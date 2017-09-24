Подводная операция в Японском море

Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков с удовлетворением отметил плодотворную тактическую и базовую подготовку участников за минувшие четыре дня.

– В ходе совместной работы офицеры обеих стран проявили исключительную оперативную совместимость, взаимопонимание, - сказал Александр Николаевич. – Это придаёт уверенность в том, что и второй этап военно-морского учения пройдёт достойно.

По мнению заместителя главкома ВМС Китая вице-адмирала Тянь Чжуна, благодаря усилиям руководства двух стран продолжает наращиваться стратегическое партнёрство, что, несомненно, сказывается на укреплении дружбы наших народов.

– Достигнутые результаты в береговой части учения, бодрый боевой дух позволят нам качественно выполнить и высокоточную операцию по оказанию помощи экипажу условно аварийной подводной лодки, решить все намеченные задачи в море, – заявил китайский адмирал. – Если раньше на подобных учениях мы отрабатывали совместимость средств связи, подстраивались друг к другу в разрешении тех или иных вопросов, то ныне во всём ощущается слаженность, каждая задача предельно ясна.

В ходе совместной работы офицеры обеих стран проявили исключительную оперативную совместимость, взаимопонимание

На берегу ещё шло прощание с гостями из Поднебесной, а боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота уже занимали позиции в заданном районе. Первым же поработал на месте предстоящей учебной операции гидрографический катер БГК-2151. С помощью своих приборов он обследовал грунт на дне моря, где должна лечь дизельная «Варшавянка», выявив отсутствие посторонних предметов.

Чтобы найти «аварийную» ПЛ, роль которой исполняла субмарина «Краснокаменск», в район учения подошли спасательные суда «Игорь Белоусов» и «Чандао». Приморская погода явно сопутствовала участникам этого эпизода учения: чистое небо, лёгкий ветерок, почти спокойная гладь моря (лишь к ночи метеорологи обещали дождь и заметное усиление ветра, вплоть до штормового. – Прим. авт.). Далеко на горизонте – гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эсминец «Ши Цзячжуан», сторожевой корабль «Да Цин», судно комплексного снабжения «Дун Пинху». Совсем рядом – малый противолодочный корабль, обеспечивающий охрану этого района.

– Сколько до точки? – запрашивает у вахтенного офицера старший на борту «Игоря Белоусова» заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Андрей Рябухин. В столь ответственный день он, что называется, опекает капитана 3 ранга Семёна Сысоева, на днях принявшего должность командира судна.

– Пять кабельтовых, – чётко докладывает тот.

Заранее получив разведданные о местонахождении подлодки от отряда поиска, специалисты российского спасателя дополнительно обследовали её комплексом многолучевых эхолотов. Результат наяву: «аварийная» ПЛ уже отражается на одном из мониторов ходового мостика. Значит, можно приступать к спасанию её личного состава с помощью новейшего глубоководного аппарата «АС-40». Возможности такого батискафа на уровне фантастики: спуск на глубину до 800 метров, вывод из аварийного объекта не менее 22 членов экипажа.

Когда на борт судна высаживается с катера «Ураган» группа старших офицеров во главе с вице-адмиралами Александром Федотенковым и Тянь Чжуном, оно занимает позицию на левом траверсе. СС «Чандао» держится правее; ему предстоит действовать во вторую очередь. Пока вице-адмирал Андрей Рябухин докладывает руководителям объединённого штаба учений о предварительно проделанной работе, метеоусловиях и гидрологии моря, штурман старший лейтенант Александр Байгузин всё внимание сосредоточивает на планшете подводной обстановки. Уже известны пеленг и дистанция до «аварийного» объекта (лодка лежит на глубине почти 60 метров), с ним установлена звукоподводная связь, по правому борту судна открыт эллинг для спуска аппарата.

За выносным пультом управления батискафом действует помощник командира капитан-лейтенант Анатолий Земляной. И мы видим, как «АС-40» – своего рода малая подводная лодка – плавно опускается на воду. Экипаж в составе пяти моряков (в реальной обстановке их три. – Прим. авт.) скоро занимает в нём свои места. Отход от борта!

– Дистанция, пеленг до аппарата – товсь! – звучит команда на ходовом несколько минут спустя.

– До точки спуска к подводной лодке – 100 метров, – докладывает вахтенный офицер.

Спуск! На глубине 10 м батискаф замирает: в ходе дифферентовки нужно уравняться в воде, а потом продолжить движение к объекту, который обозначает своё местоположение выстрелом сигнальной ракеты. Впрочем, и сам «АС-40» оснащён спецоборудованием, позволяющим произвести допоиск подлодки, лежащей на грунте, телевизионными средствами оценить состояние комингс-площадки для дальнейшей стыковки при посадке на неё.

Пройдя все намеченные этапы, экипаж глубоководного аппарата приступает к спасательной работе. В этот раз подводники не выводятся из отсеков ПЛ, поскольку «Краснокаменск» должен сразу после отработки «аварийного» эпизода следовать в новый район учения. Вместо них в батискаф передаётся груз, и он медленно поднимается на морскую поверхность…

По словам начальника службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ РФ капитана 1 ранга Дмитрия Шайхутдинова, поставленная задача спасателям выполнена на «отлично».

– «Игорь Белоусов» – самое современное спасательное судно на нашем флоте, не хуже, чем у иностранцев, – добавляет он. – В реальной обстановке его «АС-40» способен самостоятельно выводить людей из отсеков с повышенным давлением, откачивать воду из аварийной лодки. Мы имели подобный опыт оказания помощи подводникам других стран в 2005, 2008, 2010 годах. Со временем же совершенствуем свою технику, действия экипажей, руководящие документы. Этому судну, принятому в состав ТОФ всего год назад, во время перехода из Балтийска во Владивосток довелось поработать на месте крушения самолёта Ан-32 ВВС Индии. А сегодня мы впервые в истории отрабатываем такой эпизод с моряками Китая.

C высочайшей ответственностью отнеслись к спасательной операции и на «Чандао». В отличие от нашего судна здесь глубоководный аппарат «Элар-7» находится на юте. И мы наблюдали, как члены его экипажа в синих костюмах, подтянутые, сосредоточенные, поднимались по трапу в свой батискаф, который позже специальный кран опустил на воду. А более часа спустя, уже в вечернем закате, китайских моряков встречали на борту судна как героев! Благодаря их за успешно выполненное задание, адмиралы лично пожали руку каждого.

– Мы уделяем очень большое внимание безопасности службы на подводных лодках, – сказал специальному корреспонденту «Красной звезды» в ВВО руководитель поисково-спасательной службы ВМС НОАК старший полковник Чжэнь Хао. – У нас на подводном флоте, к счастью, не было аварий, сопряжённых с трагическим концом, однако спасатели постоянно тренируются, используя новейшую технику, чтобы в случае необходимости спасти людей. Есть определённая разница между нашим аппаратом «LR-7», который может опуститься на глубину до 500 метров и спасти разом 18 человек, с вашим, но при его создании принимались стандарты, позволяющие работать не только с отечественными лодками. Мы удовлетворены совместными результатами взаимодействия с российскими спасателями.

Добавлю, что к ночи объединённый штаб руководства учением на «Урагане» ушёл к причалу города, а две тактические группы кораблей взяли курс в открытое море для выполнения других учебно-боевых эпизодов.



Японское море – Владивосток