, активно поддержали командование Военно-морского флота, руководство Департамента Министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа, президент Российской академии ракетно-артиллерийских наук и руководитель совета главных конструкторов по системам вооружения сил общего назначения Василий Буренок, а также член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов, который стоял у истоков создания Сил специальных операций. В результате первый день XV Международной научно-практической конференции «Новейшие тенденции в области конструирования и применения баллистических материалов и средств защиты» её участники провели в Севастополе. В расположении дислоцированной в этом городе-герое бригады морской пехоты.

Испытания, то есть отстрел бывших в употреблении, причём до 13 лет, в 810-й бригаде морской пехоты шлемов 6Б47, 6Б26, 6Б7-1, показали: ни в одном случае не произошло снижения защитных свойств

НЮАНСЫ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наши постоянные читатели знают, что «Армоком» поставляет в Вооружённые Силы общевойсковой шлем 6Б47 и защитный комплект члена экипажа бронированной машины 6Б48. В прошлый приезд специалистов «Армокома» к морпехам в 2016 году разработчики и изготовители СИБ получили от военнослужащих интересные данные об эксплуатации этих изделий. Причём кое-что для конструкторов оказалось неожиданным.

– Вообще-то любое изделие для Вооружённых Сил проходит довольно стройную систему отработки, – напоминает Евгений Харченко. – Заказывающее управление – в данном случае ГРАУ и ДОГОЗ – выдают техническое задание, где описаны параметры будущего изделия, которые предстоит получить. Разработчик в ходе ОКР опробует новые, самые разнообразные защитные структуры, постоянно их «отстреливая», проводя другие физико-механические испытания, проверяет различные конструктивные схемы изделий и выставляет изделие на предварительные испытания. Они проводятся по довольно сложной программе, результаты анализируются… Затем идут государственные испытания изделия, после чего оно практически готово к постановке на вооружение (снабжение).

– Всё, что было записано в техническом задании, безусловно, выполняется за редчайшим исключением, – продолжает Евгений Фёдорович. – Однако предусмотреть все нюансы при составлении техзадания в ходе ОКР невозможно. Эти нюансы проявляются в процессе эксплуатации – в разных климатических и географических зонах, а в итоге требуют внесения определённых корректив в полученное изделие.

Итак, что же неожиданного удалось обнаружить в гостях у морпехов в Севастополе в прошлом году? Что было выявлено в ходе опытно-подконтрольной войсковой эксплуатации шлема 6Б47 и защитного комплекта члена экипажа бронированной машины 6Б48 в Черноморском регионе, который характеризуется очень высокой солнечной активностью, значительными суточными перепадами температур, воздействием тумана и морской воды?

Об этом в своём выступлении на совещании в клубе отдельной бригады морской пехоты, посвящённом основным результатам подконтрольной эксплуатации элементов боевой экипировки «Ратник» второго поколения, рассказал Евгений Харченко.

Когда говорят, что защитные изделия боевой экипировки «Ратник-2» (в их числе вышеназванный шлем 6Б47) на 100 процентов композитные, имеют в виду непосредственно броню изделий. Однако крепёжные винты, кольца для подтулейного устройства на шлемах всё равно делаются из металла. После более чем двухлетней эксплуатации в бригаде многие эти детали покрылись ржавчиной, хотя антикоррозионную электрохимическую обработку изготовитель выполнил. Но она оказалась недостаточной против солёной морской воды и морского тумана…

– Поэтому с этого года мы стали применять двойную антикоррозионную обработку, предварительно убедившись в её эффективности, – сообщил Евгений Харченко.

Как убедились? Погружая новые изделия в ёмкость с морской водой, которая установлена в лаборатории предприятия...

А ещё в прошлом году производители шлема с удивлением узнали, что ремни подтулейного устройства, когда высыхают после намокания в морской воде, дают очень большую усадку – до 8–10 процентов. Представьте: надел морской пехотинец шлем в море, отрегулировал под себя, затем намочил его при десантировании и вышел на сушу. И как только ремни высохнут, ему словно обручем сожмёт голову! Чтобы повторно отрегулировать подтулейное устройство, нужно время и условия. В бою может не быть ни того ни другого.

– Мы созвали совещание, пригласив производителя ленты для подтулейного устройства, – рассказывает Евгений Фёдорович. – Производитель пояснил – мол, вы же сами заказали у нас ремни только из натуральных волокон. Да, заказчик изначально так и сказал: «Никакой синтетики!» Но синтетика исключает усадку. Поэтому сейчас идём на компромиссное решение, введём в ткань, из которой будут делаться подтулейные устройства, синтетическую добавку (10–15 процентов). То есть материал по-прежнему будет в основном из натуральных волокон, но мы устраним это очень неприятное явление – усадку.

Все арамидные волокна – и американский кевлар, и наш руслан – очень боятся ультрафиолета. Если суперпрочную арамидную нить подержать на открытом солнце несколько месяцев, её можно будет разорвать руками. Поэтому изделие из арамидной ткани, каким является шлем 6Б47, должно быть покрыто надёжным лакокрасочным покрытием. Иначе через шесть лет эксплуатации будет так, как на рисунке со шлемом предыдущего поколения 6Б26. Впрочем, и на армокомовском шлеме 6Б7-1 (правда, после 13 лет эксплуатации) кое-где краска облупилась.

– Поэтому мы в наших новых шлемах производим тройную обработку, – пояснил Евгений Харченко. – Сначала вводим краску внутрь структуры шлема, то есть производим так называемое диффузионное окрашивание, когда смола, которая связывает композитный материал, уже содержит в себе зелёный пигмент. Затем наносим грунтовочно-защитное покрытие, а после этого ещё и антибликовое покрытие.

Итак, об устранении большинства замечаний, касавшихся, по сути, эргономики шлема, морская пехота получила необходимую информацию непосредственно от создателя этого изделия. Однако ведь главное в СИБ – это защитные характеристики. И вот тут шлемы из нашей арамидной ткани проявили себя замечательно! Испытания, то есть отстрел бывших в употреблении, причём до 13 лет, в 810-й бригаде морской пехоты шлемов 6Б47, 6Б26, 6Б7-1, показали: ни в одном случае не произошло снижения защитных свойств.

– То же самое мы сделали с защитным комплектом для экипажей боевых машин, – продолжил Евгений Харченко. – Прочность противоосколочной накладки на шлем после эксплуатации увеличилась более чем на 10–12 процентов. Противоосколочная стойкость жилета тоже показала повышенные характеристики. Не до конца понятно, почему это произошло, – возможно, дело в релаксации остаточных напряжений, которые бывают в композитных материалах. Но факт это отрадный, и мы не боимся, что даже в экстремальных погодных условиях наши индивидуальные средства защиты потеряют защитные характеристики.

«Объективное сравнение с самыми современными иностранными аналогами, в том числе и по зарубежным методикам, позволило установить преимущество новых отечественных СИБ, – отметил позже на пленарном заседании конференции член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, руководитель Межведомственной рабочей группы (лаборатории) по боевой экипировке Олег Мартьянов. – Так, единый общевойсковой бронешлем 6Б47 разработки центра «Армоком» при весе всего килограмм превосходит американские шлемы типа Sentry и израильские типа Rabintex по осколочной стойкости на 30–40 м/с. При этом вес последних до 1,3 кг. К тому же наш шлем единственный в своём классе обладает положительной плавучестью, что крайне важно при действиях на воде.

Бронежилеты типа 6Б45 разработки НПФ «Техинком» существенно, на 1,36 кг, легче стоящего на вооружении американской армии бронежилета IOTV и в 1,5 раза превосходят его по живучести. Российская снайперская винтовка СВД патроном повышенной бронепробиваемости 7Н13 поражает любой американский бронежилет, но бессильна перед нашим «Ратником».

Комплекты 6Б48 Центра «Армоком» и 6Б49 разработки ЗАО «Кираса» защищают военнослужащих от огнетермического поражения по всей поверхности тела и осколочно-пулевого воздействия по жизненно важным органам. Они стали легче предшественников на 12–15 процентов при том же уровне защитных свойств».

– Что касается огнестойких защитных костюмов для членов экипажей бронированных машин, то там выявилась другая проблема: они на солнце выгорают, становятся чуть рыжеватыми и тем самым существенно снижают свою маскировочную функцию, – отметил Евгений Харченко. – Вроде бы для солдата, сидящего в броне, это не так уж и важно – он под солнцем постоянно не находится (только в том случае, когда покидает боевую бронированную машину). Тем не менее мы ведём работы, чтобы сделать более стойкой краску, которой наносится камуфляж, химически связывая её с поверхностью волокна.

За два года войсковой эксплуатации стало известно о трёх сверхмощных ударных воздействиях на бронешлем 6Б47. Во всех этих случаях бойцы не пострадали

СОХРАНЯЮЩИЙ ЖИЗНЬ

Дополнила доклад Евгения Харченко на встрече с морскими пехотинцами в клубе бригады ведущий конструктор бронешлемов Елена Куприянова из Центрального НИИ специального машиностроения. Она рассказала о том, какие защитные свойства проявляет шлем 6Б47 в реальной боевой обстановке.

Один из них, например, подвергся множественному воздействию осколков, массой до 1 г. При повреждении 30 процентов от толщины защитной структуры разрушения подтулейного устройства и крепежа, а также внутренней поверхности шлема не было.

Впервые представился случай анализа прострела общевойскового шлема пулей АКМ с высокой энергетикой – почти 3,5 тысячи Дж, что в несколько раз больше расчётной нагрузки. Военнослужащий в этом шлеме остался жив!

За два года войсковой эксплуатации стало известно о трёх сверхмощных ударных воздействиях на бронешлем 6Б47. Во всех этих случаях бойцы не пострадали. Кроме того, были проверены защитные свойства шлемов, и выяснилось, что после ударного воздействия с энергией свыше 150 Дж противоосколочная стойкость составила более 680 м/с.

– Конструкция шлема 6Б47 имеет рессорный принцип, – пояснила Елена Куприянова. – Из-за минимальных габаритных размеров

отечественных и импортных бронешлемов последнего поколения существует риск травмирования головы при ударном воздействии. Об этом предупреждают почти все зарубежные производители. Благодаря оригинальной конструкции корпус «трёхслойного» шлема 6Б47 объединяет в себе баллистические и демпфирующие функции.

Совершенствование экипировки «Ратник» продолжается. Важным направлением является доработка носимого оборудования, устанавливаемого на шлем. Так, в докладе командира батальона морской пехоты, на базе которого проводятся испытания, майора Евгения Даданова было высказано пожелание, чтобы при использовании наушников с активной системой защиты снизить излишнее давление на голову.

– Все военнослужащие против увеличения габаритных размеров бронешлема, – пояснила Елена Куприянова, – поэтому предприятием «Луч» ведётся сложная работа по уменьшению габаритных размеров наушников радиогарнитуры.

После совещания производители СИБ пообщались с морскими пехотинцами, экипированными в «Ратник». Шлем 6Б47 морпехи оценили исключительно положительно за лёгкость, удобство, а также хорошую защиту от перегрева. Кстати сказать, исключительно позитивные отзывы изготовители шлема о своих изделиях получили также из Сирии, где побывал заместитель гендиректора Центра «Армоком» Илья Гавриков. Ведь те два бойца, которые попали и под осколочное, и под ударное воздействие, благодаря этому шлему остались живы.

Шлем 6Б47 является уникальным ещё и потому, что имеется возможность его доработки после того, как он введён в серию. И доработка продолжается, 6Б47 не намерен быстро сдавать лидерские позиции. Хотя конкурировать с изделиями из высокомолекулярного полиэтилена, пробные образцы которых появились за рубежом, ему будет очень сложно. Но об этом – в следующем материале.

Севастополь – Москва