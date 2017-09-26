Атаки, поиск, оборона

Две смешанные тактические группы под командованием начальника штаба соединения капитана 1 ранга Дмитрия Пашинюка и заместителя командира бригады старшего капитана 1 ранга Ли Вэйдуна в полном объёме отработали все учебные эпизоды намеченной программы второго этапа совместных манёвров.

Как сообщил «Красной звезде» заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Эдуард Михайлов, в ходе морской фазы учения успешно выполнены поиск подводной лодки и стрельбы по ней из ракетно-бомбовых установок, торпедная атака субмарины против отряда кораблей с условным применением оружия, тренировки по связи, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, другие боевые упражнения. Кроме того, моряки отработали элементы поиска и спасения условно терпящего бедствие судна, роль которого исполнил китайский корабль комплексного снабжения. А с участием морских пехотинцев и авиаторов обеих стран блестяще проведена операция по задержанию двух «судов-нарушителей».

В завершение активной фазы состоялась церемония прощания отрядов кораблей. Идя в кильватерном строю на встречных курсах, они благодарили друг друга за качественно выполненную совместную боевую работу.

Напомним: российско-китайское военно-морское учение, включившее в себя береговую и морскую части, проводилось согласно совместному плану с 18 по 26 сентября. Первая – а это совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, тренировки морских пехотинцев на полигоне Горностай, посещения кораблей, военно-исторического музея ТОФ, спортивные состязания – прошла во Владивостоке. Вторая же фаза манёвров отрабатывалась с 22 сентября в Японском и южной части Охотского морей. В заданные морские районы от российской стороны вышли гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», спасательное судно «Игорь Белоусов» и ракетный катер «Р-11». Китайские ВМС представили эскадренный миноносец «Ши Цзячжуан», сторожевой корабль «Да Цин», спасательное судно «Чандао» и корабль комплексного снабжения «Дун Пинху». В качестве сил обеспечения к учению привлекались малый противолодочный корабль «Советская Гавань», две дизель-электрические подводные лодки, гидрографический катер и морской буксир. Кроме того, задействовали четыре самолёта Ил-38 и Ту-142МЗ, вертолёты Ка-27пс и Ка-27, Z-9C и Z-9D корабельного базирования.

Успех учения был предрешён тщательной подготовкой всех участников, достигнутым взаимопониманием при решении задач любой сложности

Каждый эпизод был по-своему важен для его участников, никто не хотел, что называется, ударить лицом в грязь. Однако главным из них объединённый штаб посчитал подводную операцию по оказанию помощи экипажу условно аварийной подводной лодки, роль которой исполнила ПЛ «Краснокаменск». Она проводилась впервые в истории сотрудничества военных флотов России и Китая, и её результаты заместитель главкома ВМС НОАК вице-адмирал Тянь Чжун назвал поистине историческим событием. Используя новейшие глубоководные аппараты «АС-40» и «Элар-7», спасательные суда «Игорь Белоусов» и «Чандао» отлично справились с поставленными задачами.

По словам заместителя главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирала Александра Федотенкова, успех учения был предрешён тщательной подготовкой всех участников, достигнутым взаимопониманием при решении задач любой сложности с китайскими партнёрами. Само же «Морское взаимодействие» имело исключительную особенность, поскольку было организовано в двух крайних точках нашей страны. В июле моряки оттачивали профессиональные навыки на Балтике (корабли Китая впервые побывали на западном рубеже нашей страны. – Прим. авт.), в сентябре – в Дальневосточном регионе.

Оба представителя высшего командования ВМФ РФ и ВМС КНР высоко оценили работу объединённого штаба руководства, командиров кораблей и моряков, участвующих в активной фазе манёвров, на торжественной церемонии закрытия международного учения во владивостокском Доме офицеров флота. Адмиралы обменялись памятными подарками, а в их прощальных словах звучало желание встретиться вновь в учебных баталиях, крепить добрососедство и дружбу между двумя великими державами.



Владивосток