Через Евфрат

Во вторник в 12 часов 6 минут стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических группировок в Сирии, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Взлетев с аэродрома Энгельс в Российской Федерации, бомбардировщики Ту-95 совершили перелёт над территорией Ирана и Ирака.

В воздушном пространстве Сирии экипажи стратегических ракетоносцев выполнили пуски крылатых ракет ХА-101 по вскрытым разведкой наиболее важным объектам террористических группировок в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб. Внезапными ударами уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов. По словам официального представителя Минобороны России, данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей.

Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим. В ходе выполнения боевой задачи стратегические бомбардировщики Ту-95 успешно преодолели расстояние около 7 тысяч километров, выполнив по одной дозаправке в воздухе от самолётов-заправщиков Ил-78.

Удары по объектам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая в РФ) в районе Дейр-эз-Зора, отметил генерал-майор Игорь Конашенков, «выполнялись в интересах поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому последнего плацдарма террористов». «Особо подчёркиваем, – сказал он, – что все поражённые цели находились вне населённых пунктов на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков «Сирийских демократических сил», расположенных в подконтрольных ИГИЛ районах».

Кроме того, генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал сообщение британского агентства Reuters, утверждавшего со ссылкой на представителей поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (СДС), что российские самолёты нанесли удар по их позициям рядом с самым большим газовым месторождением в районе Дейр-эз-Зора. «В ходе операции сирийских войск по уничтожению последнего плацдарма ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре авиация ВКС России наносит точечные удары по разведанным и подтверждённым по нескольким каналам объектам террористов. – сказал официальный представитель Минобороны России. – Удары наносятся как по выявленным огневым точкам ИГИЛ, ведущим обстрелы позиций сирийских войск, так и по выдвигающимся из тыловых районов резервам террористов».

Российские беспилотные средства и разведка, круглосуточно действующие в районе Дейр-эз-Зора, подчеркнул генерал-майор Игорь Конашенков, не фиксируют каких-либо боестолкновений боевиков СДС, следующих в арьергарде игиловцев. Особенно это касается районов углеводородных месторождений в этой провинции, где боевики ИГ сейчас оказывают ожесточённое сопротивление наступающим сирийским войскам.

Журналистам были представлены свежие материалы аэрофотосъёмки районов Дейр-эз-Зора, на которых были видны эти объекты. Надо отметить, что в интересах обеспечения безопасности американских военнослужащих и бойцов курдских формирований российское военное ведомство не указало координаты расположения этих опорных пунктов.

При этом генерал-майор Игорь Конашенков обратил внимание представителей СМИ на то, что на аэрофотоснимках опорных пунктов ИГИЛ, занятых подразделениями спецназа вооружённых сил США, отсутствуют следы боестолкновений. Нет воронок от разрыва артиллерийских и авиационных боеприпасов. Нет даже элементарной охраны, а тем более оборонительного построения.

С учётом двухлетнего боевого опыта, полученного действующими в тылу вооружённых формирований террористических группировок военнослужащими российских Сил специальных операций, всё это вызывает вопросы: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ, отметил представитель Минобороны России. «Аргументированных разъяснений по данному вопросу, – заявил он, – пока не получено».

Не менее безосновательно и очередное заявление лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» о том, что российские ВКС якобы нанесли удары по населённым пунктам в провинции Идлиб. «Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населённым пунктам, – сказал генерал-майор Игорь Конашенков. – Заявления «Обсерватории» со ссылкой на анонимных «очевидцев» или «волонтёров» традиционно голословны и служат «информационным прикрытием» действий боевиков ан-Нусры (террористическая группировка, запрещённая в РФ. – Ред.) и примкнувших к ней группировок».

Российские военные специалисты автодорожной службы возвели мост через реку Евфрат в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор

«В течение минувших суток после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам самолётами российской авиа­группы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб, – сказал официальный представитель Минобороны России. – Это расположенные вдали от населённых пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихад-мобилей». По всем ударам имеются данные объективного контроля. Уничтоженные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе атаки террористов 18 сентября позиций российских военных полицейских на севере провинции Хама с целью последующего захвата российских военнослужащих в заложники».

Тем временем правительственные силы при поддержке ВКС России продолжают наступательные действия в провинции Дейр-эз-Зор. Завершив разгром крупных бандформирований на правом (западном) берегу Евфрата севернее провинциального центра, военное командование САР получило возможность сосредоточить усилия на новых направлениях, в том числе и на восточном берегу реки.

Во вторник стало известно, что российские военные специалисты автодорожной службы возвели мост через реку Евфрат в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор. Он будет использоваться для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки. Малый автодорожный разборный мост был возведён менее чем за двое суток под постоянными обстрелами. По словам начальника автодорожной службы департамента транспортного обеспечения Минобороны России Владимира Буравцева, нашим специалистам пришлось работать в условиях, когда противником применялись беспилотные летательные средства. «В ходе выполнения монтажных работ на нас сверху падали взрывчатые вещества, гранаты, – рассказал он журналистам. – Тем не менее у нас без потерь. Ни раненых, ни пострадавших нет. Всё было возведено в установленные сроки».

Трудности создавала и большая скорость течения – 2 метра в секунду. «Это на пределе – на пределе возможностей работы, – отметил Владимир Буравцев. – Конечно, вы сами можете видеть, как тяжело приходится последним речным секциям внизу, с какой скоростью проходит вода плюс глубина соответственно здесь 4 метра и слабые грунты у берегов. Так что необходимо было соответственно провести мероприятие по дополнительному их укреплению».

В сутки по этому мосту смогут проезжать до восьми тысяч машин массой до пятидесяти тонн. Общая протяжённость переправы – 210 метров. Пропускная способность – восемь тысяч машин в сутки. МАРМ выдерживает вес тяжёлой бронетехники – например танков, имеющихся на вооружении сирийской армии, а также боевых машин пехоты и пусковых установок РСЗО. Мост также предполагается использовать для доставки гуманитарных грузов в освобождённые посёлки и эвакуации раненых.

До возведения моста с помощью понтонов через реку к востоку от Дейр-эз-Зора переправились лишь спецназовцы – передовые отряды правительственных сил. Сейчас, как отмечают военные эксперты, основные силы сирийских войск получают возможность форсировать Евфрат по наведённому мосту.

Правительственные силы при поддержке ВКС России продолжают наступательные действия в провинции Дейр-эз-Зор

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Тем временем в районах, где недавно велись боевые действия, продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры населённых пунктов, чтобы наладить мирную жизнь граждан Сирии. Как было сообщено в понедельник на брифинге российского Центра по примирению враждующих сторон, в населённом пункте Асбин эс-Сугра (провинция Дамаск) выполняются ремонтно-восстановительные работы медицинского центра для амбулаторного лечения граждан. В районе Бусайр (провинция Деръа) проводятся работы по ремонту участка автомобильной дороги Бусайр – Джебаб. Отремонтировано полтора километра дорожного полотна.

Одним из проблемных вопросов для граждан Сирии является отсутствие рабочих мест и возможности получения средств для содержания своих семей. Так, для жителей, проживающих в южных провинциях Сирии, до начала боевых действий одним из основных источников дохода был таможенный переход «Насиб» в районе провинциального центра Деръа. Таможенный переход и дорога М5 в мирное время обеспечивали торговый оборот между Сирией и Иорданией. В год через переход проходило до шести с половиной тысяч автопоездов с различным коммерческим грузом.

Но в настоящее время таможенный переход «Насиб» и дорога М5 на участке Насиб – Гария-Эль-Гарбия заблокированы так называемой умеренной вооружённой оппозицией (отряды «Сирийской свободной армии»), странами-гарантами которой выступают США и Иордания. Представителями САР и Иордании при содействии российских офицеров Центра по примирению в настоящее время прорабатываются возможные пути решения вопроса по открытию таможенного перехода «Насиб», что позволит обеспечить рабочими местами жителей провинций Деръа, Эс-Сувейда и Дамаск и возобновить торговые отношения между Сирией и Иорданией с использованием автострады М5.

К сожалению, как отметили в российском Центре по примирению, лидеры вооружённой оппозиции, контролирующие дорогу на участке Насиб – Гария-эль-Гарбия, затягивают переговорный процесс. В связи с этим российская сторона обратилась к лидерам вооружённой оппозиции, США и Иордании, руководству офисов ООН в городах Дамаск и Амман с просьбой оказать содействие правительству Сирийской Арабской Республики в решении вопроса по разблокированию таможенного перехода и участка дороги для доставки гуманитарных и коммерческих грузов. Это предоставит возможность увеличить торговый оборот между тремя странами: Сирией – Иорданией – Ливаном, а также на внутреннем сирийском рынке – между провинциями Деръа, Эс-Сувейда и Дамаск.