Приём во Владикавказе

Совместный приём граждан провели заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко и начальник Управления Президента России по работе с обращениями граждан Михаил Михайловский. Рассмотрев совместно с представителями органов военного управления и местных властей обращения граждан, заместитель главы военного ведомства на месте принял соответствующие решения. Кроме того, генерал-полковник Юрий Садовенко, Михаил Михайловский и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров приняли участие в выездном заседании рабочей группы при Администрации Президента РФ по координации и оценке работы с обращениями граждан в Южном федеральном округе. В ходе заседания замминистра обороны рассказал об особенностях работы в военном ведомстве с обращениями граждан, в частности о порядке функционирования выездных приёмных. Он, в частности, рассказал, что с 2014 по 2017 год проведено 12 выездных приёмных Министерства обороны во всех военных округах и на флотах.

– В ходе работы выездной приёмной в Южном военном округе, открывшейся 25 сентября, было принято 392 заявления, – сообщил генерал-полковник Юрий Садовенко.



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