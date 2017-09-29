redstar.ru

  • "Красная звезда"
A+ A A-

Приём во Владикавказе

Оцените материал
(0 голосов)
Приём во Владикавказе Фото Вадима ГРИШАНКИНА.

Первая совместная выездная приёмная Министерства обороны и Управления Президента России по работе с обращениями граждан проведена во столице Северной Осетии – Алании.

Совместный приём граждан провели заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко и начальник Управления Президента России по работе с обращениями граждан Михаил Михайловский. Рассмотрев совместно с представителями органов военного управления и местных властей обращения граждан, заместитель главы военного ведомства на месте принял соответствующие решения. Кроме того, генерал-полковник Юрий Садовенко, Михаил Михайловский и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров приняли участие в выездном заседании рабочей группы при Администрации Президента РФ по координации и оценке работы с обращениями граждан в Южном федеральном округе. В ходе заседания замминистра обороны рассказал об особенностях работы в военном ведомстве с обращениями граждан, в частности о порядке функционирования выездных приёмных. Он, в частности, рассказал, что с 2014 по 2017 год проведено 12 выездных приёмных Министерства обороны во всех военных округах и на флотах.
– В ходе работы выездной приёмной в Южном военном округе, открывшейся 25 сентября, было принято 392 заявления, – сообщил генерал-полковник Юрий Садовенко.

 
Владикавказ

Прочитано 150 раз
Теги
Игорь ЗОТОВ, «Красная звезда».

Последнее от Игорь ЗОТОВ, «Красная звезда».

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Прощай, иприт, прощай, зарин!

Оставить комментарий

Поля, обозначенные звездочкой (*) обязательны для заполнения

Наверх
«Красная звезда» © 1924-2017. Полное или частичное воспроизведение материалов сервера без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением российского и международного законодательства.

Логин или Регистрация

Авторизация

Регистрация

Вы зарегистрированы!
или Отмена
Яндекс.Метрика