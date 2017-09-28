Цитадель мужества

В этот героический город, который называют второй столицей Сирии, мы въезжали с восточной стороны. Поэтому своими глазами видели масштабы разрушений. В этой части Алеппо, освобождённой от боевиков в конце прошлого года, шли самые ожесточённые бои.

РАЗВЕ ИХ ПОБЕДИШЬ?

Сегодня восточный Алеппо – словно город-призрак. В общей сложности тут пришлось зачищать от исламских фундаменталистов свыше 300 тысяч помещений. Сами понимаете, что от них осталось…

Сразу после разминирования российскими сапёрами на территорию, некогда занятую боевиками, вошла строительная техника. Но бульдозеры, самосвалы и грейдеры более-менее расчистили только улицы. По обе стороны от проезжей части картина довольно мрачная. Тысячи квадратных метров разрушенных строений не оставляют сомнений в том, что здесь требуется ещё одна зачистка. Уже не от террористов, а от многочисленных развалин.

Громко прозвучавшее сразу после освобождения требование горожан, чтобы Запад заплатил за восстановление того, что разрушила патронируемая им «умеренная оппозиция», так и осталось гласом вопиющего в пустыне.

Конечно, в освобождённых кварталах жизнь потихоньку налаживается. Где-то люди разбирают завалы, пытаются что-то восстанавливать. Но говорить о масштабной реабилитации восточного Алеппо пока не приходится. Для этого требуются тысячи тонн стройматериалов, квалифицированные строители и инженеры. Когда у воюющей страны дойдут до этого руки, никто не знает.

Не факт, кстати, что разрушенные дома вообще есть смысл восстанавливать. В некоторых из них пополз фундамент, треснули капитальные стены. Надо ли объяснять, чем чревато это в сейсмически активной зоне?

И всё же сирийцы не унывают. Уже в январе им удалось частично отремонтировать в разрушенных восточных районах Алеппо два десятка школ. Тысячи учеников вернулись к занятиям. Во время летних каникул восстановительные работы продолжались. В сентябре, пусть и на неделю позже обычного, за парты в Сирии сели около четырёх миллионов ребятишек. Сейчас учебный процесс в республике идёт полным ходом. Но война внесла коррективы и в учебную программу. На аналогах российских уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) учат не только тому, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, но и как обнаружить, к примеру, замаскированное самодельное взрывное устройство или мину-растяжку.

…В этот день журналисты, работавшие в Сирии в рамках пресс-тура, организованного Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ для российских и зарубежных СМИ, побывали в одной из школ западной части Алеппо. Её называют Аль-Фуркан, как одноимённый район. Сейчас здесь учатся 1800 человек. А совсем недавно школьников было свыше четырёх тысяч. Многие вернулись в свои школы в освобождённых районах города.

В период активных боевых действий занятия в этой школе не прерывались. Она считалась одной из самых безопасных, поскольку находилась в кварталах, подконтрольных правительственным силам. Но однажды боевики подвергли её ракетному обстрелу. Верхний этаж был полностью снесён. Девять учеников погибли. Несколько десятков было ранено. Пострадала и учительница.

На второй день после этого расчистили завалы, а на третий – сели за парты. Разве можно победить таких людей?..

Как рассказала директор школы Нахля Дейри, восстановить разрушенное здание и сделать в нём ремонт помогла Россия. Перед началом учебного года россияне провели и две гуманитарные акции – раздали ученикам портфели, канцелярские принадлежности, игрушки и сладости.

Вместе с директором мы переходим из одного класса в другой, видим, как ребята занимаются математикой, музыкой, рукоделием. Все они, кстати, очень живые, активные. Это – будущее Сирии. И очень важно дать этому будущему хорошее образование.

Люди разбирают завалы, что-то восстанавливают. Но говорить о масштабной реабилитации восточного Алеппо не приходится

С ГУМАНИТАРНОЙ МИССИЕЙ

Власти республики заявили о намерении полностью восстановить разрушенный Алеппо. И вопреки отсутствию денег, международной поддержки, несмотря на продолжающуюся войну, многое им удаётся.

…На центральной площади Аль-Джаби рабочие укладывают плитку. Совсем недавно площадь подвергалась массированному артобстрелу, а сегодня здесь уже завершено озеленение, работает фонтан. Алеппо возрождается как Феникс из пепла.

На площади нас встречает заместитель губернатора провинции Алеппо господин Фарес. Он рассказывает, что раньше город был локомотивом сирийской промышленности. И хотя сегодня большинство предприятий стоят, а некоторые и вовсе лежат в руинах, жители не опускают рук. Многие работают на восстановлении городской инфраструктуры безвозмездно. Просто потому, что любят Алеппо. Почти все дороги в городе уже отремонтированы. Пора браться за восстановление жилья и индустриальных зон. Чтобы люди получили не только крышу над головой, но и рабочие места.

– Самое главное, чтобы народ возвращался к мирной жизни, избавлялся от синдрома войны, – подчёркивает чиновник. – К сожалению, ущерб причинён весьма значительный, и, чтобы залечить все раны, понадобится время…

Заместитель губернатора показывает на расположенную у площади гостиницу, подступы к которой перекрыты. Здание в любой момент может рухнуть, поскольку серьёзно повреждено.

На площади Аль-Джаби мы общаемся и с начальником Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо генерал-майором Игорем Емельяновым. Он сообщает, что находящимся здесь российским военнослужащим большей частью приходится заниматься проведением гуманитарных акций. Только за последние три месяца жителям провинции доставлено около 300 тонн продовольствия. Кроме того, проводятся мероприятия по оказанию медицинской помощи во всех населённых пунктах провинции, в том числе с участием специального отряда медицинского назначения. В общей сложности медпомощь была оказана 46 тысячам человек, большинство из них – дети.

Ещё одна задача, по словам генерала Емельянова, переселение беженцев из лагерей Жебрин и Мемидж. В основном люди возвращаются в свои дома, расположенные в населённых пунктах Маскана и Дейр-Хафир. За последние полтора месяца в общей сложности удалось переселить порядка 3,5 тысячи человек.

Начальник центра подчеркнул, что прежде чем переселять людей в эти населённые пункты, с помощью администрации провинции Алеппо были восстановлены их дома. После этого проведены гуманитарные акции по обеспечению беженцев продовольствием, водой и медицинской помощью. К примеру, в день, когда мы беседовали с генералом Емельяновым, его подчинённые раздавали наборы с продовольствием в населённом пункте Маскана.

В эксклюзивном интервью «Красной звезде» начальник Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо рассказал, что местными властями в мае был разработан детальный план восстановительных работ как в городе, так и во всей провинции. В его разработке участвовали и российские военнослужащие.

– Особое внимание планируется обратить на районы, которые подверглись наибольшему разрушению, – отметил генерал-майор Емельянов. – Восстановление началось именно с них. И многое уже сделано. Например, 6 сентября мы открыли две школы в восточных пригородах Алеппо. А всего в городе восстановлено более 30 школ.

Боевики, как Александр Македонский и Тамерлан, пытались взять цитадель штурмом, но у них ничего не вышло

СИМВОЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ…

Небольшой переезд, и мы оказываемся у подножия холма, на котором расположена историческая цитадель древней крепости Алеппо. Как и много веков назад, нынешние защитники города использовали её для обороны города.

С 2012 года боевики, как когда-то Александр Македонский и Тамерлан, пытались взять цитадель штурмом, но у них ничего не вышло. Они хотели взорвать крепостные стены, но расположенный перед цитаделью широкий ров защитил от смертников на машинах, начинённых взрывчаткой.

Цитадель оборонял взвод из трёх десятков человек, в основном снайперов и гранатомётчиков. Они не только выдержали массированные обстрелы из артиллерии и крупнокалиберных пулемётов, но и сумели несколько месяцев продержаться без какого бы то ни было снабжения, пока под землёй к ним не проделали секретный ход.

Последнюю попытку захвата крепости нусровцы предприняли летом прошлого года. Снизу, из восточных кварталов Алеппо, которые видны отсюда как на ладони, они семь месяцев (!) рыли тоннель, рассчитывая через него взять защитников цитадели «тёпленькими». Но те раскусили замысел противника, устроили засаду и, встретив боевиков огнём, подорвали тоннель. Он, кстати, уходит на 200 метров вниз и ещё сотню метров тянется по прямой.

Цитадель Алеппо, как и крепость Крак де Шевалье, о которой мы рассказали в одном из предыдущих сирийских репортажей, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным археологов, первому найденному здесь строению больше 10 тысяч лет. В XIII веке цитадель превратилась в богатейший на Ближнем Востоке город. Внутри были дворцы и бани, мечети и усыпальницы, арсенал и амбары для зерна. Крепость захватывали римляне, крестоносцы, отвоёвывали мусульмане... Вот такая у неё удивительная история.

После землетрясения XIX века практически все постройки здесь были разрушены. Остались только древнеримский амфитеатр, тронный зал, несколько мечетей. Благодаря небольшому и мужественному гарнизону крепости в XXI веке многое из этого удалось сохранить. Хотя разрушений и следов войны тоже, увы, хватает.

Обследовав цитадель, мы увидели немало свидетельств недавних боёв. Даже в тронном зале, куда угодил танковый снаряд, окна до сих пор заложены мешками с песком. Каждая бойница превращена в укреплённую огневую позицию. Объект и сейчас охраняют бойцы сирийской армии.

…И ВЕРЫ

Если цитадель стала символом сопротивления жителей Алеппо, то древняя мечеть XIII века, которую именуют Великой, – символом их веры. Мечеть вместе с прилегающим к ней старым рынком тоже находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь нас встречает муфтий Махмуд Аккам. Он с содроганием показывает, что сотворили поборники «чистого ислама» с красивейшим 45-метровым минаретом. Тысячу с лишним лет эту мусульманскую святыню, где по преданию погребён пророк Закария – отец Иоанна Крестителя, никто не трогал. Террористы превратили её в руины. Южную стену мечети боевики взорвали. Остальные стены тоже искорёжены осколками от пуль и снарядов…





В результате проведения специальной операции, в провинции Идлиб ликвидированы 5 влиятельных полевых командиров, руководивших террористами, которые на прошлой неделе атаковали российских военных полицейских, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, после нападения террористов 18 сентября на российских военных полицейских в провинции Хама, для поиска и уничтожения главарей наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии. В рамках данной операции были вскрыты место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров террористической группировки «Хейат Тахрир аш-Шам» (так ныне именует себя «Джебхат ан-Нусра», запрещённая на территории РФ) южнее города Идлиб.

После подтверждения по нескольким каналам данных о сборе полевых командиров в строении вне населённого пункта и начале совещания был нанесён точный ракетно-авиационный удар. В результате удара ликвидированы 5 полевых командиров. Вместе с ними уничтожено ещё 32 боевика, находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ, а также шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением.

Факт гибели руководства и младших командиров террористической группировки в результате ракетно-авиационного удара подтверждён по нескольким независимым каналам. Специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, продолжаются.

Одновременно большое внимание по-прежнему уделяется оказанию помощи местному населению. Согласно информационному бюллетеню Министерства обороны РФ о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации, распространённому в четверг, в течение суток проведены две международные гуманитарные акции. В населённом пункте Эт-Тайиба (провинция Деръа) местному населению переданы продукты питания, медикаменты и хозяйственные принадлежности (общий вес груза – 126 тонн), а в недавно деблокированном городе Дейр-эз-Зор – медикаменты и хозяйственные принадлежности (192 тонн).

Когда верстался номер, стало известно, что российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон доставили в сирийский Дейр-эз-Зор первый гуманитарный конвой с медикаментами. «Сегодня нам удалось доставить первую партию лекарств, – сказал представитель медицинского отделения центра майор медицинской службы Владимир Корзоватых. – Это наиболее важные сейчас здесь препараты: антибиотики, жаропонижающие средства, лекарства для лечения сердечно-сосудистой системы, а также лекарства для самых маленьких жителей этого города». Планируется, что ещё одну партию медикаментов российские военнослужащие доставят на следующей неделе. Вместе с колонной гуманитарной помощи приедут и российские врачи, чтобы помочь сирийским коллегам.





Алеппо, Сирия



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