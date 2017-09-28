Когда мечты сбываются

Анна Щербакова с детства хотела подняться в небо, управляя боевым самолётом. И вот её мечта сбылась. Несмотря на то, что после вступительных испытаний Ане не хватило одного балла для поступления в Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, учитывая высокие результаты абитуриентки, рассмотрел и удовлетворил ходатайства о её зачислении в курсанты. И вчера девушке в училище объявили об этом решении главы военного ведомства.

Разрыв между конкурсантками по итогам вступительных экзаменов был минимальным. Уроженка Пермского края Анна Щербакова получила 278 баллов и оказалась 16-й в рейтинге абитуриенток, уступив занявшей 15-ю строчку Ольге Шиповаловой из Воронежской области всего один балл. Одна при этом девушка получила первую (высшую) категорию профессиональной пригодности. Таковых среди 29 абитуриенток всего две. Подвела Щербакову оценка ЕГЭ по физике.

Ходатайства на имя министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу о принятии положительного решения по вопросу зачисления направили директор средней общеобразовательной школы № 44 г. Перми, которую окончила Анна Щербакова, а также ректор Чайковского государственного института физической культуры (г. Чайковский, Пермский край).

В письме из гражданского вуза сказано, что Анна обучалась по специальности «Спортивная тренировка (борьба)» чуть более года. В процессе учёбы проявила себя целеустремлённой, дисциплинированной и способной студенткой. Аня успешно осваивала учебный материал по профильным предметам. По общеобразовательным дисциплинам, контрольным и курсовым работам получала хорошие и отличные оценки.

В ходатайстве ректора института также говорится о высоком уровне физподготовки Анны Щербакой. Так, с 2006 года Аня занимается дзюдо и самбо. Стала призёром соревнований в масштабе Приволжского федерального округа и участвовала в чемпионате России в этом году. Анна – кандидат в мастера спорта по самбо и первого взрослого разряда по дзюдо.

В конкурсном отборе участвовали 214 девушек, в училище зачислены 16

В характеристике девушки говорится, что Аня – абсолютно неконфликтный человек, что очень важно для армейского коллектива. «Спокойна, приветлива, скромна, ответственна, дружелюбна и трудолюбива» – вот какой зарекомендовала она себя в предыдущей альма-матер.

На прошлой неделе сама Аня рассказала членам приёмной комиссии училища, что с самого детства мечтала защищать нашу Родину в статусе военнослужащей, так как всё её детство прошло под пристальным вниманием отца, который активно её воспитывал. Он – полковник в отставке.

– Я твёрдо решила связать свою судьбу с армией. Это моя мечта с детства. К тому же у меня и брат Сергей – лейтенант, служит в РВСН, – объяснила жизненную позицию Аня.

Разумеется, Анна осознавала, что конкурс есть конкурс и побеждает сильнейший. Однако 23 сентября на заседании приёмной комиссии попросила всё-таки зачислить её в ряды курсантов Краснодарского ВВАУЛ, пообещала стать первоклассным лётчиком.

И вот просьбы ходатайствующих и самой девушки услышаны руководством Минобороны и лётного училища.

Всего в конкурсном отборе участвовали 214 девушек, 93 не прошли предварительный отбор, 32 – профессиональный психологический отбор, 58 – врачебно-лётную комиссию, 2 не сдали экзамен по физической подготовке.

Подчеркнём: в приёмную комиссию, созданную специально для отбора будущих лётчиц, входили Герой Советского Союза Валентина Терешкова, Герои России Елена Серова, генерал армии Владимир Михайлов, полковник Виктор Федосов и подполковник Николай Шпитонков.

30 сентября состоится торжественная церемония приведения поступивших уже 16 девушек к военной присяге, 1 октября они приступят к плановым занятиям.