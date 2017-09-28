С праздником, царица полей!

В преддверии Дня Сухопутных войск о нынешнем этапе развития этого вида Вооружённых Сил РФ рассказывает главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег САЛЮКОВ.

– Олег Леонидович, какова структура современных Сухопутных войск? Какие задачи на них возложены? Каковы векторы их развития?

– Сухопутные войска - вид Вооружённых Сил, предназначенный для прикрытия сухопутной части Государственной границы страны, отражения агрессии противника на ТВД, удержания занимаемых районов, рубежей, позиций и объектов, разгрома вторгшихся группировок войск во взаимодействии с видами и родами войск Вооружённых Сил и другими войсками, воинскими формированиями и органами.

На Сухопутные войска возложено решение ряда задач. Наиболее актуальны из них следующие.

Это, во-первых, поддержание боевой и мобилизационной готовности органов военного управления, соединений и частей Сухопутных войск на уровне, гарантирующем выполнение задач в любых условиях остановки.

Во-вторых, поддержание способности соединений и частей к оперативному развёртыванию на потенциально опасных стратегических направлениях.

В-третьих, участие в стратегическом сдерживании, в том числе в предотвращении военных конфликтов.

В-четвёртых, выполнение мероприятий территориальной обороны.

И, наконец, участие в миротворческих операциях, борьбе с терроризмом, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий на военных объектах.

Для решения этих задач в своём составе Сухопутные войска имеют мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска ПВО как рода войск, а также специальные войска – разведывательные, связи, радиоэлектронной борьбы, инженерные и РХБ защиты.

Отмечу, что в целях реагирования на возникающие военные угрозы состав группировок войск на стратегических и оперативных направлениях совершенствуется. Основу этих группировок составляют соединения и части Сухопутных войск. Они обладают боевой самостоятельностью и способны действовать в условиях применения как обычного оружия, так и оружия массового поражения. Они подготовлены к действиям в различных физико-географических и климатических условиях.

До 2021 года продолжится совершенствование составов окружных и армейских комплектов войск. Это обеспечит самодостаточность группировок войск не только на стратегических, но и на операционных направлениях.

В настоящее время на вооружение соединений и частей Сухопутных войск поступает самое современное вооружение и военная техника, что позволяет значительно увеличить их боевые возможности.

Мы продолжаем усиливать наш вид Вооружённых Сил военнослужащими по контракту. Только с начала года набрано свыше 15 тысяч военнослужащих по контракту, стоящих на должностях прапорщиков, сержантов и солдат.

Изменение характера применения войск и обретённый боевой опыт диктуют свои условия и направления совершенствования боевой подготовки войск и подготовки младших специалистов. Мы перерабатываем, уточняем более 50 уставных, программных и методических документов. Уверены, что это позволит качественно повысить показатели боевой подготовки и слаженности органов управления наших войск.

– Напомните читателям, в каких мероприятиях боевой подготовки участвовали соединения и части Сухопутных войск в 2017 году. Сколько всего проведено учений?

– В 2017 учебном году основные усилия в подготовке соединений и частей Сухопутных войск были направлены на повышение полевой выучки. Развиваем при этом состязательность, привлекаем войска к различным соревнованиям, конкурсам. Особое внимание уделяем, конечно, освоению новых образцов техники и вооружения.

Самыми значимыми мероприятиями, в которых участвовали соеди­нения и части Сухопутных войск, стали совместное стратегическое учение «Запад-2017», «Армейские международные игры–2017», Всеармейские соревнования по полевой выучке среди командиров батальонов, сержантов и подразделений Сухопутных войск.

В 2017 учебном году проведено более 4,5 тысячи учений различного уровня.

Ракетные войска и артиллерия на учении «Запад-2017» убедительно продемонстрировали свои огневые возможности при нанесении массированного ракетного удара по условному противнику на Лужском общевойсковом полигоне в Ленинградской области, на полигоне Ашулук под Астраханью на других полигонах Западного военного округа и Республики Беларусь.

В нашем активе Всеармейские состязания командиров артиллерийских батарей Вооружённых Сил РФ имени маршала артиллерии В.М. Михалкина, по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии имени главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова, Конкурс на лучшее решение задач по стрельбе и управлению огнём на страницах журнала «Армейский сборник». Впервые был проведён Конкурс по полевой выучке сержантов ракетных войск и артиллерии имени Героя Советского Союза, полного кавалера ордена Славы командира орудия старшины Н.И. Кузнецова. Это были интересные, предметные и продуктивные формы учёбы.

Всего в соединениях, частях и подразделениях ракетных войск и артиллерии в 2017 учебном году проведено больше 1200 тактических учений различного уровня.

С соединениями, частями и подразделениями войсковой противовоздушной обороны военных округов на полигонах Капустин Яр, Ейский и Телемба провели более 60 тактических учений с боевой стрельбой. По их итогам 36 соединений, частей и подразделений войсковой ПВО оценены на «хорошо». Неудовлетворительных оценок нет.

– Как складывается военное сотрудничество Сухопутных войск России с коллегами из других стран?

– Мы ежегодно проводим учения международного характера. В этом году их запланировано четыре – с Индией, Монголией, Пакистаном и странами организации Договора о коллективной безопасности.

Уже проведено российско-монгольское учение «Селенга-2017», на территории Монголии. Оно имело контртеррористическую направленность.

Продолжается совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2017». Его сроки (с 22 сентября по 4 октября. Оно проходит на территории России в горной местности, на нём также отрабатываются совместные действия разведывательных подразделений по обнаружению и ликвидации незаконных вооружённых формирований.

Впереди у нас два учения – это «Индра-2017» и «Нерушимое братство», на территории России и Казахстана соответственно.

Подчеркну, что учения «Индра-2017» в этом году носят уже межвидовой характер. Будут привлечены подразделения не только Сухопутных войск, но и Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

2018 год в части, касающейся совместных международных учений, будет более насыщенным. Планируется семь учений с привлечением подразделений армий более чем 10 государств.

Со многими странами нас связывают традиционно дружеские отношения в военной области. За последние два года по линии Сухопутных войск совершён прорыв в развитии отношений со странами Латинской Америки (Чили, Аргентина), Ближнего Востока (Объединённые Арабские Эмираты), Азиатско-Тихоокеанского региона (Лаос, Таиланд, Вьетнам, Республика Союз Мьянма), Африки (ЮАР).

Обмениваемся делегациями, что позволяет обмениваться опытом строительства и применения сухопутных войск, заявить о себе и изучить, чем и как живут сухопутные войска других стран.

Добавлю, что до конца этого года в Москве состоятся приёмы главнокомандующих сухопутными войсками Пакистана и ОАЭ, а также визит нашей делегации в Японию.

На следующий год планируется проведение приёмов руководителей сухопутных войск Индии, Китая, Японии, Лаоса, Таиланда, Индонезии. Мы планируем работу в Чили, Алжире, Китае и Индии.

– Каковы темпы перевооружения Сухопутных войск? Какие вооружение и технику получаете?

– Сегодня Сухопутные войска полностью оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой.

Продолжается планомерное комплектное переоснащение Сухопутных войск современными образцами вооружения в рамках реализации Государственной программы вооружения.

По государственному оборонному заказу закупаем современные образцы, а также проводим модернизацию используемого вооружения. Приоритет отдаётся комплектной поставке средств поражения, разведки, управления, обеспечения применения, обслуживания, ремонта и обучения, а также необходимого запаса ракет и боеприпасов.

Комплектная поставка современных и перспективных образцов вооружения, в первую очередь в соединения и части постоянной готовности, – основной приоритет при оснащении Сухопутных войск

В настоящее время основу танкового парка частей Сухопутных войск составляют современные танки, имеющие модернизационный потенциал. Они доводятся до уровня танков Т-72Б3, Т-90М, Т-80БВМ. В результате установки современной пушки, новой динамической и активной защиты, более мощных двигателей наши танки ещё достаточно долго не будут уступать иностранным.

Части постоянной готовности переоснащаются современными машинами БМП-3 и БТР-82А, а с 2018 года – и модернизированными БМП-2, на которые устанавливаем боевое отделение «Бережок», повышающее боевые возможности вдвое.

Уже имеется положительный опыт закупки бригадных комплектов основного вооружения ракетных бригад «Искандер», бригадных и дивизионных комплектов комплексов ПВО, а также комплектных поставок батальонного звена другого вооружения. Это позволяет в полном объёме формировать соединения, части и подразделения, способные в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач по предназначению.

В этом году в Сухопутные вой­ска поступит более 2500 единиц основных образцов вооружения и техники. Будет достигнут уровень нашей обеспеченности современным вооружением более чем на 42 процента.

Остановлюсь подробнее на новом вооружении вой­сковой ПВО Сухопутных войск и ракетных войск и артиллерии.

Так, в рамках оснащения современными образцами вооружения войск ПВО Сухопутных войск в этом году сформирована войсковая часть, вооружённая зенитным ракетным комплексом «Тор-М2», перевооружены на переносный зенитный ракетный комплекс «Верба» подразделения ПВО одного из общевойсковых соединений.

Завершается боевое слаживание подразделений и частей, оснащённых в 2016 году современными образцами вооружения, военной и специальной техники, с проведением боевых стыковочных стрельб.

Поступившее вооружение значительно превосходит предыдущие модификации по параметрам зоны поражения, количеству одновременно обстреливаемых целей и транспортному боекомплекту ракет.

Для Сухопутных войск приоритетно закупаются новейшие зенитные ракетные системы и комплексы различной дальности действия, такие как С-300В4 (дальнего действия), «Бук-М3» (средней дальности) и «Тор-М2» (малой дальности).

Система С-300В4, поступающая нам с 2014 года, по своим характеристикам значительно превосходит предыдущую – С-300В. Это средство противоракетной обороны группировок войск, а также борьбы с особо важными целями на предельных дальностях до 400 км.

Поступающий с 2016 года современный комплекс «Бук-М3» имеет увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет и позволяет эффективно бороться с воздушными целями всех классов, в том числе с крылатыми ракетами на предельно малых высотах.

Зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2», не имеющий в настоящее время аналогов в мире, способен одновременно обстреливать до четырёх целей в движении. Он является основным средством борьбы с высокоточным оружием и тактическими малоразмерными беспилотными летательными аппаратами.

Закупка данных образцов вооружения значительно повысит боевые возможности Сухопутных войск.

Что касается ракетных войск и артиллерии, то темпы поступления новой и модернизированной техники остаются столь же высокими, как в минувшие годы. В соответствии с Государственной программой вооружения на 2018–2027 гг. доля новой техники в Сухопутных войсках к 2020 году должна составить не менее 70 процентов, а по современным ракетным комплексам «Искандер-М» достигнуть показателя в 100 процентов.

Вооружаемся в плановом порядке самыми современными образцами средств поражения и военной техники, такими как РСЗО «Торнадо-Г», система ствольной артиллерии «Мста» и её модификации, самоходные противотанковые комплексы «Хризантема-СП», комплексы управления огнём (комплексы средств автоматизации управления ракетных войск и артиллерии Единой системы управления тактического звена) и средства артиллерийской разведки (радиолокационный комплекс «Зоопарк-1М», самоходная радиолокационная станция CHAP-10М, переносной радиолокационный комплекс «Аистёнок», подвижной пункт ПРП-4А).

Подчеркну, что комплектная поставка современных и перспективных образцов вооружения, в первую очередь в соединения и части постоянной готовности, – основной приоритет в оснащении Сухопутных войск.

– А перспективные вооружения и военной техники создаются?

– Разумеется. У нас были, есть и будут разработки, которые выходят на лидирующие позиции в мире. В настоящее время в завершающей стадии разработки находятся принципиально новые образцы бронетанкового вооружения «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг», которые отличаются от техники предыдущего поколения повышенными показателями огневой мощи и подвижности, защищённости личного состава и командной управляемости. При этом все создаваемые образцы будут интегрированы в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена.

Кроме того, продолжается создание наземных робототехнических комплексов военного назначения и комплексов с беспилотными летательными аппаратами, в которых широко используются уникальные цифровые и программные решения.

Поэтому хочу через «Красную звезду» поблагодарить коллективы всех предприятий, вносящие вклад в техническое развитие нашего вида Вооружённых Сил.

– Какими разработками занимается ныне Военно-научный комитет Сухопутных войск? Совершенствуется ли боевая экипировка «Ратник»?

– Военно-научный комитет Сухопутных войск занимается разработками в области робототехники, оружия, построенного на новых физических принципах, и боевой экипировки с использованием экзоскелетов. Совершенствуется и боевая экипировка «Ратник».

Заканчиваем научно-исследовательскую работу по созданию перспективного облика боевой экипировки «Ратник-3». Реализация задуманного позволит не менее чем в 1,5 раза увеличить возможности военнослужащего при выполнении различных задач. Снижение общего веса на 30 процентов обеспечит получение к 2022 году комплекта экипировки военнослужащего третьего поколения. По своим характеристикам и функционалу комплект превзойдёт зарубежные аналоги даже с учётом их развития.

– Что и как меняется в системе военного образования?

– В 2017 году сеть образовательных организаций Сухопутных войск пополнилась двумя самостоятельными вузами. Это Московское высшее общевойсковое командное училище и Казанское высшее танковое командное училище, которые выведены из состава Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил РФ».

Обучение в вузах Сухопутных войск организовано в соответствии с актуализированными Федеральными государственными образовательными стандартами по уточнённым учебным программам, в которые включены вопросы мобилизационного развёртывания войск, современных достижений военной науки и техники, передового опыта войск и сил, полученного в ходе учений и тренировок, боевого применения и обеспечения боевых действий в современный период.

Благодаря высокому конкурсу имеем возможность отобрать для обучения наиболее мотивированных, обладающих высокой образовательной подготовкой, крепким здоровьем, физически закалённых юношей.

15 декабря этого года одно из старейших училищ Сухопутных войск – Московское высшее общевойсковое командное училище – отметит 100-летний юбилей. Готовимся к этому. Наметили много интересного.

– Вы уже наладили взаимодействие со Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия»?

– Командование воинских частей, руководство военных образовательных организаций в районах дислокации наладили самые тесные контакты с лидерами молодёжных организаций военно-патриотической направленности, а представители Главного командования Сухопутных войск регулярно привлекаются для участия в расширенных заседаниях Главного и региональных штабов движения «Юнармия».

Совместные мероприятия проводились в Москве и Московской области, в Туле и Смоленске, в Казани и Новосибирске, в других регионах. Дело это стоящее.

– Как отметите День Сухопутных войск?

– Начинаем его традиционно с отдания почестей прежним главнокомандующим Сухопутными войсками, с возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

В сам же праздник совместно с коллективом Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» проведём показательные мероприятия различного характера для жителей столицы и Подмосковья.

Если в прошлом году в честь праздника зрители там могли увидеть историческую реконструкцию «Брусиловского прорыва», то в этом году мы покажем реконструкцию «Битвы под Москвой». Помимо этого, для гостей будут организованы показательные выступления военнослужащих 2-й Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа, интерактивные площадки, показ вооружения и военной техники Сухопутных войск, экипировки «Ратник», электронный тир, выставка моделей спортивной автотехники, тест-драйв мототехники и многое другое.

Приглашаем 1 октября к 11.00 в парк «Патриот» всех желающих принять участие в наших праздничных мероприятиях.

От имени военного совета Главного командования Сухопутных войск и от себя лично поздравляю всех с Днём Сухопутных войск. Эти самые массовые войска страну не подводили и не подведут.