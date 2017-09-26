Пароль безопасности

«Совет друзей хорош, а опыт бесценен». Эта истина применима ко всем областям человеческой деятельности. Но если речь идёт о работе сапёров, цена этого совета измеряется жизнями…





СПРАВКА

Современная геополитическая ситуация в мире, стремление отдельных государств, а также различных группировок террористического толка к расширению сферы своего влияния приводит к увеличению очагов напряжённости и возникновению локальных конфликтов на планете.

Одним из основных видов вооружённой борьбы в таких конфликтах становится превалирующее применение артиллерии, авиации и диверсионно-подрывная деятельность, в результате чего после урегулирования военной фазы остаётся большое количество неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов – фугасов, мин, самодельных взрывных устройств.

Для полноценного перехода к мирной жизни, восстановления инфраструктуры и экономики в целом необходима профессиональная помощь хорошо оснащённых подразделений по гуманитарному разминированию.

В качестве ответа на данные вызовы современности 1 августа 2014 года решением министра обороны России сформирован Международный противоминный центр Вооружённых Сил Российской Федерации (н.п. Нахабино, Московская область), предназначенный для подготовки специалистов по гуманитарному разминированию в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности Организации Объединённых Наций IMAS.





ПАЛЬМИРА, АЛЕППО,

ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ

Истину эту можно считать смыслом деятельности Центра разминирования Сирийской Арабской Республики – филиала Международного противоминного центра Вооружённых Сил Российской Федерации. Не случайно первое, что мы здесь увидели, – соответствующий плакат (на снимке).

Начальник центра подполковник Анатолий Морозов встречает группу российских и иностранных журналистов, прибывших в Хомс в рамках пресс-тура, организованного Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Он рассказывает, что центр начал работать в феврале нынешнего года в освобождённом Алеппо, но уже в апреле его передислоцировали на базу инженерного колледжа в городе Хомсе. Для полноценных занятий здесь есть необходимая классная и полевая учебно-материальная база. Сапёров для сирийских вооружённых сил готовят наиболее квалифицированные российские специалисты, прибывшие из подмосковного Нахабина.

С февраля по август этого года в учебном центре было подготовлено около 600 сирийских военнослужащих

Одновременно в центре могут обучаться до ста человек. С учётом проведения практических занятий курс обучения рассчитан на полтора месяца, в конце – экзамены.

Всего с февраля по август этого года здесь было подготовлено уже около 600 сирийских военнослужащих.

– Навыки, приобретённые в процессе обучения, позволяют им самостоятельно выполнять задачи по разминированию местности, – говорит подполковник Анатолий Морозов. – Совместно с нашими сирийскими коллегами мы прилагаем максимальные усилия для скорейшего выполнения задач по очистке территории Сирийской Арабской Республики от взрывоопасных предметов с целью создания наиболее благоприятных условий для жизни мирного населения.

По словам подполковника Морозова, сирийские сапёры, которые были подготовлены специалистами Международного противоминного центра ВС РФ, совместно с российскими коллегами разминировали Пальмиру и Алеппо (напомним, что там обезврежено более 62 тысяч взрывоопасных предметов и разминировано около 5300 га территории). А сейчас помогают россиянам «чистить» Дейр эз-Зор, где удалось прорвать блокаду боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Само собой, работают они и на передовой вместе с отрядами сирийской армии.

Напомним, что в середине сентября более 40 специалистов передового отряда Международного противоминного центра Вооружённых Сил РФ, 7 единиц специальной техники и группа кинологов с минно-разыскными собаками были переброшены самолётами военно-транспортной авиации в Сирию. Они были направлены в освобождённые районы города Дейр эз-Зор для рекогносцировки и оценки масштабов предстоящего разминирования. Всего в Сирийскую Арабскую Республику для участия в гуманитарном разминировании будут переброшены 175 военнослужащих Международного противоминного центра и 42 единицы специальной инженерной техники, в том числе современные роботизированные комплексы «Уран-6». В первую очередь сапёры будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницы, школы, жилые дома, объекты водо- и электроснабжения, исторические памятники. Рука об руку с ними будут работать и сирийские коллеги.

ВЗРЫВООПАСНАЯ СЕЛИТРА

Как заметил начальник центра, при подготовке сирийских сапёров от утверждённой российской программы обучения отклоняться практически не приходится, поскольку в Сирии наиболее распространено применение мин как советского производства, так и сделанных в странах бывшего Варшавского договора. В большом количестве встречаются противопехотные и противотанковые мины стран НАТО. Кроме того, террористы активно используют самодельные взрывные устройства, и, безусловно, наши специалисты учитывают эту специфику в ходе обучения.

Единственное, что я забыл спросить, учат ли сирийских сапёров писать по-русски «Мин нет»

– Все эти боеприпасы внимательно изучаются, и после окончания курсов сирийские военнослужащие полностью готовы для выполнения задач по разминированию, – отметил подполковник Морозов. – В данный момент обучение проходят 102 человека. Кроме военнослужащих правительственных войск, это представители сирийской полиции и службы охраны президента Сирийской Арабской Республики.

Спрос на сапёров в стране сейчас большой. Всё новые и новые территории освобождаются от террористов, и перво-наперво их приходится очищать от взрывоопасных предметов. Без этого никуда.

– Инженерные подразделения в сирийской армии, конечно, были и раньше, – говорит подполковник Морозов. – Но в связи с тем, что война на территории страны длится очень долго, количество сапёров надо увеличивать. Объём задач, которые им придётся выполнять, рассчитан не на один год. Если сейчас разминируются в основном крупные населённые пункты, то в дальнейшем предстоит сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов. Это и сельскохозяйственные угодья, и другие территории.

По самым оптимистичным прогнозам, очищать сирийскую землю от смертоносного металла придётся 5-10 лет

Так что даже после окончания войны работы у сирийских сапёров не убавится. По самым оптимистичным прогнозам, очищать землю от смертоносного металла им придётся 5–10 лет. Вот почему сирийская сторона так заинтересована в дальнейшей деятельности Центра разминирования Сирийской Арабской Республики – филиала Международного противоминного центра Вооружённых Сил Российской Федерации.

Побывав в одном из учебных классов, мы посмотрели, как проходит занятие по самодельным взрывным устройствам (СВУ). Всё просто. Российский офицер говорит по-русски, а его сирийский коллега, прикомандированный к центру разминирования, тут же переводит своим соотечественникам. Здесь же, в учебной аудитории, образцы СВУ. В другом классе – образцы противопехотных и противотранспортных мин, мин замедленного действия, беспроводной комплект минирования и т.д. Для наглядного обучения сирийских военнослужащих плакаты оформлены на английском и арабском языках.

Молодые ребята впитывают каждое слово, узнавая, как устроены СВУ, какие виды взрывчатых веществ используются при их изготовлении. Кстати, чаще всего эти взрывчатые вещества в Сирии делают на базе аммиачной селитры, саму же селитру боевики нередко закупают через подставных лиц как… удобрения.

«КОРШУН» ЦЕЛЬ ВИДИТ

Перейдя на учебный полигон, мы увидели, как молодые сирийские сапёры закрепляют полученные знания на практике.

На первом учебном месте осуществляется сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов. Инженерно-сапёрное отделение проделало главный проход, затем «заминированный» участок разбили на ячейки, и в каждой такой ячейке теперь работают два сапёра. Один движется вперёд с миноискателем, второй его страхует. Всё это – под зорким оком преподавателя, который и здесь работает в тандеме с переводчиком.

На втором учебном месте курсанты обследуют здание с помощью неконтактных искателей взрывных устройств «Коршун». Они позволяют обнаружить смертоносную начинку за любыми преградами и барьерами, даже за бетонными стенами. Темп поиска взрывных устройств с таким миноискателем в десятки раз выше, чем с использованием обычных металлодетекторов. К тому же «Коршун» позволяет обнаруживать управляемые минно-взрывные устройства, содержащие полупроводниковые компоненты как в активном, так и в выключенном состоянии. Как поясняет подполковник Морозов, «Коршун» категорически запрещено направлять на людей, поскольку он даёт сильное излучение. Поэтому военнослужащий, оснащённый этим прибором, движется впереди.

Наконец, на последней учебной точке в этот день отрабатывали правильное уничтожение взрывоопасных предметов. Обучаемые изготовили зажигательные трубки и произвели подрывы 400-граммовых тротиловых шашек. Обычно так в Сирии сегодня и утилизируют всё то, что изготавливалось с целью причинить боль и смерть.

…Единственное, что я забыл спросить, учат ли сирийских сапёров писать по-русски «Мин нет». Этот пароль безопасности мы видели за время пятидневной командировки в Сирию на стенах многих обследованных российскими военнослужащими зданий и в Алеппо, и в других населённых пунктах.

И никакой переводчик при этом не требовался.



Хомс, Сирия

Фото Вадима САВИЦКОГО.