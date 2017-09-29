В конструкторском ключе

В столице Таджикистана Душанбе под председательством начальника Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Виктора Горемыкина состоялось заседание Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

Его участниками стали делегации оборонных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Собравшихся приветствовали заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-майор Абдулхошим Гуломзода и Секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин. Они обратили внимание на то, что в этом году Совету министров обороны государств Содружества и развитию военного сотрудничества в формате СНГ исполнилось 25 лет и пожелали и впредь работать в ключе взаимного понимания.

В ходе заседания Координационного комитета рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия стран в сфере военного образования и подготовки кадров для вооружённых сил государств – участников СНГ, а также направлений и форм международного сотрудничества, стимулирующих образовательную деятельность курсантов высших военно-учебных заведений.

Члены Координационного комитета обменялись опытом развития национальных систем военного образования государств – участников СНГ и предложениями взаимовыгодного сотрудничества. Хорошей информационной основой для предметного разговора по этой теме стала представленная участникам встречи презентация национальной системы военного образования Республики Таджикистан. В частности, сообщалось, что после распада СССР при формировании вооружённых сил республики в 1993 году был создан Таджикский высший военный командно-инженерный колледж. В 2002 году его преобразовали в Военный институт Министерства обороны Республики Таджикистан. В этом учебном заведении за все годы его существования подготовлено 2600 офицеров. В настоящее время открыт филиал Военного института. В вузе 3 факультета и 10 кафедр. Офицеров готовят по 15 специальностям. В 1999 году образовано довузовское учреждение военного ведомства – Военный лицей имени генерал-майора М.Д. Тошмухаммедова.

Отмечалось, что большинство офицеров Военного института окончили военные академии Вооружённых Сил Российской Федерации. В этом году в адъюнктурах Минобороны России обучаются трое военнослужащих из Таджикистана. Представители вооружённых сил республики высказались за увеличение числа адъюнктов в российских высших военных учебных заведениях, а также обратились с просьбой оказать помощь в получении учебников из ведущих вузов государств – участников СНГ по бронетанковому вооружению, военной топографии, РХБЗ, инженерной подготовке, педагогике, психологии, другим направлениям военной науки.

В Российской Федерации вопросами подготовки и обучения военных и военно-технических специалистов для вооружённых сил зарубежных стран занимается Главное управление кадров Минобороны. Начиная с 1943 года, в военно-учебных заведениях СССР и России было подготовлено более 290 тысяч иностранных военнослужащих из 117 стран мира. С 1992 года свыше 16,5 тысячи из них – представители государств – участников СНГ.

Начальник ГУКа генерал-полковник Виктор Горемыкин сообщил, что число государств, желающих направлять своих офицеров и курсантов в российские военные вузы, постоянно растёт. Так, сейчас заключены соответствующие контракты с 79 государствами мира. Однако приоритет в подготовке военнослужащих силовых министерств и ведомств отдаётся государствам – участникам СНГ. Причём обучение по основным профессиональным образовательным и дополнительным профессиональным программам подготовки военнослужащих Вооружённых Сил РФ проводится безвозмездно.

Представители российской делегации обозначили ряд перспективных направлений развития взаимодействия государств – участников СНГ. Прежде всего, это касается увеличения численности военнослужащих национальных вооружённых сил, обучающихся в военно-учебных заведениях государств – участников СНГ на основе взаимного обмена. Конструктивным шагом стало бы установление прочных контактов между национальными военно-учебными заведениями и расширение межвузовского взаимодействия по всему спектру вопросов обеспечения качества образовательного процесса. Важным видится и более тесное взаимодействие в проведении совместных мероприятий за счёт совершенствования нормативной базы и содержательной части мероприятий.

Надёжным инструментом для повышения международного доверия и развития дружественных связей, обмена научно-образовательным опытом становится Международная олимпиада курсантов. Вот почему обсуждение различных аспектов проведения этого значимого мероприятия стало одним из ключевых вопросов на заседании.

Членами Координационного комитета были предметно рассмотрены итоги III Международной олимпиады, проходившей в 2017 году. Отмечалось, что международные состязания были проведены в соответствии с новыми правилами, обеспечивающими равные условия для всех государств – участников. Помимо вузов Российской Федерации, по предложению министерства обороны Республики Казахстан, впервые финальный этап Международной олимпиады по математике был проведён на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи (г. Алма-Ата).

Начиная с 1943 года в вузах СССР и России было подготовлено более 290 тысяч военнослужащих из 117 стран мира

Опираясь на действующую нормативную правовую базу Содружества и имеющуюся практику, главы делегаций поддержали инициативу российской стороны о целесообразности расширения государств – организаторов и участников финального этапа Международной олимпиады, в том числе путём приглашения стран, не входящих в СНГ. Сейчас прорабатывается вопрос о проведении финала состязаний IV Международной олимпиады по информатике и военно-профессиональной подготовке – в России, военной истории – в Республике Беларусь, иностранному языку – в Республике Армения, по математике – в Республике Казахстан.

Представители российского военного ведомства внесли и ряд других предложений по совершенствованию олимпиады. Так, в 2018 году вузы Минобороны РФ на Всеармейском этапе примут участие в конкурсных испытаниях повышенной сложности по информатике и иностранному языку среди курсантов, для которых специальность подготовки в вузе и последующая профессиональная деятельность связаны с информационными технологиями и лингвистикой. То есть в рамках состязаний первого этапа Международной олимпиады по информатике и иностранному языку дополнительно задания повышенной сложности будут выполнять команды «профессионалов».

Кроме того, представители России считают положительным опыт участия в соревнованиях по военно-профессиональной подготовке команды девушек. В 2018 году во всех состязаниях Всеармейской олимпиады наравне с мужскими командами будут представлены и женские.

В связи с этими нововведениями делегация России обратилась к членам Координационного комитета с предложением внести соответствующие изменения в Положение об олимпиаде и привести к «общему знаменателю» новые условия состязаний.

Уделяя внимание развитию познавательной деятельности обучающихся в вузах, как фактору повышения качества подготовки офицерских кадров, члены Координационного комитета рассмотрели и одобрили предварительные итоги IV Международного конкурса военно-научных работ слушателей и курсантов вузов, посвящённого 25-летию образования Совета министров обороны государств – участников СНГ. На финальный этап Международного конкурса представлено порядка 40 военно-научных работ, прошедших национальные отборочные туры. Его окончательные итоги будут подведены в октябре на очередном заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Члены Координационного комитета единогласно поддержали предложение министерства обороны Республики Казахстан о создании Ассоциации высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ. Эта организация должна способствовать обмену опытом между вузами в плане учебной и научно-методической деятельности, распространения передовых технологий в подготовке военных кадров. Также предполагается, что деятельность Ассоциации станет основой для выработки предложений Координационному комитету по вопросам совершенствования образовательной, методической и научной (научно-исследовательской) работы вузов.

В целом, заседание Координационного комитета по вопросам военного образования прошло в конструктивной и деловой обстановке. Очередная встреча намечена на второе полугодие 2018 года в Республике Армения.

В время пребывания в Душанбе генерал-полковник Виктор Горемыкин посетил 201-ю Гатчинскую ордена Жукова дважды Краснознамённую военную базу, самое крупное воинское соединение России за её пределами. Начальник ГУКа возложил цветы к мемориалу в память о военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии и пограничников, погибших при выполнении миротворческих задач на территории Республики Таджикистан. Затем он осмотрел объекты социальной инфраструктуры военного городка, выслушал пояснения и уточнил ряд деталей.

Начальник Главного управления кадров побывал в новом здании 451-го военного госпиталя, построенного по распоряжению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. Новый лечебно-диагностический комплекс, рассчитанный на ежегодное лечение более трёх тысяч пациентов, был открыт непосредственно на территории соединения в апреле этого года. Он включает 12 лечебно-диагностических отделений, 4 лечебно-диагностических кабинета. Есть и мобильная компонента для развёртывания в полевых условиях. В настоящее время госпиталь по оснащению входит в число лучших медучреждений Центрального военного округа.

Начальник ГУКа посетит музей истории соединения, в котором гостю продемонстрировали экспозицию, посвящённую освобождению Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Затем Виктора Горемыкина пригласили в храм-часовню Иверской иконы Божьей Матери, возведённой на пожертвования личного состава военной базы и при участии меценатов России. К слову, в 2015 году во время рабочего визита на военную базу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу передал в дар этому духовному заведению коллекцию из десяти старинных икон, в том числе – иконы Святая Троица и Святителя Николая Чудотворца.

Незадолго до отлёта генерал-полковник Горемыкин принял участие в торжественной церемонии принятия в ряды юнармейцев 200 учащихся средней школы № 4 города Душанбе, в которой преимущественно обучаются дети военнослужащих и гражданского персонала 201-й военной базы.





Душанбе