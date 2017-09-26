Равнение на культуру

Праздничный концерт, посвящённый этой юбилейной дате, состоится сегодня в Центральном академическом театре Российской Армии, который располагается рядом с ЦДРА на Суворовской площади столицы и связан с ним историческими узами. Театр Армии вначале располагался именно в здании нынешнего ЦДРА. И только в 1934 году было принято решение о постройке уникального здания военного театра в форме пятиконечной звезды. Его открытие состоялось в 1940 году спектаклем «Полководец Суворов».

Центральный Дом Российской Армии по праву называют флагманом военной культуры. Это величественное старинное здание Центрального дома Российской Армии, главное в соединении «кораблей» культуры в наших Вооружённых Силах – солдатских клубах, Домах офицеров, культурных центрах. ЦДРА стало символом всего передового и новаторского. А главное – местом, где бережно сохраняются и преумножаются культурные традиции, ведущие своё начало ещё со времени появления российских армии и флота.

Вся история ведущего центрального учреждения военной культуры (в разные времена он менял названия – ЦД РККА, ЦДКА, ЦДСА, ЦДРА, КЦ ВС РФ и вновь ЦДРА) – это, по сути, и история отечественной военной культуры.

Центральный Дом РККА был создан в Москве 27 сентября 1927 года приказом Революционного военного совета СССР № 516 «для удовлетворения культурных запросов военных работников и их семейств, а также для совместной политико-просветительной работы с трудовыми массами». Тогда же ему было присвоено имя известного военачальника Михаила Васильевича Фрунзе.

Дом стал своеобразным красноармейским университетом. Кроме залов для зрелищных мероприятий здесь были залы для боевой подготовки, кабинеты для научной, военно-политической работы, общих вопросов военного строительства, стрелково-тактический (со стрелковым тиром), артиллерийско-броневого дела, военно-инженерный, военно-химический, связи, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота, военно-санитарный и другие. Почти три тысячи командиров и политработников получали в ЦДКА образование и повышали квалификацию. При ЦДКА размещался и Музей Красной Армии. В качестве лекторов здесь выступали Ворошилов, Будённый, Тухачевский, Луначарский и другие видные военные и политические фигуры. В культурно-художественных мероприятиях принимали участие Горький, Серафимович, Эренбург, Бедный, Фадеев, Качалов, Леонов, Максакова, Козловский и многие другие артисты, писатели, деятели культуры.

История, становление созданных в 20-30 годы минувшего века ныне прославленных, ставших поистине легендарными Центрального академического театра Российской Армии, дважды Краснознамённого ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, Студии военных художников имени М.Б. Грекова, Центрального музея Вооружённых Сил, Центрального спортивного клуба армии, Отдельного показательного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, напрямую связаны именно с нынешним Центральным Домом Российской Армии. Именно здесь они получили рождение, начали свой путь. Кстати, в 1928 году спортивный коллектив ЦДКА имел в своём составе 1300 человек. В здании были два гимнастических зала, зал тяжёлой атлетики и борьбы, боксёрско-фехтовальный зал, тир, пруд в Екатерининском парке, оборудованный под конькобежцев, хоккеистов и гребцов. Забегая вперёд, скажем, что в 1953 году в тогдашнем ЦДСА действовал Центральный шахматный клуб Вооружённых Сил. И чемпион мира по шахматам А. Карпов начал свою шахматную карьеру именно в армейской среде.

В годы Великой Отечественной войны, ЦДРА, тогда Центральный Дом Красной Армии, стал сердцем культурного обеспечения войск и тыла, базой агитационно-пропагандистской работы для морально-психологической поддержки бойцов и командиров, уходящих на фронт. Под руководством Главного политического управления РККА здесь регулярно проводилась инструктивно-методическая работа с агитаторами и пропагандистами. Для агитмашин армейских Домов Красной Армии и клубов выпускались плакаты, готовились фотовыставки, выпускались новые репертуарные сборники с произведениями, учившими стойкости и самоотверженности, звавшие к победе над немецко-фашистскими захватчиками. Здесь же формировались артистические бригады театров, филармоний, концертно-гастрольных объединений для выступлений на передовой. Интересно, что в ЦДКА была и специальная библиотека-автомобиль, которая с первых дней войны выезжала в войска, оборонявшие подступы к столице. Использовались и агитмашины – специально оборудованные крытые автофургоны с киноустановками. Они совершали рейсы в воинские части, дислоцированные под Москвой, а с приближением фронта к столице нашей Родины находились непосредственно в действующей армии. С агитмашинами и концертными бригадами на фронт выезжали и сотрудники Дома. Всё было организовано быстро и чётко: артисты начали работать на сборных пунктах и вокзалах столицы уже на второй день войны. Лучшее свидетельство – историческое выступление Ансамбля Александрова с песней «Священная война» на Белорусском вокзале. За годы войны в действующую армию из стен ЦДКА выезжали более 35 600 артистов в составе 350 театрально-концертных бригад. Они дали перед бойцами и командирами Красной Армии более 1 миллиона 350 тысяч концертов! В их составе были прославленные мастера сцены: П. Садовский, Е. Гоголева, М. Царёв, И. Ильинский, М. Гаркави, В. Хенкин, Л. Русланова, писатели и поэты Л. Соболев, В. Лебедев-Кумач, Н. Тихонов, В. Катаев, А. Сурков, А. Барто и многие другие.

Центральный Дом Российской Армии по праву называют флагманом военной культуры

В течение 1418 дней войны коллектив Дома решал одну наиважнейшую задачу: эффективное использование возможностей культуры и искусства для мобилизации личного состава армии и флота на беспощадную борьбу с врагом.

…После окончания Великой Отечественной войны формы и методы культурно-массовой работы в Доме активно расширялись.

В 1956 году в ЦДСА было создано литературное объединение. Его руководителем стал известный писатель-фронтовик Иван Падерин. В 1957 году здесь образовалось военно-научное общество, которое возглавил генерал-майор запаса Ф.И. Исаев. В 1962 году открылись Студия художников-любителей и Клуб филателистов. В 1963 году заработала опытно-экспериментальная типография.

Советский период 1960-х, 1970-х, 1980-х годов отмечен большим количеством выездных концертов, в которых принимали участие популярные артисты театра, кино и эстрады. Они выезжали к концертами из Центрального Дома Российской Армии в воинские части не только по всему Советскому Союзу, но и дислоцированные за границей, в том числе расположенные и в «горячих точках». В этих поездках не раз бывали А. Соловьёв-Седой, Д. Покрасс, С. Туликов, Л. Зыкина, М. Магомаев, И. Кобзон, Э. Хиль, Л. Гурченко, Л. Лещенко и многие другие.

…За свою работу в 1968 году ЦДРА удостоился ордена Красной Звезды, а в 1978-м – ордена Октябрьской Революции. Так был отмечен творческий труд нескольких поколений сотрудников Дома. Значительно укрепилась материально-техническая база, упрочился штат, расширилась, стала более многообразна культурно-художественная деятельность. Занятия в Университете культуры, выпуски устных журналов, встречи с героями-современниками, заседания клуба молодых офицеров, выезды концертных бригад во все уголки страны и в «горячие точки» – вот далеко не полный перечень культурно-массовых мероприятий, проводившихся в стенах головного учреждения армейской культуры.

ЦДРА стал и мощным учебно-методическим центром для совершенствования знаний и навыков сотрудников войсковых культурно-просветительских учреждений. Научно-практические конференции и семинары с тематикой, близкой жизни Вооружённых Сил СССР, проходили при широком представительстве руководства Министерства обороны СССР, научных кругов и общественности Москвы. В их работе принимали участие ветераны Великой Оте­чественной войны, передовые воины, известные журналисты, литераторы, композиторы, певцы, актёры театра и кино.

Об этом и последующих страницах биографии Дома в своё время рассказала студия ЦСДФ, создавшая в 1988 году в рамках киножурнала «Советский воин» кинофильм «Дом на площади Коммуны» (ныне площадь Суворова, а до 1917-го – Екатерининская площадь).

Все лучшее, накопленное за годы работы, получило дальнейшее развитие. Благодарности Президента Российской Федерации в 1995 и 2005 годах за плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию – убедительное свидетельство, что коллектив ЦДРА держал и держит руку на пульсе событий и перемен, происходящих в обществе и Вооружённых Силах Российской Федерации, живо на них реагирует, активно участвует в созидательном процессе в духовно-нравственной сфере.

Естественно, что основная деятельность, как всегда, связана с активной работой в Вооружённых Силах. Здесь разрабатываются и внедряются передовые культурологические методики, организуются и проводятся зрелищные культурно-массовые мероприятия, ведётся активная военно-шефская работа, идёт переподготовка кадров для военных учреждений культуры.

На сегодняшний день ЦДРА – крупнейший культурно-просветительный центр и одно из любимых мест отдыха военнослужащих, гражданского персонала Минобороны России, членов их семей, москвичей и гостей столицы, имеет развитую структуру. Она включает в себя следующие отделы: культуры, методический, военно-шефской работы, а также Военно-художественную студию писателей, библиотеку с книжным фондом около 250 000 экземпляров, в том числе 10 000 уникальных раритетных изданий, планетарий, многочисленные творческие студии, объединения, кружки, службы обеспечения культурно-досуговых мероприятий.

Нынешнему коллективу ЦДРА, который возглавляет заслуженный работник культуры России Василий Мазуренко, есть чем гордиться. Заслуженные артистки России Зинаида Сазонова, Наталья Пярн, Анна Калевайнен и другие известные солисты концертного ансамбля отдела культуры, которым руководит заслуженный работник культуры России Михаил Михайлов, в ходе беспрерывных гастролей завоевали сердца военнослужащих и членов их семей чуть ли не всех гарнизонов Вооружённых Сил страны. Успех работы отдела культуры разделяют и заслуженный художник России Виталий Пасечников, и заслуженный деятель искусств Павел Бойко.

Сотрудники методического отдела во главе с заслуженным работником культуры России Дмитрием Хробостовым вполне могут издать солидную антологию учебных пособий, подготовленных ими за долгие годы. Надо сказать, что 20 сентября нынешнего года методический отдел провёл юбилейный, сотый семинар для специалистов военных учреждений культуры на тему «Исторический опыт ЦДРА в совершенствовании культурно-досуговой работы в Вооружённых Силах Российской Федерации». Отдел военно-шефской работы, которым руководит заслуженный работник культуры России Галина Карасёва, успешно приумножает традиции военно-шефского движения страны. Креативно работает Военно-художественная студия писателей под руководством замечательного поэта, заслуженного работника культуры России Владимира Силкина.

К ЦДРА относятся и планетарий, расположенный в Екатерининском парке, единственный в России Музей военной песни, который организовал заслуженный деятель искусств России Владимир Храпков, Студия изобразительного искусства и многое другое.

На сегодняшний день в Центральном Доме Российской Армии служат 55 орденоносцев, 115 сотрудников, награждённых медалями. 22 человека имеют звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», трое – звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», семеро – звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Ныне, как и прежде, практически ни одно общественно значимое мероприятие в жизни Вооружённых Сил Российской Федерации не обходится без участия творческих коллективов ЦДРА. Только за последнее время их исполнительское мастерство смогли оценить на ежегодном Международном военно-техническом форуме «Армия», «Армейских международных играх», недавних учениях «Запад-2017» на территории Республика Беларусь. Артисты ЦДРА дарили своим искусством радость и духовную поддержку российским военнослужащим в Сирийской Арабской Республике. В планах – продолжение активной концертной деятельности в гарнизонах в различных уголках России от Калининграда до Камчатки.

Надо отметить, что благодаря творческой инициативе и организаторским качествам сотрудников Дома на Суворовской площади своё рождение получили значимые и масштабные культурные проекты Минобороны России. Это Всероссийский фестиваль-конкурс «Катюша» и Открытый фестиваль-конкурс юных дарований «Рейс «Москва–Мечта» «Катюша-юниор», Всероссийский конкурс на лучшие практические результаты культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Российской Федерации «Золотой сокол», Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Крымская волна», Всероссийский конкурс на лучший военный плакат «Родная армия», необычный конкурс «военной» вышивки «Суровая нитка» и другие творческие состязания, которые помогают открывать таланты военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала, ветеранов войны и Вооружённых Сил со всей страны.



Фото Маргариты ИВАНИНОЙ и из архива ЦДРА.